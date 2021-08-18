Çocuklarda diş fırçalama alışkanlığı nasıl geliştirilir?

Çünkü diş fırçalama, bir çocuk için göz ardı edilmemesi gereken bir öz bakım becerisidir. Diş hekimi Zeynep Yücetürk Bilgin çocuklarda diş fırçalama alışkanlığı hakkında bilgi verdi…

Çocuklar, eğlenerek öğrenir. Bu durumda, erken dönemde diş fırçalama alışkanlığı edindirmek için bunu eğlenceli bir aktiviteye dönüştürmek işinizi önemli ölçüde kolaylaştırabilir.

Diş fırçalamaya zorlamamak ve bunu bir oyuna dönüştürmek önemlidir. Bir yol gösterici olarak, yaşam boyu sürecek bu alışkanlığı çocuğunuza edindirebilirsiniz.

Diş fırçalama anlarını günün eğlenceli zamanlarına dönüştürün. Böylece, çocuğunuzun bu alışkanlığı edinmesi çok daha olasıdır. Bu şekilde, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir alışkanlığın temellerini atabilirsiniz.

DİŞ FIRÇALAMA EĞLENCELİ BİR DENEYİM OLARAK SUNULMALI!

Tıpkı bisiklete binmek gibi, diş fırçalamada da teknik zamanla gelişir. Bu yüzden, ilk olarak hedeflemeniz gereken, çocuğunuzun en doğru şekilde dişlerini fırçalaması değil, bu alışkanlığı tanıtmak olmalıdır.

Diş fırçalama aktivitesini, çocuğunuzun düzenli olarak yapmaktan hoşlandığı başka bir şeyle ilişkilendirerek başlayabilirsiniz. Örneğin, banyoda birlikte diş fırçalarken en sevdiği müzikleri dinleyebilirsiniz. Böylece, diş fırçalamayı olumlu bir deneyimle ilişkilendirecek ve çok daha fazla keyif alacaktır.

Çocuğunuzun yemek yedikten sonra diş fırçalama alışkanlığı geliştirmesini istiyorsanız, süt dişleri çıkmaya başladığında bu alışkanlık için harekete geçmelisiniz. Bu noktada, tutarlı davranmak son derece önemlidir. Daha büyük çocuklar için de hiçbir zaman geç değildir. Burada ilk hedefiniz, diş fırçalama seanslarını olumlu ve eğlenceli bir deneyim olarak algılamasını sağlamak olmalıdır. Bu şekilde, yaşamın ilerleyen yıllarında sahip olacağı bir alışkanlığın ilk adımlarını atmış olacaksınız.

ÇOCUĞUNUZA İYİ BİR ROL MODEL OLUN

Çocuklar taklit ederek öğrenir. Bu nedenle, diş fırçalama söz konusu olduğunda da sizi taklit edecektir. Onun önünde dişlerinizi fırçalamak, bu alışkanlığı edinmesini kolaylaştıracaktır.

Ebeveynler, çocuklar için birincil rol modellerdir. Bu nedenle, çocuğunuzun sizi her gün dişlerinizi fırçalarken görmesini sağlamalısınız. Diş fırçalama seanslarını olumlu bir deneyim olarak örneklediğinizde, çocuğunuz da sizi rol model alacak ve bu alışkanlığı çok daha kolay bir şekilde edinecektir.

Banyoda birlikte dans etmek, birbirinize şakalar yapmak, bunu eğlenceli bir rutin olarak algılamasını sağlayacaktır. Ailece birlikte yemek yemek gibi, yemeklerden sonra da banyoda birlikte diş fırçalamak için toplanabilirsiniz. Bu noktada, “en parlak diş” gibi eğlenceli yarışmalar yapmak da diş fırçalama konusunda motive olmasını sağlayacaktır. Belki de, bir sonraki sefer kendisi banyoda yeni bir yarışma başlatmayı teklif edebilir!

DİŞ FIRÇALAMA KONUSUNDA BASKI YAPMAYIN VE ZORLAMAYIN

Çocuklar, diş fırçalamanın neden bu kadar önemli olduğunun farkında değildir. Bu nedenle, eğer bu alışkanlığı edinme konusunda onu zorlama yoluna giderseniz, bu konuda her ikinizin de başarısız olabileceğinden emin olabilirsiniz.

Pek çok ebeveyn, ne yazık ki bu konuda işleri biraz zorlaştırmaktadır. Diş fırçalama dahil, çocuğunuzun herhangi bir alışkanlığı edinmesini istiyorsanız, bebek adımları atarak başlayın. Başlangıç için, ona diş fırçalamayı tanıtmanız ve istikrarlı davranmanız yeterlidir.

Zorlamak ve baskı yapmak, çocuğunuzun bu beceriyi edinmesini zorlaştırabileceği gibi, tepki göstermesine ve yaşamın ilerleyen yıllarında bu alışkanlığı edinmesini engelleyebilir. Bu yüzden, baskı ve zorlama gibi taktiklerden kesinlikle kaçınmalısınız.

