Çocuklara okulu sevdirme ve okul sevgisini aşılama yolları

Çocukları olumlu okul anılarıyla büyütmenin oldukça önemli olduğunu belirten Eğitimci Can Uysal, çocuklara okul sevgisini aşılamak hakkında önerilerde bulundu.

Değerli anne ve babalar, birçoğumuz en özel günlerimizi ve belki de en güzel günlerimizi hep okul yıllarımızda yaşadık. Okul sevgisi bizler için ne kadar değerli ve kıymetliyse, bu sevgiyi çocuklarımıza aşılamakta en az o kadar kıymetli ve değerlidir. Okul demek; çok güzel dostluklar biriktirmek, anılar paylaşmak ve çok kıymetli etkinlikler düzenlemekti. Okul demek; okuma yazmayı öğrenmek, rakamlar, matematik ve fen demekti. Değerli anne ve babalar evlatlarımıza verebileceğimiz en kıymetli hediyelerden biri okumanın ve okulun değeridir. Okuyan insan gelişir, gelişen insan topluma fayda sağlar. Lütfen bunu unutmayalım ve çocuklarımızı daima okul sevgisiyle besleyip, büyütelim.

Kıymetli anne babalar, sizinle biraz geçmişe yolculuk yapmak istiyorum. Elips hatları olan, limon sarısı gövdesinde açık mavi canlarıyla, güzel bir zaman makinesine binelim. Geçmişe, okulumuza o ilk günlere dönelim. Sahi biz neden okula gittik? Çok mu gerekliydi? Anne babalarımız mı zorladı? Aranızda keşke gitmeseydim diyenler var mıdır? Bilmiyorum. Ancak ben ve çevremdekiler bu soruya hep “iyi ki” yanıtını verdik.

ÇOCUKLARA OKUL SEVGİSİ AŞILAMA YOLLARI

Kendi okul sevginizi çocuğunuza yansıtın… Çocuklarımıza okulu sevdirebilmek için okulla ilgili tüm duygularımızı aktarabilmeliyiz. Çocuklar, anne ve babalarından gördüklerini yapmaya, duyduklarını da olumlu olsun ya da olmasın uygulamaya çalışırlar.

Çocuklarımıza okulu sevdirebilmek için okulla ilgili tüm duygularımızı aktarabilmeliyiz. Çocuklar, anne ve babalarından gördüklerini yapmaya, duyduklarını da olumlu olsun ya da olmasın uygulamaya çalışırlar. Güzel insanlarla tanışmak, dünyanın kısa ve uzun vadede nasıl değiştiğini okuyarak öğrenmek. Yaşamımızı daha kaliteli hale getirmek için bilgilerle donandığımız yerdi okul. Coğrafya dersleri ile dünyayı keşfetmek, bakkala bile gittiğimizde matematiğin hayatın ne kadar içinde olduğunu anlamak… Tüm bunları, biz ebeveynler olarak çocuklarımıza aktarırsak onlar da olumsuz düşüncelere kapılmayacaklardır.

İlgi alanlarını keşfetmesine yardımcı olun.

Örneğin bazı öğretmenlerimiz rol modellerimiz, süper kahramanlarımız olmuşlardı. Bizler de çocuklarımızın ilgi alanlarını öğrenerek ve onlara şefkatle yaklaşarak onların yetenekleri konusunda destek olabilir ve ilham sağlayabiliriz.

Çocuğunuz matematiği seviyor olabilir, matematik üzerine ona destek olacak fırsatlar yaratın. Böylece eksik olduğu dersler olsa bile yeteneklerinin üzerine gitmesi onu daha da rahatlatacak ve okula mutlulukla gidecektir.

Uygulamalı deneyimler sunun!

Okulu sevebilmek, belki de çocuklara sıkıcı gelen ödevler ve sınavlar yüzünden zor olabiliyor. Ancak ödevler de sınavlar da çocuklarımızın öğrenebilmesi için. Bu durumda anne ve babalara bir görev daha düşüyor. Ev içi ödevlerini ve öğrenimlerini uygulamalı bir hale getirmek. Örneğin, konunuz uzay ise birlikte maket gezegenler yapıp, o gezegenlerin özelliklerini öğrenin. Bu durum bir yandan da çocuğunuzun öğrenme stilini keşfetmenize yardım edecektir.

Bir yeri sevmeniz için öncelikle kalpten oranın gerekli bir yer olduğuna inanmanız gerekir. Okul büyüyünce nasıl bir insan olacağımıza karar verdiğimiz bir yerdir. Hatalar yaptığımız, denediğimiz, düştüğümüz, kalktığımız, odaklandığımız kısacası “canlandığımız yerdir.”. Bir resim çizdiğimizde, bir basket attığımızda, güzel bir şarkı söylediğimizde ya da keyifli espri ile tüm sınıfı güldürdüğümüz “kahraman” gibi hissettiğimiz yerdir. Siz, bu kadar güzel bir yeri sevdiklerinizde “en kıymetlileriniz” de görsün istemez misiniz? Umarım sizler de anne ve babalarımızın bizi götürdüğü ve kendi sıra dışılığımızı keşfettiğimiz okullarımıza, bu güzel evlatlarımızı sevgiyle götürürsünüz ve ekstra bir sevgi aşısına gerek kalmaz.

İLGİLİ İÇERİKLER