Bu defa söz hakkı çocuklarda! Bakalım anne-babaları hakkında ne düşünüyorlar; nelerini seviyor, hangi davranışlarından hoşlanmıyorlar...

Yazı: Elif GirginAnne-babanın en sevdiğin yanları ne?En sevmediğin yanları?Onlara ne zaman kızıyorsun?Sence iyi bir anne-baba mı? Neden?1. Annemin en çok iş yerini bir de kolunu kaşımayı seviyorum. Babamın da benimle oynamasını ve şakalar yapmasını.2. Bazen söylediklerimi dinlememelerini sevmiyorum.3. Yüksek sesle konuştuklarında.4. İyiler. Beni sevdikleri ve gezdirdikleri için.1. Annemin yemek yapmasını, babamın benimle bir yerlere gitmesini seviyorum.2. Anne ve babamın yorulmasını sevmiyorum.3. Onlar beni kızdırdığında! Onlar bana kızıyor, ben de onlara kızıyorum!4. İyiler. Birbirlerini çok sevdikleri için.1. Annemin sırtındaki dövmeyi. Annemin sırtında dövme var ama babamda yok, çünkü o aslan!2. Bir tane daha muffin alabilir miyim?3. Ben yemeğimi yere atınca!4. Hı hııı. Onlar çılgın.1. Kızgın olmadığı yanlarını seviyorum. Babamın okul yanlarını seviyorum.2. Annemin çıldır yanını sevmiyorum, babamın yanını sevdim.3. Annem sözümü dinlemediği zaman çok çok kızıyorum. Babam, ‘şaka yaptı kızma’ dedi, ama ben çok kızdım.4. Annem, babam çok iyi, hep gülüyorlar.1. En sevdiğim yanları beni çok sevmeleri.2. Bana kızmalarını bir de çok çalışmalarını sevmiyorum.3. Kardeşimle ilgili bazı konularda bana kızdıklarında ben de onlara kızıyorum.4. İyiler, çünkü beni seviyorlar.1. Annemin parka götürmesini, babamın CD açmasını seviyorum.2. Annemin kızmasını. Babamın da kızmasını!3. Anne ve babam bağırdığında kızıyorum.4. Evet. İyi bir anne-baba.