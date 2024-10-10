Çocuklarınızı istemeden şımartacak 7 çok kullanılan cümle

Zamanımızın klasik bir ebeveynlik bilmecesi: Televizyonu kapatmaya gidiyorsunuz ve çocuğunuz hayır dedikten sonra beş dakika daha veya başka bir bölüm boyunca sızlanıyor. Başka bir öfke nöbetiyle başa çıkmaktansa pes etmek kesinlikle daha kolay değil mi?

Sorununuzu o anda çözebilirsiniz ancak "Tamam, tamam, daha fazlasını alabilirsin" şeklinde yanıt vermek çocuklara sınırları zorlayabileceklerini ve istediklerini elde edebileceklerini öğretir. Bu, çocuklarımıza söylediğimiz ve istemeden şımarık davranışlara yol açabilecek yaygın ifadelerden sadece biridir.

"Çocuklarımızla konuşma şeklimiz; ister pes etmek, ister rüşvet vermek, ister sorumluluktan kaçınmalarına izin vermek olsun sınırlar ve sonuçlar hakkındaki anlayışlarını şekillendiriyor," diyor Çocuk Psikoloğu Ann-Louise Lockhart. "Zamanla, kazanmadan bir şeylere hak kazandıklarını hissetmeye başlayabilirler ve bu da büyüdüklerinde ilişkilerini ve davranışlarını etkileyebilir."

"Şımarık olmayan" çocuklar yetiştirmek istediğinizde hangi ifadeleri söylemekten kaçınmanız gerektiği ve bunun yerine ne söylemeniz gerektiği konusunda psikologlarla konuştuk. İpuçlarını okumaya devam edebilirsiniz.

Öncelikle, "şımarık" tam olarak ne anlama geliyor?

"Şımarık bir çocuk, genellikle ihtiyaçlarının ve isteklerinin başkaları için çaba veya düşünce olmadan karşılanmasını beklemeyi öğrenmiştir," diye açıklıyor Lockhart.

Lockhart, "Onlara boyun eğmenin daha mutlu bir çocuk yetiştirmeye yardımcı olacağını düşünüyoruz... Ama gerçekte, çocukları tam tersine hazırlıyor," diyor.

1. "Tamam, tamam. Sadece bu seferlik"

Çocuğunuz marketten bir çikolata istediğinde hayır derseniz, sizi rahatsız etmeye devam ederse ve sonunda pes ederseniz ne olur?

Bu, sınırların esnek olduğunu ve yeterince ısrarla kırılabileceğini ifade eder. Yani zamanla, çocuklara yeterince zorlarlarsa istediklerini elde edeceklerini öğretir.

2. "İyi davranırsan sana bir ödül veririm"

"Ödüllerin yeri varken, davranışları yönetmek için bunları tutarlı bir şekilde kullanmak, çocukların yalnızca karşılığında bir şey aldıklarında iyi davrandıkları işlemsel bir zihniyet yaratabilir," diye açıklıyor Lockhart.

Alternatif olarak, doğal sonuçları ve olumlu yaptırımı kullanmayı öneriyor.

"Ödevini tamamladın ve odaklandın. Şimdi akşam yemeğinden önce dışarıda oynamak için daha fazla zamanın var," gibi bir şey söyleyebilirsin," diye öneriyor.

3. "Elbette şimdi yiyebilirsin"

Borba, acil olmayan bir isteği ertelemenin ve çocuğa beklemeyi öğretmenin paha biçilmez bir araç olduğunu söyledi.

Örneğin, telefondaysanız ve çocuğunuz sizi bölüyorsa veya bir şey istiyorsa, elinizi kaldırıp bitirene kadar beklemeleri gerektiğini söyleyebilirsiniz, diye öneriyor. Daha küçük çocuklar için, beklerken yapmaları gereken bir görev bile verebilirsiniz, örneğin bir şarkı söylemek veya 10'a kadar saymak. Onlara yardım etmeye hazır olana kadar beyinlerinin dikkatini dağıtmaya yardımcı olur.

"Öğrenmeleri gereken şey şu ki... her zaman istedikleri gibi olamayacaklar" diyor.

4. "Bunu sana şimdi vereceğim, ancak daha sonra iyi davranacağına söz vermelisin"

Kennedy-Moore, "Çocuğunuzun bu pazarlığı tutması pek mümkün olmayacaktır çünkü şimdi şimdidir ve daha sonra daha sonradır," diyor. "Bunun yerine, çocuğunuzun olumlu davranışlarından önce değil, sonra doğal sonuçlara odaklanın."

Örneğin, çocuğunuz giyinmeyi reddediyorsa, "Şimdi giyinirsen, okuldan önce oynamak için zamanımız olur." gibi bir şey söyleyebilirsiniz.

5. "İstemiyorsanız yapmak zorunda değilsin"

Bu ifade çocukların ev işleri gibi bir sorumluluktan vazgeçmelerine izin vermek için kullanılıyorsa, onlara hesap verebilirlik öğretmiyor.

Lockhart, "Bu, kendilerini isteksiz hissetmeleri durumunda sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmediği mesajını verebilir ve bu da rahatsızlık veya zor durumlarla başa çıkma yeteneklerini zayıflatabilir." diyor.

Bu ifade, bir çocuk bir spora veya ders dışı aktiviteye kaydolduğunda ve bırakmak istediğinde de yaygın olarak kullanılabilir.

Eğer böyle bir şey olursa, "duygularını kabul edin ancak onlara verdikleri sözü hatırlatın." diyor. "Bunu sürdürmek için bir zaman dilimi üzerinde anlaşmanızı ve ardından birlikte yeniden değerlendirmenizi öneririm."

6. "Sana bunu 10 defa yapmanı söyledim"

Kennedy-Moore, "Çocuğunuza bir şeyi on kez yapmasını söylerseniz, [onları] 10 defadan 10'unda sizi görmezden gelmeye alıştırmış olursunuz." diyor.

İlk seferde dinlemezlerse, yanlarına giderek, göz teması kurarak ve hatta elinizi omzuna koyarak tüm dikkatlerini verdiğinizden emin olmanızı öneriyor.

Kennedy-Moore, "Ne yapmamaları gerektiğini değil, ne yapmaları gerektiğini söyleyin ve her seferinde kısa bir talimat verin," diye açıklıyor. "Daha sonra sessizce ve beklentiyle çocuğunuzun yanında durup, [onların] yapması gerekeni yapmasını beklemek yardımcı olabilir."

7. "Arkadaşın için başka bir oyuncak/top/vb. alayım."

Çocuğunuz topu başkasından alıyorsa veya bir oyuncağı paylaşmıyorsa, diğer çocuk için başka bir oyuncak bulmayı teklif etmek uzun vadede yardımcı olmaz.

Borba, "Çocuğunuz [o zaman] asla alıp vermeyi öğrenmiyor... [ve] diğer çocuğu da düşünmeyi öğrenmiyor," diyor.

Çocuğunuz paylaşmıyorsa veya sırasını beklemiyorsa, "O sen olsaydın nasıl hissederdin?" diyebilirsiniz. Borba'ya göre, çocuğunuzun bunları tanımlayabilmesi için duygular hakkında sürekli konuşmak ve isimlendirmek önemlidir. Bu ayrıca çocukların başkalarına karşı daha empatik olmalarına yardımcı olur.