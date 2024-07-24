Partnerinizle çocuk sahibi olma konusunda aynı fikirde değil misiniz? Yapabileceğiniz 9 şey

İnsanlar mutlu bir ilişki içinde olsun ya da olmasın, tüm çiftlerin tartıştığını hepimiz biliriz. Siz ve eşiniz para, yoğun programlar veya alışkanlıklar konusunda anlaşamayabilirsiniz. Bir aile kurmaya gelince ikiniz de aynı fikirde olmayabilirsiniz. Mini versiyonunuzu kucağınıza almaya karar vermek, çiftlerin birlikte vermesi gereken büyük bir karardır. Siz ebeveyn olmayı ilişkinizin bir sonraki mantıklı adımı olarak düşünseniz de partneriniz hiç çocuk sahibi olmak istemeyebilir. Bu ilişkinizi bitirmeniz gerektiği anlamına mı geliyor? Siz ve eşiniz çocuk sahibi olma konusunda aynı fikirde değilseniz ne yapmanız gerektiğini bilin.

ÇİFTLER NEDEN ÇOCUK SAHİBİ OLMA KONUSUNDA ANLAŞAMIYOR?

Çiftler her zaman birbirleriyle aynı fikirde olmazlar. Family Relations dergisinde 2009 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, ev işleri ve para, evlilikteki çatışmaların ortak konularından bazılarıdır. Hatta bazıları kendi çocuklarına sahip olmak için kavga bile ediyor. Sizin veya eşinizin çocuk istememesinin nedenlerinden bazıları şunlardır:

1. Zamansal perspektifler

Kadınların doğurganlığı yaşlandıkça azalıyor, bu da bazılarımız için bir aciliyet duygusu yaratıyor. Psikoterapist ve yaşam koçu Dr Chandni Tugnait, aynı zamanda, farklı zaman çizelgeleri ve yaşam evrelerinin de anlaşmazlıklara yol açabileceğini

2. Yetiştirilme tarzı

Yetiştirilme tarzı kişinin ebeveynlik hakkındaki görüşlerini etkiler ve zıt geçmişler gerginliğe neden olabilir. İşlevsel olmayan ailelerden gelen bazı insanlar, ebeveyn olduktan sonra bu kalıpları kopyalamaktan korkabilirler. Çünkü çiftlerin çocuklara yönelik hazırlıklarının farklı olabileceğini söylüyor.

3. Toplumsal beklentiler ve cinsiyet rolleri

Cinsiyete dayalı normlar genellikle kadınların çocuk yetiştirme konusunda birincil sorumluluğu üstlenmesini zorunlu kılıyor ve beklentiler çatışmalara yol açıyor. Kariyer ve ebeveynliği dengelemek de ilişkilerde gerginliğe yol açabilir.

4. Mali hususlar

Çocuk büyütmek pahalıdır ve onun yiyecek, giyecek, eğitim ve diğer ihtiyaçları için para harcamayı düşünmek gerginlik yaratabilir. Ayrıca ebeveynliğin gerektirdiği fedakarlıklar ilişkileri zorlayabilir.

Çocuk sahibi olma kararı temelde aşk, pratiklik ve kişisel geçmişler arasında hassas bir dengedir.

YENİ PARTNERİNİZ ÇOCUK İSTEMİYORSA NE YAPMALISINIZ?

Yeni başlayan olan bir aşk, çocuklar sorusuyla erkenden karşılaştığında bu potansiyel bir dönüm noktası olabilir. Yeni erkek arkadaşınız çocuk sahibi olmak istemiyorsa, bu erken açıklamayı bir netlik hediyesi olarak düşünün. Uzman, birçok çiftin bu tartışmayı yıllarca yapmaktan kaçındığını ancak daha sonra kalp kırıklığı yaşadığını söylüyor. Geleceğiniz hakkında en başından itibaren bilinçli kararlar verme yeteneğine sahipsiniz.

İlişkiyi hemen bitirebilir veya devam ettirebilirsiniz ancak bazı sınırlar koyabilirsiniz. Uzman, kişisel gelişime olanak tanıyacak ve sürekli baskı olmadan fikirlerinizi değiştirecek şekilde konuyu düzenli aralıklarla yeniden ele almayı kabul etmenizi öneriyor.

