Çocuğunuzun çok hassas olduğunu gösteren 6 işaret

Çocuğunuz son derece hassas mı? "Son derece hassas" çocuklar için nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bazı püf noktalar var. Gelin bunları beraber keşfe çıkalım... The Highly Sensitive Rabbit kitabının yazarı Dr. Judith Orloff son derece hassas kişiler, "Yüksek duyusal yeteneklere sahiptir ve son ​​derece şefkatlidir ancak dünyadaki uyaranlardan bunalmaya eğilimlidir. Bu nedenle son derece hassas bir çocuğunuz olup olmadığını belirlemek ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağınızı bilmek ebeveynlikte çok önemlidir." diyor.

Çocuğunuzun aşırı hassas olduğunun pek de belirgin olmayan belirtileri, dünyayla nasıl farklı şekilde etkileşime girdiği ve onların başarılı olmalarına yardımcı olmak için kullanabileceğiniz ebeveynlik ipuçları hakkında uzmanlarla konuştuk.

Klinik psikolog ve Good Inside'ın kurucusu Dr. Becky Kennedy, bu çocukları "derinden hisseden" ve "dünyaya karşı gözenekli" olarak tanımlıyor.

"Gözeneklerinin, neredeyse hayal edebileceğiniz gibi, daha büyük olduğunu ve bu nedenle içlerine daha fazla şey aktığını " söylüyor. "Fark ettikleri tüm ayrıntılara karşı aşırı dikkatliler."

Belirti No. 1: Yüksek seslerden, güçlü kokulardan veya parlak ışıklardan hoşlanmazlar

Bir HSC daha yoğun bir şekilde duyar, koklar, görür, tadar ve hisseder. "Sanki beş yerine 50 parmakla bir şey tutuyormuş gibi hissederler" diyor Orloff.

Özellikle bir elektrik süpürgesinin sesine, giysilerindeki kaşıntılı bir etikete, gözlerine parlayan güneşe veya baskın bir parfümün kokusuna karşı hassas olabilirler. Ve kalabalıkta veya kaotik ortamlarda genellikle aşırı uyarılmış hissederler.

Çocuk psikoloğu ve Parenting Translator'ın kurucusu Dr. Cara Goodwin, çocuğunuzun stresli bir durumla karşı karşıya kalacağını biliyorsanız, önceden hazırlanmasına yardımcı olabileceğinizi açıklıyor.

"Onları neyin tetikleyebileceğini konuşun ve bu belirli tetikleyicileri yönetmenin yollarını tartışın," diyor.

Örneğin, gürültülü bir ortamda olacaklarsa, çocuğunuza kulaklarını elleriyle kapatmak, kulaklık takmak veya "gürültülerle başa çıkmak için kendi kendine konuşmak" isteyip istemediğini sorabilirsiniz," diye öneriyor.

"Onlar için zorlayıcı bir durumla karşılaştıklarında onları fark edin ve övün," diyor. "Bu, hassasiyetlerini tetikleyen durumlardan kaçınmamalarını teşvik edecektir."

İşaret No. 2: Yeni durumlarda daha çekingen veya temkinli olma eğilimindedirler

İşaret No. 2: Yeni durumlarda daha çekingen veya temkinli olma eğilimindedirler.

Goodwin, belirli ortamlarda bunalmış hissetmenin yanı sıra, bir HSC'nin yeni bir durumda ısınması için genellikle daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu açıkladı. İyi tanımadıkları veya bir süredir görmedikleri çocuklara veya yetişkinlere ilk başta yaklaşma konusunda isteksiz olabilirler.

Örneğin, evinizde bir toplantı yapıyorsanız, HSC'niz katılmadan veya konuşmadan önce uzaktan gözlemlemek isteyebilir. Orloff, hazır olmadan önce onları katılmaya zorlamak istemediğinizi söyledi. Çevrelerini kendi hızlarında algılamaları ve kendilerini rahat hissettiklerinde katılmaları tamamen normaldir.

İşaret No. 3: Daha aşırı çöküntüler yaşayabilirler

Kennedy, "Bu çocuklar ... gerçekten de diğer çocuklara göre bazı şeyleri daha derinden ve daha uzun süre hissediyorlar ... Bu da öfke nöbetleri gibi dışarıdan görülebilen davranışlar anlamına geliyor," diyor. Bu çöküntüler daha yoğun olabilir ve daha sık meydana gelebilir.

