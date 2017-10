Çocuğunuz 5-9 yaş arasındaysa, bu 23 soruyu ona sorun ve sizi nasıl gördüğünü keşfedin. Ortaya çıkan tabloya şaşıracaksınız. Cevapları hatıra olarak saklayın, ileride birlikte bakıp çok eğlenebilirsiniz.

1. Annenin/babanın sana en sık söylediği cümle hangisi?

a) Odanı topla

b) Sen benim küçük, tatlı balkabağımsın

c) Canım

d) İyi geceler aşkım, seni seviyorum



2. Annen/baban sen ne yapınca çok mutlu olur?

a) Ona sarılınca

b) Çiçek verince

c) Gıdıklayınca

d) Kocaman kucaklayıp öpünce



3. Senin için en çok ne söylerler?

a) Yaramaz olduğumu

b) Dağınık olduğumu

c) Sana kızınca onları sevmediğini

d) Çok tatlı olduğumu



4. Ne yaparlarsa çok gülersin?

a) Beni gıdıklayınca

b) Komik şakalar yapınca

c) Kovalayınca

d) Fıkra anlatınca



5. Sence annen/baban çocukken nasıllardı?

a) Küçük

b) Komik

c) Yaramaz

d) Şirin



6. Annen/baban kaç yaşında?

a) 37

b) 26

c) 65

d) 48



7. Annenin/babanın boyu ne kadar?

a) 2 metre

b) Kapı gibi

c) 25 metre

D) Oldukça uzun boylu ama Mehmet Okur kadar değil



8. Annenin/babanın en sevdiği şey nedir?

a) Futbol seyretmek

b) Gezmeye gitmek

c) Yemek yemek

d) Kedimizi severek film izlemek



9. Sen yokken annen/baban ne yapıyor?

a) Lego oynuyor

b) Kardeşimle eğleniyor

c) Odamı topluyor

d) Ya uyuyor ya da telefonla konuşuyor



10. Annen/baban sence hangi alanda ünlü olabilir?

a) Dans etme

b) Diyet yapma

c) Koltukta uyuyup kalma

d) En kısa sürede evi toparlama