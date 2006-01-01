Otizm, farkındalık yaratmaya çalışan vakıfların çalışmaları ve televizyon dizileri ile merak edilen bir hastalığa dönüştü. Tıp dünyası için bile gizemli sayılabilecek bu hastalık ile ilgili günlük hayatta edinilen bilgilerin yarısı kulaktan dolma ya da yanlış bilgiler. Anlamak bilmekten geçtiğinden, biz de bu yazıda bir soru işaretinin peşine düşüyoruz: Otizm nedir?
Peşine düştüğümüz “otizm nedir” sorusu, “otizm spektrum bozukluk nedir” olarak çevrilebilir; tıptaki asıl ismi budur. Spektrum hastalığı olarak geçmesinin sebebi tam olarak tanımının yapılamıyor oluşudur. Bir belirtiler yelpazesi içerisinde en az altı belirtiyi taşıyorsanız otistik olarak tanımlanırsınız, ancak bu altı belirti herkeste aynı değildir. Bazı insanlar ise bu belirtilerden beşini ya da daha azını taşır. Bu durumda kişi, otistik olmakla olmamak arasında, yelpazede bir noktada duruyordur. Tıp dünyası otizm nedir sorusuna; belirtileri çocukluğun ilk yıllarından itibaren gözlemlenebilen, nöro-bilimsel farklılık olarak cevap verir. Otizmin genetik kaynaklı bir hastalık olduğu düşünülse de tam olarak hangi genin bu bozukluğa yol açtığı bulunamamış ya da genetik aktarımdaki şifreleri henüz çözülememiştir. Bazı araştırmacılar çocuğun içerisinde bulunduğu çevresel etmenlerin otizme etkisini araştırmaktadır. Ancak şimdiye kadar çevresel etmenlerle ilgili net bir bulguya ulaşılamamıştır. Görüldüğü üzere otizm nedir sorusu tıp dünyası için de hala tam anlamıyla çözüme ulaşmış bir soru değil.
Otizm nedir sorusunun bir başka cevabı dünyada son yıllarda giderek artan bir hastalık olduğu şeklinde. Doğan 59 çocuktan birinin otistik olarak doğduğu düşünülüyor. Bu oran 2006 yılında 150 çocuktan biri idi… Türkiye’de 550.000 otizmli çocuk olduğu tahmin ediliyor ve ABD’de otizmli insanların oranının 60’lı yıllardan bugüne yüzde 0.05’ten yüzde 2’ye yükseldiği belirtiliyor.
Otizmli çocuklar için ilk 18 ayda tanı konulması önemli. Çünkü 3-5 yaş arası yoğun bir özel eğitim alabilirlerse, otizmin derecesine de bağlı olarak- hayatlarını kendi başlarına sürdürebilirler. Bağımsız birer birey olarak hayatını yönlendirebilirler. Erken tanı ve özel eğitimin, otizmli çocuklardaki önemini anlatmak için şu oranı vermekte fayda var. Eğer ilk 18 ayda tanı konur ve otizme dönük özel eğitim almaya başlarlarsa, çocukların bağımsız bir birey olarak yetişme şansı yüzde 50.
Otizmli çocukların yüzde 10’u “savant” da denilen üstün becerili çocuklar. Bu çocuklar, üstün bellek, matematik hesabı, müzik yeteneği ile diğer insanlardan ayrılarak üstün başarı gösterebilirler. Ancak otistik çocukların yüzde 90’ında böyle üstün beceriler bulunmuyor.
Üç-beş yaş aralığında yoğun bir özel eğitim alan çocuklar bilişsel ve davranışsal beceri kazanırlar
Otizm, belirtiler ile tanımlanabilen bir hastalık. Dolayısıyla otizm nedir sorusunun cevabını, belirtilerden yola çıkarak bulabiliriz. Çocuğunuz;
Bu belirtiler içinden altısını veya daha fazlasını gösteriyor ise hemen bir doktora başvurmanız gerekiyor demektir.
Sabit duran bir nesneye çok uzun süre bakmak, otizm belirtilerinden biridir
Otizmle ilgili doğru bilinenler kadar yanlış bilgilerin de mevcut olduğunu söylemiştik. Otizm nedir sorusunun izinde onları cevaplamaya çalıştık. Bazı önemli noktaların altını çizmekte fayda var.