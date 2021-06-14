“Okul seçimi çocuk için alınan önemli kararlardan biri”

Okul seçerken nelere dikkat edilmeli? Özel okul seçerken nelere dikkat edilmeli? Anne babaların yanıtını en çok merak ettiği soru için Elele arşivine (Mart 2021) bakabiliriz... İşte okul seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar, öneriler...

Yazı: Senem Bal Ay

Ebeveynlerin okul seçimi yaparken dikkat etmesi gereken detayları, gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeni eğitim modellerini Hürriyet Gazetesi Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı’ya sorduk.



Hürriyet Gazetesi Eğitim Müdür Nuran Çakmakçı

Okul seçiminde aileler nasıl bir yol izlemeli? Günümüz koşullarında nelere dikkat edilmeli?

Okul seçimi, çocuğun gelecekteki eğitim hayatını etkileyen en önemli unsurların başında gelir. Öncelikle ilk karar devlet okulu mu yoksa kolejde mi okutulup okutulmayacağı konusu ailenin bütçesine göre belirlenmeli.

Oturulan yer ve çevrede çocuğa uygun okul olup olmadığı dikkate alınmalı.

Devlet okuluna çocuğunu verecekler için zor bir seçim yok. Çünkü, zaten çocuğun hangi okulda okuyacağı yaşı gelince belirleniyor ve veliye seçim şansı kalmıyor.

Özel okula göndermeyi düşünen velilerin ise kafası daha karışık kuşkusuz. Çünkü bulunduğu bölgede özel okullar arasında hangisini seçeceğine yönelik bir yol haritası yok aslında. İşte bu durumda birkaç tüyo vermek gerekirse velilere önerilerim şunlar: Seçim yaparken bir kez daha düşünün. Çünkü, okul seçimi çocuk için alınan en önemli kararlardan biri. Çocuğun geleceğini şekillendirecek bu seçimi yaparken kafanızın karışık olması normal. Hangi kritere öncelik verileceği eşlerin ortak kararı olmalı.

ÖZEL OKUL SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özel okul seçiminde kriterler ne olmalı, okulun akademik başarısı mı, yoksa çocuğa verdiği değer mi daha önemli?

Her yıl tam da bu dönemde çocukları ilk defa okula başlayacak olan aileler için bir arayış zamanıdır. Her aile çocuğu için en iyi olan okulu ve en başarılı öğretmeni bulmak istiyor. Ama çok okul ve öğretmen hakkında bilgi sahibi olan ebeveynlerin bir müddet sonra kafaları karışıyor. Okul seçimi çocuğun yaşamı ile ilgili en önemli kararlardan biri.

Bu açıdan çocuğun başladığı okul öncesi eğitim kurumu veya ilköğretim okulunu seçerken dikkat edilmesi gereken birçok faktör var:

Her şeyden önce çocuğunuzun özelliklerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çocuğun akademik başarısı her zaman yaşam başarısını garantisi etmiyor. Bu nedenle akademik hedefleri çok yüksek bir okul seçmek isterken, ilerleyen zamanda nelerle karşılaşacağınızı da düşünmeniz gerekiyor.

Okulun amaçları, disiplin yaklaşımı, sizin çocuk yetiştirme anlayışınıza uyuyor mu,

Okulun aileyle ilgili taleplerini karşılamaya siz anne-baba olarak yeterince hazırlıklı mısınız, okulun yönetim felsefesi, öğretmen profili, sosyal bir ortam olarak çocuğunuza uygun mu?

Bu soruların cevabı kuşkusuz okul seçiminde büyük önem taşıyor. İster bir okul öncesi kurum, isterse bir ilköğretim okulu olsun çocuk, ilk defa okula başlıyorsa, okulun ona sevimli gelmesi, orada olmayı istemesi de çok önemli.

Bunun için çocuğunuzun okuluna karar vermeden mutlaka onu da okula götürün ve okulla ilgili görüşünü alın.

Özellikle büyük şehirlerde trafikte harcanan zamanı da göz önünde bulundurarak eve yakın olan bir okul olmasına da dikkat etmelisiniz.

Okulun fizik koşulları, kütüphane, laboratuvar imkanları, öğrenciye sağladığı aktivitelerinin çeşitliliği de okul Tercih zamanında önemsiz gibi gözükse de televizyon, radyo, gazeteler, ilan panoları ve benzeri iletişim araçlarındaki bilgilerden mutlaka yararlanın.

Okulu seçerken doğrudan okul yönetiminden, görüşüne güvendiğiniz kişilerden, o okuldan eğitim hizmeti almış ailelerden bilgi alın.

Son bir yılda verilen uzaktan eğitimi araştırın. Şu dönemde en çok dikkat edilmesi gerekenlerin başında okulun teknoloji imkanları yani alt yapısı geliyor. Pandemi nedeniyle neredeyse bir yıldır uzaktan eğitim yapan okulların bu konudaki karnelerini iyi incelemek gerekiyor. Öğretmenleri bu konuda donanımlı mı, alt yapıları nasıl, veliler memnun mu? Bütün bu soruların cevabı da kuşkusuz o okulun velilerinde. Yöneticilere okulun teknolojik alt yapısını sorun, laboratuvarların ve uzaktan eğitim imkanlarının çağın gereklerine uygun tasarlanıp tasarlamadığını araştırın.





