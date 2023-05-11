Didem İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DİDEM İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Didem

Didem Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça



DİDEM İSMİNİN ANLAMI

Didem ismi uzun yıllardır Türkiye'de kullanılan isimler arasındadır. Didem ismi Türk Dil Kurumu Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Farsça kökenli bir kadın ismidir. Dila isminin anlamı ise şöyledir: Gözüm, gözüm gibi sevdiğim, sevgilim" anlamında kullanılan bir ad.

DİDEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Güçlü bir karakteriniz var. Başarı hep sizle beraber geliyor. Tüm rakamlar arasında 8 rakamı kendinden en emin olan rakamdır. Özellikle iş hayatında, yaşam ilkelerine değer veren ve onlara bağlı kalan kişilerdir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

DİDEM İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Didem Arslan Yılmaz, Didem Soydan, Didem Madak, Didem Erol

Didem ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Dila, Dilan, Dilara, Diba, Derya, Meryem, Meltem, Selen, Seren, Yaren. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: D harfi mükemmel muhakeme ve başarıyı temsil eder, bu insanlar tüm seçimlerini çok dikkatli bir şekilde tartarlar.

İ: Zeka ve yaratıcılıkla ilgilidir, kişinin zihni aracılığıyla varlığını geliştirmesidir.

D: Çok vicdanlı kişilerdir. Ve çoğu durumda rasyonel olmaktan çok ağırlıklı olarak duygusaldırlar.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

M: Bu harf kişiye duygularını içine atan ve saklayan bir yapı getirir. Bütün harflerin içinde en az dışavurumcu olanı “M” harfidir. Pratik ve somut, katı ve duygusuzdur. Maddiyata ve şekilciliğe bağlıdır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Didem İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★

DİDEM VE AŞK HAYATI

8 numaralı partnerler, ilişkilerde oldukça zorlayıcı olabilir ama en azından açık sözlü ve istediklerini olduğu gibi anlatır. Refah düzeyi yüksek olan bu kişiler yine kendi tarzlarında bir partner ararlar. Doğası gereği güçlü ve güvenilirdir.

DİDEM İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Pembe

Şanslı Numaraları: 1, 9, 11, 21 ve 34.

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Aralık

Şanslı Taşı: Safir