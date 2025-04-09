Doğum yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muhabirlerin doğum yardımına ilişkin sorularını yanıtladı.

Doğum yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını dile getiren Göktaş, "1 Ocak 2025 itibarıyla doğan her çocuk için aylık veya tek seferlik bir destek programından bahsediyoruz. 2025 yılında bir ailenin ilk bebeği doğarsa ona tek seferlik 5 bin TL desteğimiz olacak. İkinci bebek bu yıl doğarsa annenin hesabına her ay 1500 TL desteğimiz olacak. 3 ve sonrası her bir çocuk için de 5 bin liralık desteğimiz olacak." diye konuştu.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Göktaş, "e-Devlet üzerinden başvurularda zorluk çeken vatandaşlarımız Alo 144 çağrı merkezimiz ve il müdürlüklerimizden destek alabilirler." dedi.

DOĞUM YARDIMI ALMAK İÇİN KRİTERLER NELERDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, herhangi bir kriter şartı olmadığını, her Türk vatandaşının bu yardımdan faydalanabileceğini dile getirirken, "Ailelerden çok yoğun bir talep var. Önümüzdeki dönemde 'Aile Yılı' kapsamındaki diğer müjdelerimizi de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu desteğin çocuk 5 yaşına gelene kadar devam edeceğini dile getiren Göktaş, "Değerlendirme sürecinden hemen sonra annelerimizin hesabına desteklerimizin ödemelerini yapmaya başlayacağız." dedi.