Doğuma giderken aklınızda bulunması için 5 altın tavsiye
Doğum çok mucizevi bir süreç ve ailedeki her bireyi de heyecanlandırdığı aşikar. Anne adayları için hastanede doğuma hazırlanırken işlerini kolaylaştıracak şu beş tavsiyemize kulak verin.
- Doğum çantası
Artık doğum yaklaşırken, evde hazır bir doğum çantası bulundurmayan anne adayı kalmamıştır. Bu çantanın daima kapıya yakın bir yerde durması işinizi kolaylaştırır. Ayrıca çantada sadece hastanede giyilecek veya hastane çıkışı için giyeceğiniz kıyafetlerin yanında, anne baba adayının beslenmesine yönelik kuruyemiş gibi bozulmayacak besinleri de eklemeniz faydalı olabilir zira gittiğiniz hastanede beslenme şartları nasıl olur, alışveriş yapmak için fırsatınız olur mu bilinmez. Siz yine de annenin yemesinde sakınca olmayacak, doktorunun da izin verdiği türden fındık, fıstık, ceviz gibi bozulmayacak kuruyemişlerden az bir miktar koyabilirsiniz.
- Dijital ihtiyaçları unutmayın
Hastanede telefonlarınızın ve hatta doğum sırasında kullanmak isteyeceğiniz kameraların dijital aksesuarlarını da çantanızda bulundurmak isteyebilirsiniz. Doğum sırasında video kaydı yapmak istersen, telefonunuzda hafıza kalmaması, kameranızın şarjının bitmesi… bunlar kısa sürede çözülebilecek sorunlar gibi dursa da acil yaşanabilecek bir doğum anının heyecanında ve hatta acil sağlık durumunda, bu sorunlu çözmekle uğraşamazsınız. Siz yine de tertemiz şekilde hazırda bekleyen bir kamerayı çantanızda tutun, deriz. Doğum anı ve sonrasındaki video kayıtları ve diğer fotoğraf için de, hem bulut üzerinde hem de dilerseniz fiziksel olarak depolama yapacağınız ortamları da önceden hazırlamalısınız.
- Doğum sonrası için hazırlıklarınız tamam olsun
Doğumdan sonraki o yorgun ve zor dönemde alışveriş yapmak, kıyafet aramak gibi süreçlere zaman ve enerji ayıramayabilirsiniz. O nedenle hem anne için hem de bebek için, hazırlıklarınızı tamamlamanız doğru olur. Bebek küveti, bebek elbiseleri ya da bebek yelek modelleri, annenin ihtiyaç duyacağı her türlü aksesuar, araç gereç, biberon, hijyen araçları… Evde hazır bulunmalı.
- Nakit çantası
Artık nakit kullanan çok insan kalmadı ancak hastanede veya çevresinde acil bir alışveriş yapmanız gerektiğinde, “POS makinesi bozuk” gibi bahaneler üreten esnafın kurbanı olup uzun uzun bankamatik aramak zorunda kalmamak için, hastane çantasının içinde, cüzi bir miktar da olsa nakit bulundurmak acil durumlar için faydalı bir önlem olur. Aracınız olsa bile, acil bir doğum anında aracınızın sorun çıkarması durumunda belki de taksiye ihtiyaç duyabilirsiniz ve taksiciyle ödeme yöntemi konusunda tartışma yaşamak isteyebileceğiniz son an, o acil doğum anı olacaktır.
- Sosyal medya içerik hazırlığı
Sağlıklı bir doğum sonrasında o mutlu anınızı akrabalarınızla paylaşmak, ailenin yeni birini uzaktaki akrabalarınıza, dostlarınıza tanıtmak için sosyal medyada fotoğraf paylaşmak isteyebilirsiniz. Bu amaçla fotoğraflarda kullanmak ihtiyacı duyacağını aksesuar, fon veya ışıklandırma materyallerini de hastane çantasına koyabilirsiniz. Sonuçta bu mutlu an sizin ve çocuğunuzun hayatında bir kere yaşanacak ve ömür boyu hatıra olarak kalacak. Bu fotoğrafların olabilecek en güzel şekilde görünmesini istemek hakkınız. Bu amaçla hizmet veren ve sadece yeni doğan bebekle ailesine odaklı çalışan profesyonel doğum fotoğrafçılarının bile olduğunu unutmamalısınız.