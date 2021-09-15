Büşra İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BÜŞRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Büşra

Büşra Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Büşra isminin anlamı Türk Dil Kurumu'nda müjde, sevinçli haber olarak geçmektedir.



BÜŞRA İSMİNİN ANLAMI

Büşra ismi müjde ve sevinçli haber anlamına gelir. Arapçada da Bushra, "iyi haber ya da alamet" anlamına gelen bir kadın isimdir. Büşra aynı zamanda en mükemmel demektir. Türkiye'de sık sık karşılaşılan Büşra ismi Pakistan ve Hindistan'da da kızlara verilen isimler arasında yer alır.

BÜŞRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Büşra ismi merakı, verimliliği ve katkıyı simgeler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

BÜŞRA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Büşra Pekin, Büşra Cansu, Büşra Ersanlı, Büşra Ayaydın, Büşra Develi

Büşra ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Yüsra, Bahar, Zühra, Zümra, Erva, Lara, Afra, Ahra, Akdora, Alara, Almira, Azra, Behra, Buhayra, Büteyra, Dilara, Efra, Esra, Evra, Ezra, Hamra, Hazra, Hira, Hümeyra, İkra, İnara, İsra, Kübra, Lara, Mahra, Meyra, Mısra, Mira, Nazra, Nevra, Nira, Nisra, Pamira, Safira, Sahara, Sahra, Samira, Sara, Sarra, Semra, Sera, Serra, Seyra, Suğra, Sümeyra, Şuara, Tamara, Vera, Yezra, Yüsra, Zara, Zehra, Zühra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA BÜŞRA İSMİ GEÇİYOR MU?

Büşra, "müjde" anlamına gelen Arapça bir kız ismidir. Kur'an-ı Kerim'de geçen doğrudan Kur'an ismidir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: Bu harfle başlayan isimler, kolayca aşık olabilen ve başkalarının hayatlarına fazla müdahale edebilen kişilerdir.

Ü: İsmin içinde yer alan “Ü” harfi geniş bir sosyal çevreyi, kuvvetli insan ilişkilerini ve zenginlik hırsını temsi eder.

Ş: Bu harf içinde bulunduğu isme duygusallık katar. Yoğun duyguları nedeniyle kişinin açık bir zihinle düşünmesine mani olabilir.

R: Bu harfe sahip olan kişiler, yumuşak başlı ve güzel huyludur. Çok ince düşünceli olmaları sebebiyle zaman zaman duygusallıklarına yenik düşebilirler.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Büşra İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Halkla İlişkiler, Oyunculuk, Aşçılık veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemmeliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip kişiler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi B ile başlayan kişiler, sıcakkanlı, arkadaş canlısı, anlayışlı kişilerdir. Birlikte çalışmaktan keyif alır ve huzursuzluklardan kaçınır. İsminin son harfi A olan kişiler, inandıkları değerlerin ve aldıkları kararların sonuna kadar arkasında duran, inatçı, kararlı kişilerdir.

BÜŞRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Büşra ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 7,16, 28 ve 40'tır.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.