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Ünlü babalar ve çocukları!

Ünlü de olsalar onlar da birer baba ve herkesin yaşadığı zorlukları onlar da yaşıyor. Biz de ünlülerin baba olduktan sonra hangi zorluklarla karşılaştığını araştırdık, sorduk, öğrendik!
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