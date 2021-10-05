Hümeyra İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

HÜMEYRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Hümeyra

Hümeyra Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Arapça kökenli bir kız ismi olan Hümeyra'nın anlamı kızıllık, pembeliktir.



HÜMEYRA İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir isim olan Hümeyra ak, beyaz ve beyaz tenli kadın anlamına gelir. Bunun yanı sıra TDV Ansiklopedisi'ne göre beyaz tenli olmasından dolayı Hz. Âişe’ye Hümeyrâ denildiği de rivayet edilir.

HÜMEYRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Hümeyra ismi hırs, çok yönlülük ve sağduyuyu çağrıştırır. Dürüstlüğün, samimiyetin ve cesaretin simgesidir. Dışavurumcu, son derece sosyal, eğlenceyi seven ve hayattan zevk alan kişilerdir. Yaratıcı, hayal gücü kuvvetli ve sanatsal eğilimleri yüksektir. İş hayatında başarı ve kariyer odaklıdır. Sosyal hayatında dışavurumcu, sosyal, neşeli, pozitif ve iyimser biri olarak sevilen ve aranan kişiler olurlar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

HÜMEYRA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Hümeyra, Hümeyra Özbaş

Hümeyra ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Alara, Almira, Büşra, Dilara, Huriye, Kübra, Meyra, Nevra, Hüsra, Sümeyra, Süreyya, Züleyha, Zühra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: H harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA HÜMEYRA İSMİ GEÇİYOR MU?

Hümeyra ismi Kur-an'ı Kerim’de geçmeyen bir isimdir. Hz. Ayşe için kullanılan isimlerden biri olan Hümeyra, Müslümanlar tarafından kız çocukları için yaygın olarak kullanılan bir isimdir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

H: Bu harf maddi dünya ile manevi dünya arasındaki köprü görevini görür. Bereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.

Ü: İsmin içinde yer alan “Ü” harfi, kişiye anlayış ve sabır getirir. Kendisini başkasının yerine koyabilme, empati yeteneğine sahiptirler.

M: İsmin ikinci hecesinde yer alan “M”, yaşamda başarılı olmanın sırrını çok çalışmak ve sabretmek olarak tanımlarlar.

E: İsmin ikinci hecesinde yer alan “E” harfi, kişiye duygularını yönetme zorluğu katar. Aynı zamanda “E” harfindeki kişiler, hızlı karar veren, atik ve tartışmacı kişiler olabilirler.

Y: Bu harf içinde bulunduğu isme yüksek bir empati duygusu katar. Merhametli, sevecen bir kişiliğe işaret eder.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

A: “A” harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Hümeyra İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Fitness Eğitmenliği, Diş Hekimliği, Güvenlik Sektörü veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı, şehvetli ve çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “H” ile başlayan kişiler, gerek iş hayatlarında gerekse de aşk hayatlarında risk almaktan kaçınmayan gözü kara kişilerdir. Başkalarının düşüncelerine değil kendi fikirlerine güvenilirler. İsmi “A” ile biten kişiler, kolay kolay pes etmeyen, sıra dışı fikirleri olan lider ruhlu kişilerdir.

HÜMEYRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Hatice ismindeki insanlar, cinselliğini ve duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 5, 1, 27 ve 38'dir.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.