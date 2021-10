Pelin İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

PELİN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Pelin

Pelin Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Rumca

Rumca TDK'ye göre anlamı: Pelin isminin anlamı TDK'ye göre şöyledir: Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, kokulu bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium).



PELİN İSMİNİN ANLAMI

Pelin, birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, kokulu bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium) ismidir. Kızlar için kullanılan isimlerden biridir.

PELİN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Pelin ismi idealizm, iyimserlik ve sevgiyi çağrıştırır. Yapılan iyilikleri de kötülükleri de unutmayan, ilişkilerini buna göre şekillendiren bir kişiliğe işaret eder. Hayallere ve hedeflere ulaşma konusunda inatçı bir tutuma sahip olurlar. Bu isim idealizme ve güvenilirliğe sahip olan insanlarla daha çok anlaşır, ayrıca patavatsız ve isteksiz insanlardan uzak durmayı tercih eder. Neşeli bir insan olduğu için yaşam enerjisi yüksek insanlarla yakınlık kurar. İş ve özel hayatında güvenilen, sevilen ve aranılan kişilerdir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

PELİN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Pelin Akil, Pelin Batu, Pelin Karahan, Pelin Öztekin

Pelin ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aylin, Ayşin, Belgin, Belin, Berçin, Beren, Berfin, Berrin, Burçin, Ceylin, Derin, Ecrin, Ekin, Elçin, Gökşin, Gülbin, Gülçin, Gülin, Güzin, Havin, Helin, Jasmin, Narin, Nazenin, Nermin, Nesrin, Nevin, Pervin, Rengin, Rojin, Selin, Şermin, Şirin, Tülin, Yasemin, Zerrin (Daha fazla benzer isim için tıklayın: P harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA PELİN İSMİ GEÇİYOR MU?

Rumca kökenli bir isim Pelin, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslüman kız çocukları için tercih edilen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

P: Baş harfi “P” olan insanlar, çeşitli yeteneklerinin yönlendirdiği çok etkileyici ve çekici kişilerdir.

E: “E” coşku ve canlılığı, iyi yaşanmış, pişmanlık duymayan bir varoluşu çağrıştırır.

L: Bu “L”, kişinin etik bir tutuma sahip olduğunu ve duygulardan çok rasyonel düşünceye önem vermeye meyilli olduğunu gösterir.

İ: “İ” harfi 9 sayısı ile benzer bir yoğunluğa sahiptir, yani kişiyi sevgi ve hoşgörü duygularına teşvik eder.

N: Aşırı duygusal yükten kaçınmak, “N” için son derece önemli olan bir yaşam ilkesinin sadece bir örneğidir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Pelin İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Güzel Sanatlar, Yaratıcı Sanatlar, Tiyatro veya benzeri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

2 sayısı, bir araya getirilen farklı nitelikler hakkındadır, bu kişilik, zengin bir sosyal yaşamı etkili bir şekilde, hassas bir içe dönük doğa ile birleştirir. Samimi ve açık, başkalarıyla çalışmak, bu insanlar güçlü bir doğru ve yanlış duygusu sergilemeye meyilli olduklarından kolay gelir. 2 numaranın enerjisinin ardındaki niyet, kasvetli ve bulutlu bir dünyada bir barışçı, bir uyum kıvılcımına dönüşmeyi simgeler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 2 sayısı, doğal sezgileri sayesinde iyi iletişim kuran ve destekleyen bir sevgiliyi işaret eder. Bu insanlar rahatlığı ve huzuru severler, bu nedenle partnerleri gerçekçi ve ihtiyatlı olmalı, tutku önceliklerden biri olmamalıdır. 2 sayısı sevildiğini hissettiği sürece dünyada her şey yolundaymış gibi görünür, ancak güvensizlik içeri girdiğinde kıskançlık da başlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. Adı “P” harfi ile başlayan bir birey için her zaman izlenen bir mükemmellik ideali vardır ve her şeyin bir an önce en yüksek standartta gerçekleştirilmesi gerekir. Maceracı ve kolay sıkılan, ismi “N” harfi ile biten bir kişinin mizacı, mümkün olduğu kadar çok şeyi deneyimlemeye yöneliktir ve bu nedenle her zaman en tuhaf çözümleri bulur.

PELİN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Turuncu

Turuncu renk, Pelin isimli kişilerin hayata karşı sıcak ve iyimser bir tavır içinde olduklarını gösterir. Turuncu rengi çok fazla olduğunda, kişi kendini gergin ve baskı altında hissedebilir.

Şanslı Numaraları:

Bu isimle ilişkili şanslı sayılar 1, 6, 13, 30 ve 38'dir.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Çalışkanlığı ve titizliği simgeleyen Cumartesi, bu ismin şanslı günüdür. Cumartesi günü, ailede ve özel hayatta dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda proaktif olmak arzu edilir.

Şanslı Ayı:

Mart

Mart ayı, egemenliğin ve ustalığın kutlanmasıdır. Karşı çıkan kim olursa olsun, görüşlerinizin arkasında durma zamanıdır. Mart ayının ruhsal enerjisi kanalize edildiğinde kişiyi etrafındaki ruh halini canlandırmaya teşvik eder.