Öfkeli bir çocukla nasıl başa çıkılır? İşte onu sakinleştirecek cümle!

Öfke, herkesin zaman zaman deneyimlediği karmaşık bir duygudur. Doğru şekilde yönetilmezse, ilişkilere zarar verebilir ve çatışmalara yol açabilir. Ebeveynler için öfkeli bir çocukla başa çıkmak özellikle zor olabilir. Ancak uzmanlar artık pratik bir çözüm paylaşıyor: Her yaştan çocuğu üzgün olduğunda sakinleştirebilecek basit bir cümle.

Amerikalı psikolog ve yazar Jeffrey Bernstein, Psychology Today'de öfkenin çocukların yönetmesi gereken en karmaşık duygulardan biri olduğunu yazdı. Ebeveynler için, hayal kırıklığına uğramış veya öfkeli bir çocukla başa çıkmak da aynı derecede zor olabilir.

BU CÜMLE ÖFKELİ ÇOCUĞU SAKİNLEŞTİRECEK

Bernstein örnekler veriyor: İster oyuncaklarını fırlatan bir yürümeye başlayan çocuk, ister ayaklarını yere vuran okul çağındaki bir çocuk, ister gözlerini deviren bir genç veya geçmişteki hatalar için sizi suçlayan bir yetişkin çocuk olsun, bu gergin anlardaki tepkiniz çatışmayı tırmandırabilir veya yatıştırabilir. Ebeveynlere rehberlik etme deneyimine dayanarak Bernstein, her yaştan çocuğu sakinleştirmede harikalar yaratan basit bir cümleyi ortaya koyuyor: "Şu anda üzgün olduğunuzu görüyorum. Sizin için buradayım."

Bu cümle, basit olmasına rağmen, derin bir psikolojik güce sahiptir. Aynı anda üç şeyi başarır: (1) duygularını kabul eder, (2) onlara yalnız olmadıklarına dair güvence verir ve (3) yargılanmadan sakinleşmeleri için alan yaratır.

BU CÜMLE NEDEN İŞE YARIYOR?

Bernstein, 10 Days to a Less Defiant Child kitabında, çocuğunuz 5 veya 25 yaşında olsun, öfkelendiğinde genellikle yanlış anlaşıldığını, görmezden gelindiğini veya güçsüz hissettiğini belirtiyor. "Şu anda üzgün olduğunuzu görüyorum" demek, duygularının önemli olduğunu gösteriyor. Çocuklar (ve yetişkinler) duyulmadıklarını hissettiklerinde, duyguları tırmanıyor. Duygularını doğrulamak bunu önleyebilir.

Direnç değil, rahatlık sunar: Bernstein, çocukları "Sakin ol!" veya "Aşırı tepki vermeyi bırak!" gibi ifadelerle düzeltmemenizi tavsiye ediyor. Bunun yerine, onlara varlığınızı garanti eden önerilen cümleyi kullanın. Öfke, genellikle korku, üzüntü veya hayal kırıklığı gibi altta yatan duyguları maskeler.

Kontrol değil, ilgi ister: İnsanlar, özellikle bunaldıklarında, kontrole direnirler. Çocuklara en öfkeli anlarında ne yapmaları gerektiğini söylemek onları daha inatçı yapabilir. Var olmak ve desteğinizi ifade etmek, bir güç mücadelesini bakım fırsatına dönüştürebilir.

BAŞARILI VAKA ÇALIŞMALARI

Bernstein, çocukların öfkesini yatıştırmak için bu cümleyi kullanan birkaç başarılı vaka paylaşıyor. Bir örnekte, Sienna adında 15 yaşında bir kız eve daldı, sırt çantasını yere attı ve "Öğretmenime dayanamıyorum!" diye haykırdı. Babası "Tutumuna dikkat et" diye cevap vermedi, bunun yerine "Şu anda üzgün olduğunu görüyorum. Senin için buradayım" dedi. Sienna gözlerini devirdi ancak duygularını tırmandırmadı. Daha sonra, kötü muamele gördüğüne dair hislerini açıkça konuştu.

Etkili kullanım için ipuçları

Sakin olun: Tonunuz önemli. Sinirli bir şekilde değil, sıcak bir şekilde konuşun.

Nazik bir vücut dili kullanın: Çocuğunuzun seviyesinde konuşun ve gerekirse gençlere veya yetişkinlere alan tanıyın.

Onlara zaman tanıyın: Hemen yanıt vermeyebilirler ancak sizi duyacaklardır.

Hazır olduklarında takip edin: Duygularını işlemelerine ve sakinleştiklerinde çözüm aramalarına yardımcı olun.