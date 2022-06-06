İngilizce İsimler - En Popüler İngilizce Bebek İsimleri (Kız-Erkek)
En popüler, farklı ülkelerde güzel bulunan İngilizce isimler neler? Bu makalede yabancı isimlerin popülerlik durumuna bakıyoruz. ABD, İngiltere ve Galler'deki en popüler kız ve erkek bebek isimlerini aşağıda bulabilirsiniz.
Bebek bekleyen ailelerin tatlı telaşı arasında bebeğe isim bulma süreci de vardır. Elele'nin bebek isimleri sayfasında Türkiye'deki en popüler kız bebek isimleri ve en popüler erkek bebek isimleri yer alıyor. Peki, yurtdışında en popüler, en sevilen ve güzel bulunan bebek isimleri neler? Bu makalemizde merak edenler için ABD'de ve İngiltere'de 2020 ve 2021 yılının en popüler kız ve erkek bebek isimlerini listeliyoruz. Hazırsanız başlayalım...
ABD'DE EN POPÜLER, GÜZEL BULUNAN ERKEK VE KIZ BEBEK İSİMLERİ
ABD'de kız bebekler için 2021 yılında Olivia bir kez daha bir numaralı isim oldu. İkinci sırada 2020'de olduğu gibi Emma, ardından sırasıyla Charlotte, Amelia ve Ava yer aldı. Sophia, bu yıl ilk beşin dışında kaldı ve kendisine 6. sırada yer buldu. Erkek bebekler için Liam adı bir kez daha ilk sırada yer aldı. Onu Noah, Oliver, Elijah ve James izledi. William 2020'de ilk beşte idi ancak 2021'de altıncı oldu. (Kaynak: ABD Sosyal Güvenlik Kurumu)
Ülkede kız bebek isimleri listesi son on yılda nispeten aynı kalıyor. ABD Sosyal Güvenlik İdaresi'ne göre 2011'de Emma, Olivia, Sophia ve Ava ilk beşteydi (ayrıca 2021'de yedinci sıraya düşen Isabella da popüler isimler arasındaydı).
ABD'de en popüler ve güzel bulunan 10 kız bebek ismi
1. Olivia
2. Emma
3. Charlotte
4. Amelia
5. Ava
6. Sophia
7. Isabella
8. Mia
9. Evelyn
10. Harper
ABD'de en popüler ve güzel bulunan 10 erkek bebek ismi
1. Liam
2. Noah
3. Oliver
4. Elijah
5. James
6. William
7. Benjamin
8. Lucas
9. Henry
10. Theodore
İNGİLTERE'DE EN ÇOK KULLANILAN KIZ VE ERKEK BEBEK İSİMLERİ
İngiltere ise 2020 yılının resmi verilere ulaşmak mümkün (Kaynak) Olivia ve Oliver, 2020 yılında Birleşik Krallık'taki en popüler bebek isimleri olarak bir kez daha zafer kazandı (arka arkaya beşinci yıl ) Willow, Ivy ve Lily gibi doğadan ilham alan isimlerin yanı sıra, Archie, Elizabeth ve Arthur gibi eski bebek isimleri de popüler olmuş. İngiltere ve Galler'de 2020 yılında en popüler kız ve erkek isimleri listesi şöyle olmuş:
İngiltere ve Galler'de en popüler kız bebek isimleri:
1 OLIVIA
2 AMELIA
3 ISLA
4 AVA
5 MIA
6 IVY
7 LILY
8 ISABELLA
9 ROSIE
10 SOPHIA
11 GRACE
12 FREYA
12 WILLOW
14 FLORENCE
15 EMILY
16 ELLA
17 POPPY
18 EVIE
19 ELSIE
20 CHARLOTTE
21 EVELYN
22 SIENNA
23 SOFIA
24 DAISY
25 PHOEBE
26 SOPHIE
27 ALICE
28 HARPER
29 MATILDA
30 RUBY
31 EMILIA
32 MAYA
33 MILLIE
34 ISABELLE
35 EVA
36 LUNA
37 JESSICA
38 ADA
39 ARIA
40 ARABELLA
41 MAISIE
42 ESME
43 ELIZA
44 PENELOPE
45 BONNIE
46 CHLOE
47 MILA
48 VIOLET
49 HALLIE
50 SCARLETT
51 LAYLA
52 IMOGEN
53 ELEANOR
54 MOLLY
55 HARRIET
56 ELIZABETH
57 THEA
58 ERIN
59 LOTTIE
60 EMMA
61 ROSE
62 DELILAH
63 BELLA
64 AURORA
65 LOLA
66 NANCY
67 ELLIE
68 MABEL
69 LUCY
70 AYLA
70 MARIA
72 ORLA
73 ZARA
74 ROBYN
75 HANNAH
76 GRACIE
77 IRIS
78 JASMINE
79 DARCIE
80 MARGOT
81 HOLLY
82 AMELIE
83 AMBER
84 GEORGIA
85 EDITH
86 MARYAM
87 ABIGAIL
88 MYLA
89 ANNA
90 CLARA
91 LILLY
92 LYRA
93 SUMMER
94 MAEVE
95 HEIDI
96 ELODIE
97 LYLA
98 EDEN
99 OLIVE
100 AISHA
İngiltere ve Galler'de en popüler 100 erkek bebek ismi
1 OLIVER
2 GEORGE
3 ARTHUR
4 NOAH
5 MUHAMMAD
6 LEO
7 OSCAR
8 HARRY
9 ARCHIE
10 JACK
11 HENRY
12 CHARLIE
13 FREDDIE
14 THEODORE
15 THOMAS
16 FINLEY
17 THEO
18 ALFIE
19 JACOB
20 WILLIAM
21 ISAAC
22 TOMMY
23 JOSHUA
24 JAMES
25 LUCAS
26 ALEXANDER
27 ARLO
28 ROMAN
29 EDWARD
30 ELIJAH
31 TEDDY
32 MOHAMMED
33 MAX
34 ADAM
35 ALBIE
36 ETHAN
37 LOGAN
38 JOSEPH
39 SEBASTIAN
40 BENJAMIN
41 HARRISON
42 MASON
43 RORY
44 REUBEN
45 LUCA
46 LOUIE
47 SAMUEL
48 REGGIE
49 JAXON
50 DANIEL
51 HUGO
52 LOUIS
53 JUDE
54 RONNIE
55 DYLAN
56 ZACHARY
57 ALBERT
58 HUNTER
59 EZRA
60 DAVID
61 FRANKIE
62 TOBY
63 FREDERICK
64 CARTER
65 GABRIEL
66 GRAYSON
67 RILEY
68 JESSE
69 HUDSON
70 BOBBY
71 ROWAN
72 JENSON
73 FINN
74 MICHAEL
74 MOHAMMAD
74 STANLEY
77 FELIX
78 JASPER
79 LIAM
80 MILO
81 SONNY
82 OAKLEY
83 ELLIOT
84 CHESTER
85 CALEB
86 HARVEY
87 ELLIOTT
88 CHARLES
89 ELLIS
90 JACKSON
91 ALFRED
92 OLLIE
93 LEON
93 YUSUF
95 RALPH
96 OTIS
97 HARLEY
98 IBRAHIM
98 JAYDEN
98 MYLES