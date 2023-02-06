Kezban İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

KEZBAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Kezban

Kezban Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça



KEZBAN İSMİNİN ANLAMI

Kezban ismi TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde Farsça kökenli bir kadın ismi olarak yer alır. Kezban isminin anlamı ise, ''Kâhya kadın, bir daireyi idare eden kadın.'' olarak geçmektedir.

KEZBAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Sen özgür bir ruhsun. Değişimi, macerayı ve heyecanı seviyorsun. Özgürlüğünü seviyorsun. Yaşamak için kanatlarına ihtiyaç duyan bir kuş gibi, onsuz var olamazsın. Özgürlük, hayatınızın etrafında döndüğü bir gerçek. Hayatta kalmak için ona ihtiyacın var. Özgürlüğü doğru bir şekilde kullanarak, tüm çeşitli yeteneklerinizi keşfedebilir ve geliştirebilirsiniz. Pek çok insanla tanışacak ve büyük mesafeler kat edeceksiniz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Kezban ismine benzeyen diğer erkek ve kadın isimleri:

Seyhan, Candan, Ceyhan, Ceylan, Asuman, Kenan, Cenan, Devran, Arslan, Burhan, Atakan, Çolpan, Mihran. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: K harfi ile başlayan kız bebek isimleri, K harfi ile başlayan erkek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

K: Baş harfleri 'K' olanların inanılmaz bir gözlem yeteneği vardır ve bu özellikleri sayesinde başkalarının tamamen göz ardı ettiği şeyleri görebilirler.

E: E harfi olanlar, coşkulu ve çekici kişilerdir. Diğer insanların hayatlarına neşe getiren bir yapıları vardır.

Z: Duygularıyla hareket eden Z harfleri, rasyonellikten uzak hareket ederler.

B: 'B', enerji açısından 2 sayısıyla ilişkilidir. Bu yüzden sempatik bir yapıları vardır.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

N: Karşısındaki kişinin hatalarını hemen gün yüzüne çıkartabilme yeteneğine sahiptirler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Kezban İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

KEZBAN VE AŞK HAYATI

İsim numerolojisine göre romantik bir kişilikleri vardır. Ancak sevgilisinin kısıtlamasına gelemez ve bundan nefret eder. Özgürlüğüne düşkündür. İlişkilerde biraz talepkar olabilirler. Bu yüzden onlarla uyum sağlamak biraz zorlayıcı olabilir.

KEZBAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Mavi

Şanslı Numaraları: 3, 7, 17, 2 ve 33

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Mayıs

Şanslı Taşı: Kantaşı