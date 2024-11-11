Çocuklarınızı işitme kaybına karşı korumak için 8 ipucu

Günümüz çocukları teknolojik aletlere adeta saplantılı. Akıllı telefonlarda oyunlara ve sosyal medyaya dalmanın yanı sıra, hareket halindeyken müzik dinlemek veya arama yapmak için kulaklık kullanmayı ihmal etmiyorlar. Ancak unutmayın, yüksek sesle müzik dinlemek işitme kaybının nedenlerinden biri olabilir. Yüksek ses kaynaklı işitme kaybı tek sorun değildir. Çocuklarda işitme sorunları, kulak enfeksiyonları, genetik yatkınlıklar ve hamilelik sırasında enfeksiyonlar gibi diğer faktörlerden kaynaklanabilir. Dünya çapında milyonlarca çocuk, doğru yaşam tarzıyla önlenebilen işitme kaybından etkileniyor. Bir ebeveyn olarak, çocuklarda işitme kaybını önlemek için çaba gösterebilirsiniz.

ÇOCUKLARDA YAYGIN İŞİTME SORUNLARI NELERDİR?

Çocukların genellikle maruz kaldığı işitme sorunlarından bazıları şunlardır:

1. İletim tipi işitme kaybı

Bu, ses dalgalarının iç kulağa etkili bir şekilde ulaşmasını engelleyen dış veya orta kulaktaki hasar veya tıkanıklıkların sonucudur. KBB uzmanı Dr. Ravi Bhatia, "Kulak enfeksiyonları (otitis media), orta kulak sıvısı ve kulak kiri birikimi yaygın nedenlerdir" diyor.

2. Sensörinöral işitme kaybı

Sensörinöral işitme kaybı durumunda, işitme sinirinin veya iç kulak olan kokleanın yolları hasar görür. Genellikle geri döndürülemezdir ve yüksek seslere maruz kalma, hamilelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar (sitomegalovirüs veya kızamıkçık gibi) veya kalıtsal nedenlerden kaynaklanabilir. StatPearls'te yayınlanan 2023 araştırmasına göre, çocuklarda kalıcı işitme kaybının birincil nedenidir.

3. Karma işitme kaybı

Uzman, "Bu, sensörinöral ve iletim tipi işitme kaybının birleşimidir. İşitme sinirini veya iç kulağı etkiler," diyor. Dış veya orta kulak bile etkilenir.

4. İşitsel İşleme Bozukluğu (APD)

Kulakların normal şekilde çalışmasına rağmen, bu durum beynin ses bilgilerini doğru şekilde işlemede yaşadığı zorluklarla karakterizedir. Konuşmayı anlamak, özellikle gürültülü ortamlarda APD'li çocuklar için zor olabilir.

ÇOCUKLARDA İŞİTME KAYBI NASIL ÖNLENİR?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyada yaklaşık 32 milyon çocuk işitme kaybından muzdariptir ve bunun yüzde 60'ı önlenebilir. Çocuğunuzun kulaklarını korumak için atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

1. Emzirme

Çocuklarınızı kulak enfeksiyonlarından korumak için bazı önlemler alabilirsiniz. Uzman, "Örneğin, çocukları ilk altı ay emzirmek bağışıklıklarını güçlendirmeye yardımcı olur ve böylece onları kulak enfeksiyonlarından koruyabilir" diyor.

2. Gürültü koruması

Günümüzde çocuklar işitme yeteneklerini etkileme eğiliminde olan çeşitli cihazlara maruz kalmaktadır. Konserler, havai fişekler ve elektrikli aletler gibi yüksek seslere maruz kalmayı sınırlamak gibi önlemler alabilirsiniz. Ayrıca onlara müzik sistemlerinin sesini kısmalarını ve mümkün olduğunda yüksek seslerin kaynağından uzaklaşmalarını söyleyebilirsiniz. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, sesi güvenli bir seviyeye düşürmek veya yüksek seslere maruz kalmaktan kaçınmak mümkün olmadığında işitme koruması için cihazlar kullanmak yardımcı olabilir.

3. Aşılama

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, çocukları hastalıklara karşı aşılamak çocuklarda işitme kaybını önlemeye yardımcı olabilir. Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık gibi bulaşıcı hastalıklar çocuklarda işitme kaybına neden olabilir. Bu nedenle, MMR aşısı, menenjit ve grip aşıları önemlidir çünkü menenjit ve solunum yolu enfeksiyonları gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlayabilirler.

Soğuk algınlığı ve alerjileri yönetin

Çocuklar genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjilerden muzdariptir ve bu da işitme komplikasyonlarına yol açabilir. Özellikle kulaklar etkilendiğinde enfeksiyonlar geçici veya kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Bu nedenle, hızlı tedavi ve düzenli kontroller bu sorunları önlemeye yardımcı olabilir.

4. Doğum öncesi bakım

Çocuğun iyiliği için uygun doğum öncesi bakım şarttır. Bu nedenle, büyüyen fetüs etkilenebileceğinden, hamileyken sigara gibi tehlikeli maddelerden uzak durmak önemlidir. Hamileyseniz zararlı maddelerden uzak durun ve bebeğinizin işitme gelişimini izlemek ve toksoplazmoz, sitomegalovirüs ve işitme kaybına yol açabilecek enfeksiyonlar gibi potansiyel riskleri belirlemek için düzenli doğum öncesi kontrolleri sağlayın.

5. Sağlıklı alışkanlıkları teşvik edin

Çocuğunuzun dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve iyi sıvı alımı gibi sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmesini sağlayın. Bunlar genel sağlığa katkıda bulunabilir ve buna karşılık çocuklarda işitme kaybı riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

6. İşitme kaybı belirtilerine dikkat edin

Çocuğunuzun işitme gelişimine dikkat edin. Konuşma veya dil gelişiminde gecikme gibi belirtiler gösteriyorsa, talimatları takip etmekte zorluk çekiyorsa, sık sık tekrarlamanızı istiyorsa ve televizyonun veya diğer cihazların sesini açıyorsa, muhtemelen işitmeyle ilgili bir sorunu vardır.

7. Ekran süresini sınırlayın

Çocuğunuz televizyonda bir şeyler izleyerek veya ekranda oyun oynayarak çok zaman geçiriyorsa, onu açık hava aktivitelerine katılmaya teşvik edin. Dr. Bhatia, "Aşırı ekran süresi işitme sorunlarına neden olabilir" diyor.