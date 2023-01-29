Diba İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DİBA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Diba

Diba Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça



DİBA İSMİNİN ANLAMI

Diba, Türk Dil Kurumu'nda hem güncel Türkçe sözlük hem Kişi Adları Sözlüğü'nde geçer. Farsça dībā kelimesinden gelir ve altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaşın adıdır.

Diba ismi Kişi Adları Sözlüğü'nde Farkça kökenli bir kız ismi olarak yer alır ve Diba isminin anlamı şöyledir: Bir tür süslü ipek kumaş.



DİBA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Analitik bir zihin ve hayatın gizli sorularının yanıtlarına karşı muazzam bir iştahınız var. Bilimsel konuları, felsefeyi ve hatta mistisizmi keşfetmeye büyük ilgi duyuyorsunuz. Gerçeği arayışınızda netlik ve sebat sahibisiniz. Harika bir araştırmacı, eğitimci ve filozof olabilirsiniz. Bilgi ve hakikat arzusuyla hareket ediyorsunuz. İllüzyon ile gerçek arasında ayrım yapmayı öğrenmelisin, ama sen bu görev için iyi donanımlısın.” (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

DİBA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Diba ismi 'Şahmaran' dizisinde yer alan bir karakterle son zamanlarda popüler olmuştur. Diziyle popüler olan Maran isminin anlamına da bakabilirsiniz.

Diba ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Dila, Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Dilara, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Lina, İkra, Sahra, Sena, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: D harfi mükemmel muhakeme ve başarıyı temsil eder, bu insanlar tüm seçimlerini çok dikkatli bir şekilde tartarlar.

İ: Zeka ve yaratıcılıkla ilgilidir, kişinin zihni aracılığıyla varlığını geliştirmesidir.

B: Kişi nazik ve empatiktir. Büyük ihtimalle çoğu durumda rasyonel olmaktan çok duygusal bir duruş sergilemektedir.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Diba İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★

DİBA İSMİ VE AŞK HAYATI

İstikrarlı, nazik ve kibar kişilerle mutlu olabilirler.

DİBA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Violet

Şanslı Numaraları: 3, 7, 18, 24 ve 37

Şanslı Günü: Çarşamba

Şanslı Ayı: Temmuz

Şanslı Taşı: Sardoniks taşı