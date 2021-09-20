Derin İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DERİN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Derin

Derin Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Türkçe'de 'Derin' kelimesinin çok sayıda anlamı vardır: -Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan, -yüzeyden içeri inen, -kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan, - yoğun, -uzun süren, -ayrıntılı,- içten gelen, - dip... Kişi Adları Sözlüğü'ne göre ise Derin isminin anlamı şöyledir: Çok gelişmiş, çok ilerlemiş. 2. Yoğun. 3. İçten gelen.



DERİN İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli Derin ismi hem erkek hem kızlar için kullanılabilen bir isimdir. Derin isminin anlamı ise şöyledir: 1-Çok gelişmiş, çok ilerlemiş. 2. Yoğun. 3. İçten gelen. Yüzeyden içeri inen anlamında sıfat olarak da kullanılmaktadır. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan anlamına da sahiptir. Yoğun, uzun süren, ayrıntılı, içten gelen anlamlarını da içerir. Dip anlamı da bulunmaktadır.

DERİN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Derin ismi mükemmeliyetçiliği, neşeyi ve alçakgönüllülüğü çağrıştırır. İstikrarlı, sakin, evcimen, detaycı, uyumlu, güvenilir, mantıklı, aktif, düzenli, sorumlu ve güvenilirdir. Sorun çözmede ve insanları organize etmede son derecede başarılıdır. Oldukça sabırlı, istikrarlı ve güvenilirdir. Yöneticilik becerileri sayesinde ideal bir çalışma arkadaşıdır. Ailesine ve arkadaşlarına düşkün, manevi değerlerine sahip, paylaşımcı ve yardımsever kişilerdir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

DERİN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Derin Talu, Derin Mermerci (Deren ve Beren isimleri de ilginizi çekebilir)

Derin ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Serin, Pelin, Dilan, Diren, Selin, Deren (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri) , (D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA DERİN İSMİ GEÇİYOR MU?

Derin, Türkçe kökenli bir isim olduğu için Kuran’da geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde son yıllarda yaygın olarak kullanılan isimlerden biridir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: Bu harfle başlayan isimler, fiziksel dengeye sahip, katı pragmatist, içine kapanık kişilerdir.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

N: Bu harfle biten isimler, hayalci kişilerdir. Bu harfe sahip kişiler her şeyi mantık çerçevesine oturtur ve çok fazla analiz ederek ayrıntılı plan yaparlar. Bu harf kişinin karar vermesinde zorluk yaşatabilir fakat aynı zamanda çok yönlü düşünme özelliğini de beraberinde getirir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Derin İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

İletişim, Reklamcılık, Moda Tasarım veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Elif ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adapstasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret eder. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi D ile başlayan kişiler, her şeyin kaynağına inmeye meyilli, planlı, programlı hareket eden kişilerdir. İsmi N ile biten kişiler, ilişkilerinde açıklık ve şeffaflığa dikkat eden, başkalarının onlar hakkındaki düşüncelerini önemseyen kişiler olacaklardır.

DERİN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Derin ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 7, 12, 23 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiter’in şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.