"Bu çocukların durumu hızla tırmanır. Sıfırdan 60'a çıkarlar," diye açıklıyor. Bir an çocuğunuzla masada sessizce oturuyor olabilirsiniz ve bir sonraki an, yanlışlıkla bir sandalyeye takılıp çığlık atabilirler, diyor.

Goodwin, aşırı hassas çocukların ayrıca "ortalama bir çocuğa göre uyku eksikliğinden veya açlıktan daha fazla etkilenebileceğini" ekliyor. Bu, daha fazla sinirlilik ve öfke nöbetlerini tetikleyebilir.

Çocuğunuz bunalmış hissettiğinde, sakinleşmesine yardımcı olmak için ona derin nefes almayı öğretebilirsiniz (altı sayım boyunca nefes alın, birkaç sayım boyunca tutun, altı sayım boyunca nefes verin ve birkaç kez tekrarlayın). Ayrıca, yeniden başlayabilmeleri için yalnız zamana ihtiyaçları vardır. Çocuğunuza müzik dinleyebileceği, resim yapabileceği, günlük tutabileceği veya en sevdiği oyuncak veya doldurulmuş hayvanla oynayabileceği sessiz zamanlar verin.

İşaret No. 4: Sürprizler yapıldığında bile bunalmış hissedebilirler

Hassas bir çocuk genellikle kendi rutininde kendini daha rahat hisseder, diyor Goodwin. Geçişler, değişiklikler veya beklenmeyen olaylarda (olumlu olanlarla bile) zorluk çekebilirler.

Kennedy, "Bir gün sınıflarında sürpriz bir misafir olabilirsiniz ancak varlığınızın şaşkınlığı onların çok zor zamanlar geçirmesine ve bir çöküşle sonuçlanmasına yetebilir," diyor. Hatta onları övmek, futbol maçlarında isimlerini yüksek sesle tezahürat etmek bile çocuğunuzda olumsuz bir tepkiye yol açabilir. Birdenbire spot ışıkları altında olmak [derin duygulara sahip bir çocuğu] gerçekten bunaltabilir.

Kennedy, çocuğunuzun sürprizlerle (veya onlar için diğer rahatsız edici durumlarla) nasıl başa çıkacağını öğrenmesine yardımcı olmak için, onları anın dışında nasıl hazırlayabileceğinizi düşünmenizi öneriyor. Kendinize şunu sorun, "Çocuğumun bu tür zor durumlarla başa çıkmak için hangi becerileri geliştirmesi gerekir? Çocuğuma bu becerileri nasıl öğretebilirim?"

Sürprizlerden hoşlanmayan bir çocuk için, hissedebilecekleri utancı azaltmak için bir sürprizle bunaldığınızda kendinizle ilgili bir hikaye anlatabilirsiniz. Kennedy, çocuğunuzla peluş hayvanlarla oynarken, birinin sürprizlerle zor zamanlar geçirdiğini hayal edip başa çıkma becerilerinizi anlatabilirsiniz, diyor.

İşaret No. 5: Çevrelerindeki insanların duygularını emerler

Orloff, hassas bir çocuğun "herkesle çok ilgili " olduğunu söylüyor. Başkalarının hissettiklerini, örneğin ebeveynlerinin stresini üstlendiklerini de diyor.

Bir ebeveyn zor zamanlar geçirdiğinde, hassas çocuklar bunu hissedebilir ve "kendi hatasıymış gibi hissedebilir" diyor Orloff. "Çocuğa, 'Bu senin hatan değil. Sen harika bir çocuksun. Seni seviyoruz' deyin."

Onlara bazen insanların zor zamanlar geçirdiğini ve bunun hayatın normal bir parçası olduğunu açıklayabilirsiniz.

İşaret No. 6: Başkalarının fark etmeyebileceği incelikleri fark ederler

Kennedy, "Son derece algılayıcıdırlar ve her şeyi fark ederler," diyor. "Bir kitapta bir kelimeyi atladığınızda... veya beyaz bir yalan söylediğinizde kesinlikle fark edeceklerdir."

"Ebeveynlerin şunu bilmesini istiyorum ki [derinden hisseden çocuklar hakkında] öğrenmek için asla geç değildir... Öğrenmek için doğru zaman her zaman tam şimdidir," diyor Kennedy. "Ve bir ebeveyn olarak çocuğunuzu nihayet anlamaktan ve onlarla bağlantı kurabileceğinizi hissetmekten daha ödüllendirici hiçbir şey yoktur."