Ayrıca kendinizi ilk sıraya koyabilir ve kendi arzularınızı değerlendirebilirsiniz. Ebeveynlik tartışılamaz bir rüya mı, yoksa birçok olası yaşam yolundan sadece biri mi? Bazen kişisel hedeflerimizi iyice analiz etmeden toplumsal standartları benimseriz.

UZUN SÜRELİ PARTNERİNİZ ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI REDDEDERSE NE YAPMALI?

Uzun süreli partnerinizin çocuk sahibi olmayı reddetmesi durumunda dikkate almanız gereken bazı noktalar:

1. Açık bir diyalog kurun

Gerekçeleri hakkında dürüst, yargılayıcı olmayan bir konuşma başlatın. Çocuk sahibi olmama kararının altında yatan nedeni anlamak, konuya açıklık getirebilir ve ele alınabilecek endişeleri belirleyebilir.

2. Çift danışmanlığı alın

Partnerinizle bu konuyu tartışmak kaçınılmazdır. Ancak profesyonel bir arabulucu zorlu konuşmalarda yardımcı olabilir. Dr Tugnait, karmaşık sorunun üstesinden gelmenize ve bunun ilişkiniz üzerindeki etkisini keşfetmenize yardımcı olabileceğini söylüyor.

3. Önceliklerinizi yeniden değerlendirin

Neden çocuk sahibi olmak istediğinizi iyice düşünün. Ailenizden veya toplumdan gelen gerçek bir istek veya baskı mı? Kendinizi anlamak, geleceğinizle ilgili daha iyi kararlar vermenizi sağlayabilir.

4. Alternatifleri keşfedin

Evlat edinmeyi veya bu gibi gruplara daha fazla dahil olmayı düşünün. Bunlar partnerinizin bakış açısını etkilemeden besleyici duygularınızı tatmin edebilir.

5. Karar verme için bir zaman çizelgesi oluşturun

Konuyu tekrar açmak için belirli bir süre belirleyin. Uzman, bu durumun sorunun sürekli bir çatışma nedeni haline gelmesini önleyebileceğini ve aynı zamanda perspektifte olası değişikliklere de olanak sağlayabileceğini söylüyor.

6. İlişki memnuniyetini değerlendirin

Çocuk sahibi olmak ikinizin aynı fikirde olmadığı konulardan sadece biri olabilir. Bu nedenle partnerinizle olan bağlantınızın diğer yönlerini de düşünün. Her şey yolundaysa, çocuk sahibi olmanın mutlu ve sağlıklı bir ilişkiden ayrılmaya değip değmeyeceğini düşünmelisiniz.

7. Bireysel terapiye gidin

Çift terapisi harikadır ancak kişisel danışmanlığa da ihtiyacınız olabilir. Bir terapistle konuşmak, ilişkinizden bağımsız olarak duygularınızı işlemenize ve yaşam hedefleriniz konusunda netliğe ulaşmanıza yardımcı olabilir.

8. Potansiyel uzlaşmaları tartışın

Çocuk sahibi olmak normalde bir uzlaşma değildir. Ancak, aile üyelerinin çocuklarıyla daha fazla ilgilenmeyi kabul etmek gibi, hem sizin hem de eşinizin gereksinimlerini kısmen karşılayabilecek herhangi bir yöntemin olup olmadığını düşünün.

9. Zor kararlar vermeye hazırlanın

Çocuk sahibi olmak sizin için kaçınılmazsa, ilişkiyi bitirmek gibi zor bir karar vermeye hazır olun. Eşlerin çocuk sahibi olma konusunda anlaşamadığı durumlarda ayrılık her zaman tek seçenek değildir ancak bazı çiftler için bu kaçınılmaz hale gelebilir. İlişkinin genel gücü, eğer ortaklık başka türlü mutluysa önemlidir; bazı insanlar ilişkilerine çocuk sahibi olmaktan daha fazla öncelik vermeyi seçebilir. Uzman, ayrıca birçok çiftin, diğer yaşam hedeflerine ve deneyimlerine odaklanarak çocuksuz tatmin edici bir hayat yaşamanın yollarını bulduğunu belirtiyor. Ancak çocuk sahibi olmak ya da olmamak sizin için uzun bir konuşmanın ardından tartışılamaz bir yaşam hedefiyse, ilişkiyi bırakmak en iyi seçenek olabilir.