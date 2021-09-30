Esma İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ESMA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Esma

Esma Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: TDK'nin kişi adları sözlüğünde Esma isminin anlamı şu şekilde verilir: Adlar, isimler.



ESMA İSMİNİN ANLAMI

Esma isminin anlamı Arapça adlar, isimler anlamına gelir. İsim, ad kelimesinin çoğul halidir. Bunun yanı sıra kulakla ve işitme anlamında da kullanılmaktadır.

ESMA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Esma ismi dışavurumculuğu, sıcaklığı ve merakı çağrıştırır. Esma, güçlü fikirleri kendine çeken, oldukça yüklü bir kişiliği ifade eden bir isimdir. Diplomatik, nazik, sezgisel, işbirlikçi ve yardımseverdir. Yetenekli bir hikaye anlatıcısıdır, hikayeyi detaylandırdığında dinleyenleri tamamıyla büyüsü altına alabilir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ESMA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Esma Sultan (I. Abdülhamid’in kızı), Esma Recepova (Şarkıcı), Esma Deniz (Türkiye’nin ilk kadın hemşiresi)

Esma ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aysima, Belma, Emra, Elya, Fatma, Hüma, Sema, Selma, Sırma, Şeyma (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ESMA İSMİ GEÇİYOR MU?

Esma ismi Kur'an-ı Kerim’de geçmektedir. Ayrıca Hz. Ayşe'nin kızının adı Esma'dır. Esma ismi Müslümanlar arasında en çok tercih edilen kadın isimleri arasında yer alır. TDV Ansiklopedisinde ise ESMÂ-i HÜSNÂ için "Allah’ın isimleri için kullanılan bir tabir" açıklaması yapılır: "İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan esmâ-i hüsnâ (el-esmâü’l-hüsnâ) terkibi naslarda Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder" (Ecrin isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: İsminin baş harfi “E” olan kişiler çekici kişilikleriyle kolayca arkadaş edinirler ve bilgi sahibi olma arzusuyla dolu olurlar.

S: İsmin içinde yer alan “S” harfi, sıcaklık, samimiyet, özveri ve dürüstlüğü beraberinde getirir ki bu özellikler kişiyi hayatı boyunca sevilen, sayılan ve başarılı biri haline getirir.

M: “M” harfi, kişinin geçmiş deneyimlerden ders alma konusunda harika olduğunu ve duygulardan çok rasyonel düşünceye önem vermeyi tercih ettiğini gösterir.

A: Bu harf 1 sayısı ile benzer bir enerjiye sahiptir ve cesur öncülerin, yenilikçi ve vizyon sahibi insanların harfidir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Esma İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Arkeoloji, Yazar, Senarist, İletişim, Mülk Yönetimi veya benzeri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

2 sayısının kararsızlığı, hemen hemen herkesle kolaylıkla işbirliği yapan, çok yönlü ve kendine güvenen neşeli bir kişiliğe dönüşür. Dürüst ve şeffaf olan insanlar güçlü bir doğru ve yanlış duygusu sergilemeye meyilli olduklarından, başkalarıyla çalışmak kolayca gelir. Daha yüksek düzeyde, 2 sayısının amacı, yardım eli vermeyi ve başkalarını kendi içlerinde gerçeği aramaya teşvik etmeyi simgeler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

2 numaralı partner çok sadık ve sevecendir, uzun vadede ilişkiye bağlı kalacaklarına ve sürdüreceklerine güvenilebilir. Ayrıca, partneriyle bir şeyler olduğunda veya ilişkide bir şeyler ters gittiğinde bunu anlayan ve çözmek için çaba gösteren kişilerdir. 2 sayısı sevildiğini ve önemsendiğini hissettiği sürece her şey yolundadır ama içine şüpheler sızınca kıskançlık ve güvensizlik başlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan bir insan için kişisel özgürlüklerin ifadesi ne iş yaparsa yapsın çok önemlidir ve beklenmedik gelişmeler olduğunda bunu büyük bir coşkuyla karşılar. İsmin sonunda yer alan “A” harfi; amaç ve liderlik duygusuna işaret eder, bu nedenle yol boyunca ortaya çıkabilecek engeller ne olursa olsun, verilen sözlere bağlı kalacaktır.

ESMA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Turuncu

Turuncu renkle bağlantılı olan Esma ismindeki kişiler hayatlarındaki her işin hızlı bir şekilde ilerlemesini tercih eder. Renk terapisinde turuncu, sosyalleşmeyi teşvik eder ve zihni fiziksel rahatlığa odaklar.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 7, 14, 22 ve 40’tır.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Esneklik ve seyahat gezegeni Merkür'ün günü olan Çarşamba, bu isimle ilişkilendirilen haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanmak için işte ve evde iletişimi engelleyen tüm engellerin üstesinden gelinmesi tavsiye edilir.

Şanslı Ayı:

Temmuz

Canlandırma ve netlik etrafında dönen bir sembolizm ile Temmuz, başkalarının yardımıyla kişisel yaşamda ilerleme için hayırlı bir ay olarak kabul edilir. Temmuz ayının manevi enerjisi, grup faaliyetlerine katılımı teşvik eder.