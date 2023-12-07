Çocuklarda iştahsızlık: Çocuğunuzun daha fazla yemesini sağlayacak 9 ipucu

Yetişkinler veya çocuklar, hastalandığımızda iştahımızı kaybederiz. Ancak ebeveynlerin, hasta olmasalar bile çocuklarının iştahıyla mücadele ettiği zamanlar vardır. Öğün atlamak için bahaneler üretebilirler ya da evde pişirilen yiyecekleri yemeyi reddedebilirler. Vücutları bu aşamada büyüme ve gelişme sürecinden geçer, bu nedenle gerekli tüm besin maddelerini aldıklarından emin olmalısınız. Eğer küçük çocuğunuz yemek konusunda seçici biriyse, size bir çocuğun iştahını nasıl artıracağınızı anlatalım.

ÇOCUKLARDA İŞTAHSIZLIK NEDEN OLUR?

Dr. Sanjay Singh, çocukların hasta olduklarında sıklıkla iştahlarını kaybettiğini ancak başka nedenlerin de olduğunu söylüyor.

Kaygı, stres veya herhangi bir duygusal sorun çocuğunuzun iştahını etkileyebilir.

Büyüme dönemlerinde iştah geçici olarak azalabilir.

Düzensiz yemekler veya seçici yemek yeme.

Gıda alerjileri veya sindirim sorunları gibi durumlar iştahı etkileyebilir.

Hareketsiz kalmak açlığı azaltabilir.

Ev ortamı ve yemek zamanı dinamikleri iştahı etkileyebilir.

Çocukların tat tercihleri onların ne yemeye istekli olduklarını etkileyebilir.

Rutin değişiklikler yeme alışkanlıklarını bozabilir.

BİR ÇOCUĞUN İŞTAHI NASIL ARTIRILIR?

Çocuğunuzun iştahını düzeltmek için aşağıdaki püf noktalarını deneyebilirsiniz...

1. Çeşitli yiyecekler sunun

Ispanak ve kudret narı çok besleyicidir ancak hemen her gün bir veya iki sebze pişirmek çocuğunuzun yemekten uzaklaşmasına neden olacaktır. Uzmanlar, yemekleri daha çekici hale getirmek için çeşitli besleyici gıdalar sağlayın diyor.

2. Düzenli bir yemek programı sürdürün

Kahvaltıdan öğle yemeğine, atıştırmalıklardan akşam yemeğine kadar bir programınızın olması gerekir. Tutarlı yemek ve atıştırmalık zamanları iştahın düzenlenmesine yardımcı olabilir.

3. Aile yemeklerini teşvik edin

Akşam ofisten dönüyorsanız en azından ailenizle akşam yemeği yemeyi deneyin. Birlikte yemek yemek, yemek etrafında olumlu bir atmosfer oluşmasını sağlar.

4. Keyifli bir yemek ortamı yaratın

Bazen yemek saatleri stresli olabilir, özellikle de okuldaki kötü performansınızı tartışacağınız anı seçerseniz. Çocuğunuzun yemek yemekten kaçınmaması için yemek zamanlarını keyifli ve stressiz hale getirin.

5. Rol model olun

Dr. Singh, çocukların sıklıkla ebeveynlerinin yeme alışkanlıklarını taklit ettiğini söylüyor. Bu nedenle öğün atlamadığınızdan veya yalnızca sağlıksız yiyecekler yemediğinizden emin olun.

6. Dikkat dağıtıcı şeyleri sınırlayın

Televizyon izlemek ve yemek yemek mi? Yemek sırasında ekran başında geçirilen zamanı ve diğer dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek çocuğunuzun yemeğe odaklanmasını sağlayabileceğinden artık bu alışkanlıktan vazgeçmenin zamanı geldi.

7. Aşırı atıştırmalıklardan kaçının

Öğle ve akşam yemeği arasında atıştırmalıklar yemek iyidir ancak çok fazla atıştırmalık çocuğun yemek iştahını bozabilir.

8. Birlikte yemek pişirin

Hepsini tek başına yapmak zorunda değilsiniz. Çocukları yemek hazırlama sürecine dahil etmek onların yemeğe daha fazla ilgi duymasını sağlayabilir.

9. Tercihlerine saygı gösterin

Çocuğunuzun besin değeri yüksek yiyecekler yemesini istiyorsunuz ancak onu tüm yiyecekleri yemeye zorlamayın. Konu yemek olduğunda onların beğenilerine ve hoşlanmadıkları şeylere saygı duymalısınız.