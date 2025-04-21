Çocuğunuza çok fazla baskı yaptığınızı gösteren 5 gizli işaret

Çocuklar ve gençler genellikle stres altındayken bir konuşma başlatmazlar. Ebeveynlerini hayal kırıklığına uğratmak istemedikleri için açılmaktan çekinirler. Kırılma noktasına gelene kadar sessiz kalabilirler ve hiç kimse bir çocuğun yıkılmasını istemez.

Ebeveynler çocuklarından bekledikleri gereksinimleri ölçmede nasıl proaktif kalabilirler?Beklentilerinizi yeniden değerlendirmeniz gerektiğine işaret edebilecek ince noktaları sizlerle paylaşıyoruz.

ÇOCUĞUNUZA BASKI YAPTIĞINIZI GÖSTEREN 5 İŞARET

İşaret 1: Kaçınma veya Erteleme

Çocuklar bunalıma girdiğinde ama ebeveynlerini hayal kırıklığına uğratmak istemedikleri zaman bahaneler ortaya çıkar. Karın ağrısı çekebilirler, spor ekipmanlarını kaybedebilirler veya tembel bir hızda hareket edebilirler. Yükümlülüklerini yönetmek için başa çıkma araçlarından yoksunlarsa, görevlerden tamamen kaçınmaya başlayacaklardır.

“Çocuğun ‘neden’inin ne olduğunu düşünün: Çocuk neden dansa gidiyor, çocuk neden ekstra matematik dersi alıyor?” “Eğer ‘neden’ ebeveynin istemesi, ancak çocuğun kendisinin yatırım yapmamasıysa, bunun doğru yol olup olmadığını iyice düşünmenin zamanıdır.” Çocuklar katılmak istemezse bazı şeyler kolayca bırakılabilir. Okul gibi diğer yükümlülüklerden kaçınılamaz. Her iki durumda da, bir ebeveynin çocuğun kaçınma davranışıyla başa çıkma biçimi stresi artırabilir veya azaltabilir.

İşaret 2: Dinlenemiyorlar

Alışılmadık şekilde odaklanamayan, motivasyonsuz veya sinirli görünen çocuklar yeterince dinlenemiyor olabilir. Çocuklar ve ergenlerin her gece dokuz ila 11 saat uyumaları gerekir. Bunun üstüne, gün içinde yeniden şarj olmak için dinlenmeye ihtiyaçları vardır.

Okuldan spora, ödevden yatağa atlamak her çocuk için işe yaramaz. Kendi çocuğunuzun yeteneğini başkasının programına göre değerlendirmek gerçekçi olmayan beklentiler yaratır. Diğer çocukların yaptıklarını, çocuklarınızın ne yapması gerektiğinin bir ölçüsü olarak kullanmayın. Bir çocuk okula gidebilir ve ardından eve çalışmaya gitmeden önce spor antrenmanında iyileşebilir. Bir diğeri uzun bir ders gününden sonra dinlenmeye ihtiyaç duyabilir.

İşaret 3: Yetenekliler Ama Beceri Geliştirmeye Yatırım Yapmıyorlar

Kendi çıkarları ve arzuları tarafından içsel olarak motive edilen çocuklar, ebeveynleri tarafından itilen çocuklara göre daha iyi performans gösterme eğilimindedir. Çocuğunuzun performansı ve tutumu size onun yatırım düzeyini gösterebilir.

Azim, bir çocuğun belirli bir durumda başarılı olduğunu ortaya koyabilirken, rehavet stresi veya rahatsızlığı ortaya çıkarabilir. Çocuğunuzun kapasitesini yeterince değerlendiremediğini veya beceri geliştirmediğini düşünüyorsanız, onun için bir mola verme zamanı gelmiş olabilir.

İşaret 4: Siz Onlardan Daha Fazla Önemsiyorsunuz

Her çocuğun kendine özgü yetenekleri vardır. Bazıları için akademik başarı zor bir alan olabilir. Çocuğunuz okulda zorlanıyorsa ve umursamıyorsa, onu daha çok zorlamak istemeniz doğaldır. Ancak bu yaklaşım ters tepebilir. Çoğu zaman çocuklarımızın zayıflıklarına ve eksikliklerine odaklanıyoruz, güçlü yanlarına, yeteneklerine veya neyi doğru yaptıklarına değil.

Çocuklar testlerde düşük puan aldıklarında özgüvenlerini kaybederler. Yetenekleri ve becerileri hakkında bir miktar şüphe duymaya devam edebilirler. Bir ebeveynin tepkisi, başa çıkma ve öz saygılarını yeniden inşa etme becerilerinde büyük bir fark yaratabilir.

İşaret 5: Keyif Eksikliği

Çocukların spor etkinliklerine ve kulüplere katılımlarını izlemek heyecan vericidir ve ebeveynler, çocuklarının maç kazandıran şutu attığını veya solo konser söylediğini görür görmez kendilerini kaptırabilirler. Tüm seçenekler ve fırsatlara rağmen bazen ders dışı etkinliklerin isteğe bağlı olduğunu unutuyoruz. Çocuklara becerilerini geliştirmeleri için ek bir yol sağlamak için varlar, ancak bunları tamamen atlamak da sorun değil.

Bir aktivite zamanı geldiğinde ses tonuna ve istekliliğine dikkat etmelisiniz. Çocuğunuz bir aktiviteye katılırken mutlu görünmüyorsa, ancak yine de katılımı teşvik ediyorsanız, durup hala keyif alıp almadıklarını sormanın zamanı gelmiş olabilir.