Çocuklara özel kitabevleri

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Bu kitabevleri çocuklara özel! Mekan tasarımlarından düzenledikleri etkinliklere kadar hepsi ince düşünülmüş, üzerinde çalışılmış, övgüyü hak eden masalsı adresler...

Yazı: Burçin Öztınaz



D&R Kids (Mecidiyeköy)

Bu D&R çocuklara özel! Tabii içindeki her şey de! İstanbul Mecidiyeköy’deki Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan D&R Kids’te çocuklar için yerli-yabancı kitaplardan dergilere, filmlerden müzik ve oyunlara kadar binlerce ürün yer alıyor. Çocukların zihinsel ve bedensel becerilerini geliştirebilecekleri, iletişimlerini güçlendirecekleri, eğitici ve eğlenceli aktvitelere de yer veren D&R Kids, okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik okuma saatleri, hikaye yazma atölyeleri, yazarlarla söyleşiler gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.

www.dr.com.tr

Tel: 0212 216 20 02



