Neon şıklığı: Fahriye Evcen'den yeni tatil pozları
Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekilen ünlü isimlerden Fahriye Evcen, tatil pozlarıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi. Güzel oyuncu, deniz kenarında neon yeşil mayosuyla verdiği pozlarla takipçilerinden tam not aldı.
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Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çift, 2019’da ilk oğulları Karan’ı, 2023 yılının Ocak ayında ise ikinci oğulları Kerem’i kucaklarına almıştı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen, ailesiyle geçirdiği özel anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
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Son olarak tatilden paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Evcen, neon yeşili mayosuyla verdiği pozlarla dikkat çekti.
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Güzelliği ve fit görünümüyle beğeni toplayan oyuncunun, küçük oğlu Kerem’i kucağında tuttuğu kareler de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.