Gelecek yıllara çocuklar sizce nasıl hazırlanmalı?

Bir okul öğretmeni kadar, yöneticisi kadar iyi okuldur. O okulun öğretim program, ders sunumlarının hangi yöntemlerle yapıldığı incelenmeli. Başarı ve ölçme değerlendirme çalışmalarındaki süreçler çok önemlidir. Sınıf, koridor kadar pandemi nedeniyle yaşadıklarımız gösterdi ki teknolojik destekli eğitim çalışmaları çok önem kazandı. Öğretmenlerin ve yöneticilerin bu konudaki donanımları ve hazır olup olmadıkları çocukların eğitim yolculuğunu yakından ilgilendiriyor. Okulda kullanılan kaynaklar, öğretim programlarının çatısı, öğretmenlerin kendini geliştirme güdüsü ve hizmet içi eğitim programları çocukların eğitim hayatını yakından ilgilendiriyor. Gelecek yıllara çocukları hazırlamak için öncelikler artık bu yönde değişti. Tabii akademik eğitimin yanı sıra sosyal alanda okulun çalışmaları, dil öğretimi de hala önemini koruyor.



Eğitimde teknoloji artık olmazsa olmaz hale geldi. Görülüyor ki teknoloji kullanımı artacak. Ancak ne olursa olsun her zaman okul, öğretmen ve öğrencilerin bir arada eğitim görmesi ana unsur olacak.

Gelişen teknolojiyle birlikte karşımıza çıkan yeni eğitim modellerini sizden dinleyebilir miyiz?

Eğitim artık dört duvar arasından öngörülenden çok öncesinden çıktı. Diz üstü bilgisayara, tablete, telefona bağlandı. Daha önce bilgisayar başına oturduğu için azarladığımız, şikayet ettiğimiz çocukları bu kez anne baba ve öğretmenler olarak bizler zorla oturtmaya başladık. Şimdilik tek öğrenme merkezi bunlar oldu. Devlet bile EBA’ya ulaşmak için çocuklara tableti, televizyonu ve cep telefonunu adres olarak göstermek zorunda kaldı.

Kısacası teknolojinin eğitimde değeri arttı, hatta en üst sıraya çıktı. Çocuğa dokunarak, gözünün içine bakarak öğrenmenin yerini ekranlar aldı. Eğitimde yeni paradigmalar konuşulur oldu. Hayatımıza birçok platform girdi. Her öğrencinin öğrenme yöntemi farklıdır diye düşünen eğitimciler, maalesef bu dönemde teknolojinin tüm yöntemlerini uygulamaya çalıştılar. Öğrencilerine ulaşmak için, onları ekran başında tutmak için çok çaba harcadılar. Önümüzdeki yıllarda matematik, fen başta olmak üzere birçok alanda yeni eğitim yazılımları ve platformlar görürsek şaşırmayalım. Bu arada hiç kimse öğretmenin rolünün zayıfladığını, önemini yitirdiğini iddia edemez, tam tersine öğretmenin rolü daha da önem kazandı. Çocukları tanıyarak ve onların nasıl öğrendiğini bilerek hareket eden öğretmen yeni modellerle belki öğrencilerine daha rahat ulaşabilecek. Öğretmenler teknolojiyi sınıflarına, öğrencilerine başarılı bir şekilde entegre edebilirse onların neyi, ne kadar öğrendiğini ve nasıl ilerleme kaydettiğine yönelik verileri kullanabilecek, onlara belki daha rahat ulaşabilecek. Yapay zekanın eğitimdeki rolünü kullanabilecek.

Teknolojinin eğitimdeki yeri sizce nasıl olmalı?

Eğitimde teknoloji artık olmazsa olmaz hale geldi. Görülüyor ki teknoloji kullanımı artacak. Ancak ne olursa olsun her zaman okul, öğretmen ve öğrencilerin bir arada eğitim görmesi ana unsur olacak. Her dönemde öğretmen olacak, bu yıl olduğu gibi rolü değişecek. Sınıfta olmak yerine belki ekran karşısında olacak, ama aileden sonra çocuğun en büyük destekçisi olmaya devam edecek. Okullar tekrar açılsa da teknolojinin sınıflara başarılı bir şekilde entegre edilmesi şart. Yapay zekanın eğitimde rolü gittikçe artacak. Teknolojiyi iyi kullanan okullar eğitimde fark yaratacak.

EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE HİBRİT EĞİTİM

12 yılı aşkın süredir dijital eğitime yatırım yapan Bahçeşehir Koleji, zorunlu uzaktan eğitimden yıllar önce başladığı dijital eğitim için uygulamalar geliştirdi ve öğrencilerine zengin dijital içerikler sunuyor. Geliştirdikleri yapay zeka tabanlı dijital eğitim uygulaması Metodbox ve Türkiye’nin eğitim entegrasyonlu ilk görüntülü görüşme platformu SeeMeet ile öğrencilerine 360 derece eğitim deneyimi sunduklarının altını çizen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, eğitimde hibrit modelin farklı bakış açıları ve yetkinlikler kazandırması nedeniyle pandemi sürecinin ardından da gelişerek devam edeceğini söylüyor. “Hibrit model, kalıcı olacaktır” diyen Dağ konuyla ilgili şunları söylüyor: “Pandemi öncesinde eğitimde başlayan dijital dönüşüm, pandemi koşulları nedeniyle dünya genelinde yaygınlaştı. Dijital eğitim, öğretmenleri materyal ve öğretim metotları bakımından özgürleştiriyor. Öğrencilerde ise öz disiplin konularında gelişmeler kaydedilmesini sağlıyor. Kendi öğrenme deneyimi tasarlamak öğrenciler için yaşamlarının geri kalanında faydalanacakları önemli bir kazanım. Böylece öğrenmek, yaşam boyu sürecek bir alışkanlık olarak benimseniyor. Pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen dijital dönüşüm konusunda yarattığı zorunluluklarla ortaya çıkan inovasyonlar, eğitim başta olmak üzere yaşamın pek çok alanında kalıcı olarak devam edecektir. Eğitimde değişmeyecek tek şey içerik kalitesine olan mutlak ihtiyaç. Eğitim ortamı ne olursa olsun, kaliteli içerik her zaman ön planda olacak.”

BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Yarım asrı aşkın deneyim ve başarı geleneği ile öğrencilerini geleceğe hazırlayan Uğur Okulları’nın her yıl düzenlediği Uğur Bursluluk Sınavı (UBS) Türkiye genelinde 23-24-25-26 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 23-24 Mart 2021 tarihlerinde 4,5,6,7. sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 80 dakika olacak. 25-26 Mart tarihlerinde 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik sınav düzenlenecek. 8, 9, 10’uncu sınıf kademeleri için sınav, 80 sorudan oluşacak ve süresi 120 dakika olacak. 11’inci sınıf öğrencilerine ise toplam 90 soru yöneltilerek, 120 dakika süre tanınacak. “Eğitim Değerlidir” felsefesinden yola çıkarak kurgulanan eğitim anlayışıyla öğrencileri geleceğe hazırladıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu “Hedefimiz Türkiye’nin dört bir yanında kaliteli eğitimi öğrencilerle buluşturmak. Uğur Bursluluk Sınavı’na katılan öğrenciler sınavdan aldıkları puanlara göre eksiklerini görme şansı bulacak ve böylece kendi akademik düzeyini değerlendirebilecek. Bunun yanı sıra öğrenciler gelecek eğitim öğretim dönemi için burs kazanma şansı kazanacak” dedi. UBS’ye başvurular Uğur Okullarından, ubs.ugurokullari.k12.tr web sitesinden üzerinden ve 444 4 845 numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılacak.

21. YÜZYIL BECERİLERİYLE DONATILMIŞ ÖĞRENCİLER

2017- 2018 eğitim öğretim döneminde faaliyetlerine başlayan ve bugün 53 okulda faaliyetlerine eş zamanlı devam eden Bilnet Okulları, İngilizce diline hâkim, 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış, özgüveni yüksek ve başarılı öğrenciler yetiştirmek hedefiyle yoluna devam ediyor. Pandeminin başladığı ilk günden bu yana kendi alt yapısında oluşturdukları ‘Bilnet Digital Learning’ modeli ile öğrencilerinin hiçbir kayıp yaşamadan eğitimlerini kolaylıkla sürdürebilmesini sağlıyor. Bilnet Okulları Genel Müdürü Zehra Sağ, uzaktan eğitimin bu süreçte geleceğin eğitim dünyasında yerini aldığını ve kaçınılmaz bir şekilde almaya da devam edeceğinin altını çizdi. Bilnet Okulları olarak ilkokul kademesinde uyguladıkları 3B eğitim modelinin öğrencileri hem online hem de yüz yüze eğitimle desteklediğini belirten Zehra Sağ; “Ekran karşısını, ‘öğrenciye görelik’ ilkemize bir engel olarak görmüyor, aksine teknolojinin tüm olanaklarından faydalanıyoruz. Bu süreçte MEB öğretim programını derinlemesine işlemeye devam ederken kazanımlara bağlı ancak kazanım edindirme kaygısı olmadan yürüttüğümüz Math’s Mirror, Yaratıcı Düşünme P4C ve Çocuklar için Felsefe gibi ek dersler planladık. Bu derslerde amacımız her bir öğrencimizin yaratıcı güçlerini fark etmesi, beceri alanlarını geliştirmesi, strateji üretebilmesi ve matematik okur yazarlığını edinmesi” dedi.