Çocuğunuza diş fırçalama alışkanlığı kazandırırken yapmaktan kesinlikle kaçınmanız gereken şey ise tehdit etmektir. Özellikle, diş hekimi randevularını olumsuz durumlarla ilişkilendirmekten ve bir tehdit unsuru olarak kullanmaktan kaçınmayı unutmayın.

Bu şekilde davranmak, çocuğunuzun diş hekimi koltuğunu korkunç bir yer olarak görmesine, hatta bunu bir ceza olarak algılamasına yol açabilir.

ÇOCUKLARIN DİŞLERİ NASIL FIRÇALANMALI?

Çocuğunuza diş fırçalama alışkanlığı kazandırırken, ona karşı nazik davranmak, bir rehber rolü üstlenmek ve her zaman olumlu yaklaşmak önemlidir. Başlangıç aşamasında, en doğru tekniği öğretmek yerine, diş fırçalamayı olumlu bir deneyim olarak algılamasını sağlamaya odaklanmanız yeterlidir.

Çocuğunuza dişlerini fırçalamayı öğretirken; iç, dış ve çiğneme yüzeylerini hedefleyin. Diş fırçası ile küçük ve dairesel hareketler yapın. Dişlerine nazik davranın ve ileri-geri, sert fırçalama hareketlerinden kaçının. Diş fırçalama için önerilen süre ortalama 2 dakikadır. Daha küçük çocuklarda, bu süre biraz uzun gelebilir ve çocuğunuz sıkılabilir. Bu aşamada çocuğunuzu gözlemleyin, eğer sıkılıyorsa süreyi kısa tutabilir ve eğleniyorsa biraz daha uzatabilirsiniz. Önemli olan, yaşam boyu sürecek bir alışkanlığın temellerini atmak ve diş fırçalamayı olumlu bir deneyim olarak tanıtmaktır.

DİŞ MACUNU KULLANMAK İÇİN ISRARCI DAVRANMAYIN

Bazen, diş macunu çocuğunuzun midesini bulandırabilir. Diş macunun oluşturduğu köpük, çocuğunuzda öğürme isteği uyandırabilir. Bu da, işleri biraz daha zorlaştırabilir. Bu nedenle, diş macunu kullanma konusunda ısrarcı olmayın.

Diş fırçalarken macun kullanmamanın bir avantajı, banyoda birlikte diş fırçalarken fazladan zaman geçirebilmek ve bunu her yerde yapabilmenizdir. Ancak, çocuğunuz diş macunu kullanmaktan hoşlanıyorsa, çocuklara özel formüle edilmiş bir macun tercih ettiğinizden emin olun. Yetişkinler ve çocuklar için diş macunlarının içeriği değişiklik göstermektedir. Çocuklara özel olarak formüle edilmiş bir diş macunu kullansanız bile, bezelye büyüklüğünde kullanmak yeterlidir.

AYNANIN KARŞISINA GEÇTİ

Dişlerini fırçalarken kendini görmek, ne olup bittiğini tam olarak görmesini sağlayacaktır. Bir aynanın karşısında olmak, diş fırçalamaya daha iyi adapte olmasını ve motive olmasını sağlayabilir. Öğrettiğiniz teknikleri görecek ve böylece uygulaması da daha kolay olacaktır.

0 - 2 YAŞ BEBEKLERDE DİŞ FIRÇALAMA

Diş fırçalama alışkanlığına, bebeğinizin dişleri çıkmaya başladığında başlamalısınız. Bu dönemde önemli olan, bunu olumlu bir deneyim olarak sunmaktır. Zorlamaktan kesinlikle kaçının, iyi bir rol model olun ve sevdiği şeylerle ilişkilendirmeyi deneyin.

0-2 yaş çocuklar için seçeceğiniz diş fırçası, onun küçük ellerine uymalıdır. Ayrıca, mutlaka yumuşak kıllı bir diş fırçası tercih edilmelidir. Diş fırçalama seanslarında, mutlaka tek başına da denemesini sağlayın. Onu gözlemleyin ve yol gösterici olun. Ancak, o bitirdikten sonra fırçayı elinize alın ve dişlerini bir de siz fırçalayın.

2-8 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA DİŞ FIRÇALAMA

3Çocuklarda diş fırçalama alışkanlığı geliştirmek için hiçbir zaman geç değildir. Daha küçük çocuklarda olduğu gibi, bu yaş grubundaki çocuklarda dişlerini en doğru teknikle fırçalamak için henüz yeterince başarılı olamaz. Yine de, dişlerini kendi başına fırçalamasını sağladığınızdan emin olun. Daha sonra, fırçayı elinize alın ve dişlerini fırçalayın. Bu, gerekli diş temizliğini sağlamak için önemlidir.

Bu yaş grubundaki çocuklar için de mutlaka çocuklar için formüle edilmiş bir diş macunu ve yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanmak önemlidir. Önerilen 2 dakikalık diş fırçalama süresini doldurduğunuzdan ve nazik hareketlerle dişlerini fırçaladığınızdan emin olun.

Kaynak

https://www.zeynepyuceturkbilgin.com/cocuklarda-dis-fircalama-aliskanligi-nasil-gelistirilir/

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