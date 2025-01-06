Çocuklara ve ebeveynlere hitap eden yeni bir hikaye kitabı: Sana Söz Veriyorum

Psikolojik danışmanlık alanındaki 28 yıllık tecrübesini çocuk kitaplarına yansıtan yayınevi, bu özel kitapla sevgi, kabul ve destek mesajlarını küçük okurlarına ve ailelerine ulaştırıyor.

Naif çizimleri ve etkileyici anlatımıyla dikkat çeken bu eser, 4-6 yaş grubu için ideal bir hikaye sunarken, her yaşta anlamını koruyacak derin bir mesaj veriyor: "Seni her koşulda kabul ediyorum ve seviyorum."

Çocukların duygusal gelişimine katkı sağlayan kitap, aynı zamanda ebeveynlere rehberlik ederek çocuklarıyla bağlarını güçlendirecek bir yol haritası sunuyor.