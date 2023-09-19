Çocuklarda sağlıklı bir kas-iskelet sistemi olması için ne yapılmalı?

Çocukların omurga sağlığı için hareketin önemini anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Op. Dr. Evren Fehmi Atay, pratik egzersizlerden boy uzamasını tetikleyen spor aktivitelerine, büyüme ağrılarından skolyoza kadar pek çok konuda ailelere uyarılarda bulundu…

YARIM SAATTE BİR BAŞ BOYUN EGZERSİZİ YAPILMALI

Çocukların çalışma masası ve sandalyesinin ergonomik olması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Evren Fehmi Atay, “Bilgisayar kullanırken çocukların dik pozisyonda oturmasına dikkat edilmeli ve ekran yüksekliği buna göre ayarlanmalı. Lomber lordoz dediğimiz bel oyuntusunu destekleyecek şekilde oturmaya da mutlaka özen gösterilmeli. Görme problemi olan çocuklarda fark etmeden ekrana, kitaba, deftere yaklaşma eğilimi vardır. Böyle bir davranış gözlemleniyorsa ailelerin çocukları göz kontrolüne götürmesi hem göz sağlığı hem de postral sağlık için faydalı olacaktır” diyor.

Çalışma masasında geçen uzun saatlerde omurgayı desteklemek için basit egzersizler yapmanın önemini vurgulayan Op. Dr. Evren Fehmi Atay, “Çocuklar çok dinamik yapıda oldukları için omurgada oluşan hasarı küçük yaşta tespit etmek zordur ancak ilerleyen yaşlarda omurga sorunları, ağrılar ve fibromiyalji kendini gösterir. Çocuklar yarım saatte bir çalışmaya ara vererek Youtube’da kolaylıkla bulunabilecek baş-boyun egzersizlerini bir iki dakika süreyle yaparsa ileride yaşayabilecekleri pek çok sorunu bertaraf edebilirler. Daha çocuk yaşta kazanılan bu alışkanlıklar ile yetişkinlikte hatta yaşlılıkta yaşanabilecek pek çok sorundan kurtulmak mümkün” diyor.

BÜYÜME AĞRILARINA DİKKAT!

Büyüme çağında çocukların yaşadığı ağrılar hakkında konuşan Op. Dr. Evren Fehmi Atay, hangi durumlarda uzmana başvurulması gerektiğini ise şu şekilde anlatıyor: “Her çocuk büyüme döneminde büyüme kıkırdaklarında ufak tefek ağrılar hisseder. Bu büyüme kıkırdaklarının aktif olmasından kaynaklanır ve buna halk arasında ‘büyüme ağrıları’ denir. Çocuk o gün çok oyun oynadı ve koştu ise akşam topuklarında ağrı da gözlemlenebilir. Özellikle erkek çocuklarda 13-14 yaşlarında diz önünde şişlikle kendini gösteren diz ağrıları da sık rastlanan durumlardandır. Bu ağrılar aktivite ile artar ve aktivite azaltıldığında azalır. Bu durumda ağrıyan yerlere buz uygulanabilir ve hareketi bir miktar azaltmak yeterli olur. Ancak keskin hareket kısıtlamalarını önermiyoruz çünkü hareketsiz çocuk kesinlikle daha büyük bir problemdir. Peki hangi durumlarda uzmana başvurmak gerekir? 11 yaş civarlarında bazı çocuklarda skolyoz gözlemlenmeye başlanır. Hatta bu durumu genellikle anneler banyo sırasında çocuklarının sırtında eğilme görerek fark eder. Bu eğriliklerin açısı çok önemlidir ve doğru tedavi edilmezse ameliyat gerektirecek kadar zorlayıcı olabilir. Bu gibi durumlarda bir uzmana başvurmayı ihmal etmemek gerekir. Bir de hareketten bağımsız olarak sürekli eklem ağrıları olan çocuklarda çocukluk dönemi romatizmaları akla gelebilir. Genellikle az sıklıkla görülür ancak kontrol edilmesinde fayda vardır. Sabah tutulmaları, eklemde şişkinlik, ağrı ve ısı artışı durumlarında mutlaka uzman hekime başvurulmalıdır.”

ÇOCUKLARINIZI BU SPORLARA YÖNLENDİRİN!

Çocukların bedensel kapasitelerine uygun spor aktivitelerinde bulunması gerekliliğine vurgu yapan Op. Dr. Evren Fehmi Atay, bunun hem fiziksel hem zihinsel hem de sosyal açıdan çok önemli olduğunu belirtiyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Tüm vücudu ayakta tutan kas-iskelet sisteminin güçlü olması önemlidir. Bedensel koordinasyonu yüksek olan çocuklar dengeli şekilde büyür, dengeli bir yetişkinlik ve yaşlılık geçirirler. Fiziği en düzgün şekilde geliştiren üç spordan bahsedebiliriz: Bunlardan ilki yürüyüştür ve bu 3 yaşından 93 yaşına kadar her yaşta yapılabilecek en basit, en etkili egzersizdir. İkincisi yüzmedir. Tüm kas gruplarının çalıştığı yüzme sporu kas ve kemik gelişimini destekleyen harika bir spordur. Üçüncü spor ise voleyboldur. Alt ve üst tam kas gruplarının yoğun çalıştığı voleybol çok etkili bir egzersizdir ve diğer temaslı grup mücadelelerine göre sakatlanma riski oldukça düşüktür. Ailelere bu üç spor dalının teşvikini öneririm.”