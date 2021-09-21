Ecrin İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ECRİN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ecrin

Ecrin Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Ecrin ismi TDK'da yer almamaktadır. Ancak Ecir kelimesi sevap, ücret anlamına gelmektedir. Arapça kökenli Ecir isim olarak ise bir iş veya emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz, sevgili anlamlarına gelmektedir.



ECRİN İSMİNİN ANLAMI

Ecrin ismi Allah’ın hediyesi anlamında kullanıldığı bilinmektedir. Mükafat anlamına da gelir. Bir diğer anlamı ise sevaptır. Ecrin Arapçada'daki Ecir kelimesinden türetilmiştir. TDV ansiklopedisine göre ise Ecir kelimesinin anlamı şöyledir: Sözlükte ecr “bir işe karşılık ücret ödemek, mükâfatlandırmak” mânasında masdar, ayrıca “ücret” veya “mükâfat” anlamında isim olarak geçer. Kelime her iki kullanışa bağlı olarak “bir şeyi kiraya vermek” ve “mehir” mânalarına da gelir. Ancak İslâm literatüründe ecir daha çok mânevî ve uhrevî, ücret ise dünya ile ilgili konularda kullanılmıştır.

Türkiye 2021 yılında bebeklere en çok verilen isimler arasında Zeynep, Elif, Asya, Defne, Nehir, Asel ile birlikte Ecrin de yer almaktadır.

ECRİN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ecrin ismi sadakat, farkındalık ve içgörüyü çağrıştırır. Sevdikleri insanların ve çevrelerindeki sorunların farkında olurlar, destek olmak için ellerinden geleni yaparlar. Özverili, çalışkan, yaratıcı, pratik ve adil bir kişiliğe sahip olurlar. Zorluklarla mücadele edecek kadar esnek ve uyumlu bir yapıya sahip olurlar. Sevdiklerine karşı koruyucu oldukları için güven hissi sağlarlar. Öfke kontrolü yüksek, çalışkan, sabırlı ve iradelidirler. Sorunları analitik bir yaklaşımlar ele alarak pratik çözümler üretir. Mükemmel iletişim kabiliyetleri ile çok iyi bir takım arkadaşı olurlar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ECRİN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bu isme sahip herhangi bir ünlümüz bulunmamaktadır.

Ecrin ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Alçin, Aslin, Ayçin, Aylin, Ayşin, Ayşirin, Belgin, Belin, Berçin, Berfin, Bergüzin, Berrin, Bihterin, Birsin, Burçin, Ceylin, Çelgin, Derin, Dilvin, Ekin, Elçin, Elfin, Ervin, Esin, Evin, Fulin, Gökşin, Gülbin, Gülçin, Gülin, Gülsemin, Güzin, Havin, Helin, İbrin, Jasmin, Narin, Nazenin, Nermin, Nesrin, Nevin, Nikbin, Nurçin, Nursenin, Pelin, Pervin, Rengin, Rojin, Selin, Serin, Sermin, Sezin, Şermin, Şirin, Telvin, Tülin, Yasemin, Zerrin (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ECRİN İSMİ GEÇİYOR MU?

Ecrin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isimdir. Yasin suresinin 11. ayetinde geçen Ecrin ismi ayrıca Furkan suresi 57 ve Sebe suresi 47. ayetlerde de geçmektedir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bu harfle başlayan isimler, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

C: İsmin içinde yer alan “C” harfi, kişiye içgüdüsel ve dinamik bir kişilik özelliği verir. Bu harfe sahip insanlar başkalarının duygularını anlatmalarına gerek kalmadan kolaylıkla anlayabilen kişilerdir.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

N: İsmin sonunda yer alan “N” harfi kişiye kıvrak zeka ve öz farkındalık kazandırır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ecrin İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Bankacılık, İletişim, Reklamcılık, Müşteri İlişkileri veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 4 sayısı, sadakati çok önemseyen, partnerinden de aynı saygıyı ve güveni vermesini bekleyen kişilerdir. Kıskanç değildir, doğal karizmaları vardır. Sakin bir mizaca sahip olup oldukça sebatkar davranma eğiliminde olurlar. Sevdikleri insana ister evli olsunlar, ister olmasınlar çok değer verirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi E ile başlayan kişiler, kolay ve hızlı öğrenme kabiliyetine sahip, iletişim yetenekleri hayli yüksek, özgüven sahibi kişiler olurlar. İsimleri N harfi ile bitenler, ilişkilerinde açıklık ve şeffaflığa dikkat eden, başkalarının onlar hakkındaki düşüncelerini önemseyen kişiler olacaklardır.

ECRİN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renkle parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 9, 17, 22 ve 38'dir.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Temmuz

Temmuz ayı, yeniden inşa etme ve kesinliğin ayıdır. Şanslı ayı temmuz olan kişiler bu ay içerisinde insanlarla kopan bağlarını yeniden onarmak için büyük bir fırsat yakalarlar. Hoşgörü ve toleransın gücünü hissettiklerinde, temmuz ayının başkalarına yardım etme ve onarma enerjisini doğru kullanmış olacaklardır.