Annelerin en büyük hayali olan kız çocuklarıyla arkadaş gibi olabilmek durumu çok ince bir çizginin üzerinde durur. Bu çizginin bir tarafında çok eğlenceli ve mutlu bir hayat olabilir ama diğer yanda bazı değerlerden uzak bir şekilde yetişkinliğe doğru ilerleyen bir genç kız olabilir. Bu ince çizginin üzerinde usta bir cambaz gibi ilerlemeniz için bazı tavsiyelerimiz olacak.

1- Kızınızın yaşıtları gibi davranması gerekir

Bu yaşlardaki genç kızların sizin gibi yetişkin ve bazı deneyimleri edinmiş kişilerden çok kendi yaşıtı olan ve bu tecrübelere aynı şekilde yaklaşan kişilere ihtiyacı olacaktır. Sizinle bazı konuları rahatça konuşması ilk başta iyi gelebilir ama içten içe yaratacağı rekabet duygusu yüznden çok erken yaşlarda kötü tecrübeler edinmelerine de neden olabilir.



2- Otorite eksikliği

Ergenlik yaşındaki gençlerin en temel dürtüsü otoriteye karşı gelmek ve özgürlüğünü ilan etme isteğidir. Eğer bu otoriteyi en yakın arkadaşı elinde tutuyorsa buna karşı oldukça sakıncalı yöntemler geliştirebilir. Yalan söylemek, rol yapmak ve en önemlisi taklit etmek gibi. Siz ona oldukça özgür bir dünya sunduğunuzu sanıyorken elindeki tüm isyankarlık deneyimi almış ve onu erkenden yaşlanmış birine döndürebilirsiniz.







3- Yasaklar

Gelişme çağındaki gençlerin en nefret ettiği kelime “yasak”tır. Ama ebeveynlerin bazı sınırları çizmesi için hissettirmeden bu kavramı kullanması eğitim ve gelişim için oldukça önemlidir. Haliyle bu yakınlığı yaşayan ailelerde şöyle bir sorun ortaya çıkabilir: En yakın arkadaşlar birbirlerine nasıl yasak koyabilirler? Beklediğinizden daha büyük tepkiler görebilirsiniz.



4- Saygı

Anne ve çocuklar arasında sevgiden daha önemli olan derin bir saygı anlayışının olmasıdır. Bu saygı anlayışı ilerideki tüm ilişkilerinde belirleyici olacaktır. O yüzden çocuklarınızla yakın arkada�� olmaktan çok anlayışılı ve saygı duyan ve haliyle duyulan bir ilham kaynağı olmayı deneyiniz.