İngilizce İsimler - En Popüler İngilizce Bebek İsimleri (Kız-Erkek)

Bebek bekleyen ailelerin tatlı telaşı arasında bebeğe isim bulma süreci de vardır. Elele'nin bebek isimleri sayfasında Türkiye'deki en popüler kız bebek isimleri ve en popüler erkek bebek isimleri yer alıyor. Peki, yurtdışında en popüler, en sevilen ve güzel bulunan bebek isimleri neler? Bu makalemizde merak edenler için ABD'de ve İngiltere'de 2020 ve 2021 yılının en popüler kız ve erkek bebek isimlerini listeliyoruz. Hazırsanız başlayalım...

ABD'DE EN POPÜLER, GÜZEL BULUNAN ERKEK VE KIZ BEBEK İSİMLERİ

ABD'de kız bebekler için 2021 yılında Olivia bir kez daha bir numaralı isim oldu. İkinci sırada 2020'de olduğu gibi Emma, ​​ardından sırasıyla Charlotte, Amelia ve Ava yer aldı. Sophia, bu yıl ilk beşin dışında kaldı ve kendisine 6. sırada yer buldu. Erkek bebekler için Liam adı bir kez daha ilk sırada yer aldı. Onu Noah, Oliver, Elijah ve James izledi. William 2020'de ilk beşte idi ancak 2021'de altıncı oldu. (Kaynak: ABD Sosyal Güvenlik Kurumu)



Ülkede kız bebek isimleri listesi son on yılda nispeten aynı kalıyor. ABD Sosyal Güvenlik İdaresi'ne göre 2011'de Emma, ​​Olivia, Sophia ve Ava ilk beşteydi (ayrıca 2021'de yedinci sıraya düşen Isabella da popüler isimler arasındaydı).

ABD'de en popüler ve güzel bulunan 10 kız bebek ismi



1. Olivia

2. Emma

3. Charlotte

4. Amelia

5. Ava

6. Sophia

7. Isabella

8. Mia

9. Evelyn

10. Harper

ABD'de en popüler ve güzel bulunan 10 erkek bebek ismi

1. Liam

2. Noah

3. Oliver

4. Elijah

5. James

6. William

7. Benjamin

8. Lucas

9. Henry

10. Theodore

İNGİLTERE'DE EN ÇOK KULLANILAN KIZ VE ERKEK BEBEK İSİMLERİ

İngiltere ise 2020 yılının resmi verilere ulaşmak mümkün (Kaynak) Olivia ve Oliver, 2020 yılında Birleşik Krallık'taki en popüler bebek isimleri olarak bir kez daha zafer kazandı (arka arkaya beşinci yıl ) Willow, Ivy ve Lily gibi doğadan ilham alan isimlerin yanı sıra, Archie, Elizabeth ve Arthur gibi eski bebek isimleri de popüler olmuş. İngiltere ve Galler'de 2020 yılında en popüler kız ve erkek isimleri listesi şöyle olmuş:

İngiltere ve Galler'de en popüler kız bebek isimleri:

1 OLIVIA

2 AMELIA

3 ISLA

4 AVA

5 MIA

6 IVY

7 LILY

8 ISABELLA

9 ROSIE

10 SOPHIA

11 GRACE

12 FREYA

12 WILLOW

14 FLORENCE

15 EMILY

16 ELLA

17 POPPY

18 EVIE

19 ELSIE

20 CHARLOTTE

21 EVELYN

22 SIENNA

23 SOFIA

24 DAISY

25 PHOEBE

26 SOPHIE

27 ALICE

28 HARPER

29 MATILDA

30 RUBY

31 EMILIA

32 MAYA

33 MILLIE

34 ISABELLE

35 EVA

36 LUNA

37 JESSICA

38 ADA

39 ARIA

40 ARABELLA

41 MAISIE

42 ESME

43 ELIZA

44 PENELOPE

45 BONNIE

46 CHLOE

47 MILA

48 VIOLET

49 HALLIE

50 SCARLETT

51 LAYLA

52 IMOGEN

53 ELEANOR

54 MOLLY

55 HARRIET

56 ELIZABETH

57 THEA

58 ERIN

59 LOTTIE

60 EMMA

61 ROSE

62 DELILAH

63 BELLA

64 AURORA

65 LOLA

66 NANCY

67 ELLIE

68 MABEL

69 LUCY

70 AYLA

70 MARIA

72 ORLA

73 ZARA

74 ROBYN

75 HANNAH

76 GRACIE

77 IRIS

78 JASMINE

79 DARCIE

80 MARGOT

81 HOLLY

82 AMELIE

83 AMBER

84 GEORGIA

85 EDITH

86 MARYAM

87 ABIGAIL

88 MYLA

89 ANNA

90 CLARA

91 LILLY

92 LYRA

93 SUMMER

94 MAEVE

95 HEIDI

96 ELODIE

97 LYLA

98 EDEN

99 OLIVE

100 AISHA

İngiltere ve Galler'de en popüler 100 erkek bebek ismi

1 OLIVER

2 GEORGE

3 ARTHUR

4 NOAH

5 MUHAMMAD

6 LEO

7 OSCAR

8 HARRY

9 ARCHIE

10 JACK

11 HENRY

12 CHARLIE

13 FREDDIE

14 THEODORE

15 THOMAS

16 FINLEY

17 THEO

18 ALFIE

19 JACOB

20 WILLIAM

21 ISAAC

22 TOMMY

23 JOSHUA

24 JAMES

25 LUCAS

26 ALEXANDER

27 ARLO

28 ROMAN

29 EDWARD

30 ELIJAH

31 TEDDY

32 MOHAMMED

33 MAX

34 ADAM

35 ALBIE

36 ETHAN

37 LOGAN

38 JOSEPH

39 SEBASTIAN

40 BENJAMIN

41 HARRISON

42 MASON

43 RORY

44 REUBEN

45 LUCA

46 LOUIE

47 SAMUEL

48 REGGIE

49 JAXON

50 DANIEL

51 HUGO

52 LOUIS

53 JUDE

54 RONNIE

55 DYLAN

56 ZACHARY

57 ALBERT

58 HUNTER

59 EZRA

60 DAVID

61 FRANKIE

62 TOBY

63 FREDERICK

64 CARTER

65 GABRIEL

66 GRAYSON

67 RILEY

68 JESSE

69 HUDSON

70 BOBBY

71 ROWAN

72 JENSON

73 FINN

74 MICHAEL

74 MOHAMMAD

74 STANLEY

77 FELIX

78 JASPER

79 LIAM

80 MILO

81 SONNY

82 OAKLEY

83 ELLIOT

84 CHESTER

85 CALEB

86 HARVEY

87 ELLIOTT

88 CHARLES

89 ELLIS

90 JACKSON

91 ALFRED

92 OLLIE

93 LEON

93 YUSUF

95 RALPH

96 OTIS

97 HARLEY

98 IBRAHIM

98 JAYDEN

98 MYLES