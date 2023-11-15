İncila İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

Star TV Kasım ayında izleyicisi ile buluşan dizisi Sakla Beni’nin ilk bölümünün konusu şöyle duyurmuştu: Mete ve Naz, zengin ve güçlü ailelerinin gözbebeği çocuklarıdır. Çocukluklarında ailelerin verdiği sözle başlayan hikayeleri, birbirlerinden kopamamalarıyla bugün evliliğe doğru akar. Fakat Naz’ın çocukluğundan beri yanında olan hizmetlisi İncila’nın ansızın Mete’nin karşısına çıkması, Mete’nin hayatta verdiği tüm kararları sorgulamasına neden olur. İncila ve Mete arasında yaşanan bu karşılaşma, Naz’ın tüm inatçılığıyla yazdığı bu hikâyenin yönünü değiştirip Mete’nin gerçek aşkı bulmasını sağlayabilecek mi? Buradan da anlaşılabileceği gibi dizi sonrası İncila isminin anlamı internette çok arananlar arasına girdi. Unutmadan söyleyelim dizide İncila karakterini oyuncu Cemre Baysel canlandırıyor. İşte İncila ismin anlamı, özellikleri

İNCİLA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: İncila

Cinsiyet: Kadın

Köken: Arapça

İNCİLA İSMİNİN ANLAMI

İncila ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde İncilâ olarak yer almaktadır. İncila isminin 3 anlamı şöyledir:



1. Parlaklık, ışık.

2. Parlama, aydınlanma.

3. Görünme, ortaya çıkma.

4-Bu 3 anlam dışında İncila ismi 'aydınlanma, ışıma' anlamlarında da kullanılıyor.

İNCİLA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ



Genellikle fedakarlık yapmaya hazır kişilerdir. Akıllı, güvenilir bir yapıları vardır. Adalet onlar için önemlidir. İyimser bakış açıları, dışa dönük kişilikleri ve doğal çekicilikleri nedeniyle çevrelerinde sevilir, ilham kaynağı olurlar. Enerjiler dikkat çeker. Tutkularının, hayallerinin peşinden gitmek isterler. Yazı, tiyatro gibi alanlarda yetenekleri vardır.

İncila ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

İlayda, İnci, İncilay, İncinur, Almila, Mira, Mila, Sıla vb (Daha fazla benzer isim için tıklayın: İ harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF ANALİZİ

İ: Şefkatli, anlayışlı, sezgisel kişilerdir

N: Yaratıcı, orijinal fikirler bulabilen kişilerdir

C: Akıl ve zekaya önem verirler.

İ: Bazen dik kafalı olabilirler.

L: Hisleri kuvvetlidir.

A: Hırslı bir yönleri de vardır. Bazen şaşırtıcıdırlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI



İlişkilerinde sadık kişilerdir.