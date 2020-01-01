Çocuklarla yaratıcı oyunlar oynamayı seven ebeveynler stres ve sorundan daha uzak yaşıyor ve çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurabiliyor.

Çocukların ilgisini uzun süre bir konuya sabitlemek ve onları meşgul etmek kolay değil. Dikkat kesildikleri o kısa süreler içinde her ebeveyn anlamlı ve yaratıcı işler yapamayabiliyor. Çocuklarının ilgisini sıklıkla bir noktaya odaklamayı başaran ebeveynlerin ortak bir özelliği var. Onlar, öncelikle çocuklarıyla zaman geçirmekten hoşlanıyor. Çocuklarının, zamanlarını onlara değer katacak şeylerle geçirmesine özen gösteriyor ve bunu yaparken eğleniyor. Çocuğunuzun gelişmesine destek olmak ve onunla gerçekten iyi zaman geçirmek istiyorsanız, aktiviteleriniz hakkında düşünmelisiniz. İşte onlardan bazıları…









Bir Süper Kahraman Yaratmak

Zihinsel ve entelektüel büyümeyi desteklemek için yaratıcı ve geliştirici aktiviteler üzerine düşünmenizi öneririz. Beynin çalışma biçimine destek veren ve çocukların merakını geliştiren oyunların bir tür egzersiz olduğunu hatırlatırız. İlk olarak yaratıcı ve eğlenceli bir oyunla başlayalım.

Her çocuk süper güçlere sahip olmak ister, bu bilgiden faydalanalım. Süper kahraman tutkularını başka bir amaca yönlendirmeyi deneyelim. Mesela kendi süper kahraman kişiliğini yaratması için kolları sıvayalım. Hayali oyunlar ve roller çocukların yaratıcılıklarını son derece olumlu yönde etkiliyor. Çocuğunuza hangi süper güçlere sahip olmak istediğini ve hangi adı seçeceğini sorun. Sonra bu kahraman için bir logo belirleyin. Malzeme konusunda sonsuz seçenek olduğu için kıyafet tasarlama oyunun en keyifli kısımlarından biri olabilir.











İlk Çizgi Romanınız

Birlikte çizgi roman okuma zamanı. Onu neyin heyecanlandırdığını ya da güldürdüğünü gözlemleyin. Hatta bu sorulara ona sorun. Birlikte bir çizgi roman tasarlamayı teklif edin. İyi çizememeniz bir sorun değil, aksine sıklıkla gülümseme nedeni olabilir. Karakterlere isim verin ve onları konuşma balonlarında konuşturun. Çocukların, yazının düşünce ve hikayeleri anlatmak için bir araç olduğunu bu tür oyunlarla fark ettiklerini ekleyelim.









Tematik Partiler

Site, mahalle veya okuldan diğer ailelerle yaratıcı iş birliklerine ne dersiniz? Birlikte bazı hikaye kitapları seçebilir ve bunlarla ilgili tema partiler düzenleyebilirsiniz. Partiye katılmak için bu kısa hikayeyi okumak yeterli olacak. Okumayı eğlenceli bir aktiviteye dönüştüren bu fikri değerlendirebilirsiniz.









Maskeler ve Hikayeleri

Maskeler, çocukların kurgu ve hayal güçlerini yaratıcı şekillerde geliştirmelerine yardımcı olan son derece eğlenceli araçlar. Bunun için sadece karton, makas, tutkal, kalem, sulu boya ya da pastel boya ve lastiğe ihtiyacınız var. Tasarımı yaptıktan sonra göz, burun ve ağız bölümlerini belirleyin ve makasla bu alanları kesin. Lastiği de yanlara bağladıktan sonra oyuna hazırsınız demektir. Çocuğunuzla maskenin karakteri hakkında konuşun ve kendi istediği şekilde boyamasına izin verin. Bu maskelerden dilediğiniz kadar yapabilir, çocuğunuzla uzun ve keyif saatler geçirebilirsiniz.









Sınırsız Özgürlük

Parmak boyama çocukların ortalığı en fazla dağıttığı ama yaratıcı aktiviteler arasında. Suluboya, resim kağıdı ya da tuval ihtiyacınız olan iki malzeme. Resme başlamadan önce etrafı koruyacak bir ön hazırlık yapmanızı öneririz. Gazete kağıtları ya da geniş, leke tutmayan bir masa örtüsü sizi koruyacak. Bundan sonra yapacağınız tek şey şekilleri ve desenleri parmaklarıyla boyamasına izin vermek. Fırça yerine kullanacağı rengarenk parmakları, hayallerinde ne varsa özgürce kağıda aktarmasını ve bolca gülümsemesini sağlayacak.









Yıldızların İzinde

Yıldızlar ve gezegenler hakkında konuşmak her zaman çocukların ilgisini çeker. Gizemli gökyüzü derin bir bilgi alemi aynı zamanda. Çocuğunuzla beraber siz de yepyeni şeyler keşfetmeye hazır olun. Önce biraz kaynak araştırması yapın. Bu, birlikte okuyacağınız bir kitap da olabilir, gerisi gökyüzüne doğru bakmaya ve o yıldızların bulunmasını sağlamaya kalıyor. Gezegenlerin adları ve özellikleri hakkında konuştuktan ve onları yakından tanıdıktan sonra siyah bir kâğıda beyaz boyalarla çizmek keyifli olmaz mıydı?









