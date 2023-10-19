Kim haklı? 'Aileme yeni doğan bebeğimin fotoğrafını göndermedim aramız bozuldu'

Reddit'te yaşadıklarını paylaşan ABD'li bir kadın, yeni doğan oğlunun fotoğrafının rızası olmadan paylaşılması ve yabancıların görmesinden endişe ettiğini söylüyor. Ancak anne ve babasına da fotoğraf göndermeyince onların tepkisini çekmiş. Karara tepki gösteren anne ve babası fotoğraf beklemenin 'işkence' olduğunu söyleyerek, gerekçesini anlamadıklarını söyledi.

Yeni anne, kararın 'sonsuza kadar sürecek bir şey olmadığı' konusunda ısrar etti ve gelecekte çocuğunun fotoğraflarını bebeğin büyükanne ve büyükbabasına göndereceğini, ancak annesinin kararına saygı gösterememesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi.

Paylaşım Reddit'te binlerce kişi tarafından görüntüledi. Yorum yapanların çoğu yeni anneye sempatiyle yaklaştı, ancak eleştirenler de oldu.

Anne paylaşımında neden fotoğraf göndermeklerini şöyle açıkladı:

'Hastaneye kontrole gittiğimizde eşim ve ben, ailem de dahil olmak üzere birkaç kişiye durumu anlattık. Haftalardır hastanede kimseyi istemediğimi söylememe rağmen annemin tepkisi, "Fikrini değiştirirsen ve hastaneye gelmemizi istersen bize haber ver!" oldu. 21 saat süren doğumdan sonra oğlum doğdu ve aileme haber verdik. Hemen fotoğraf istediler. Heyecanlı olduklarını anlıyorum ama bebek odaya alındıktan sonra eşim ve ben konuştuk. En sevdiği iki kişi de dahil olmak üzere herhangi birine resim göndermeyi ertelemeye karar verdik. Şu anda oğlumuzun fotoğraflarını neden göndermek istemediğimizi gerçekten açıklayamıyorum. İkimiz de birisine fotoğraf gönderip sonra oğlumuzun fotoğrafının, gönderilmesine izin vermediğimiz insanlara gitmesi konusunda biraz endişemiz var. Bu yüzden biraz beklemeye karar verdik. Sonsuza kadar değil ama şimdilik.

Taburcu olup eve gittiğimde aileme evde olduğumuza dair üç mesaj gönderdim ve fotoğraf çekmediğimiz için oğlumu video aracılığıyla görebilmeleri için FaceTime açmalarını istedim. Beni görmezden geldiler. Sonunda dün FaceTime yaptık ve annem bana bütün gün hıçkıra hıçkıra ağladığını ve bir fotoğraf beklemenin "işkence" olduğunu söyledi.