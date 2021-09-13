Melek İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MELEK İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Melek

Melek Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Güncel Türkçe Sözlük'te Melek isminin 2 anlamı şöyle yer alır: 1-Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık, ferişte. 2. isim, mecaz Terbiyeli, uysal kimse. Melek isminin anlamı Kişi Adları Sözlüğü'ne de aynı şekilde yer alır: Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık.2. Terbiyeli, uysal kimse.



MELEK İSMİNİN ANLAMI

Melek ismi TDK'daki anlamıyla Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık, ferişte demektir. Terbiyeli ve uysal kimse anlamına da gelir. Melek, "Angel", haberci anlamına gelen belirli bir isimdir. İngilizce konuşulan ülkelerde Angel hem erkekler hem de kızlar için kullanılır. Latin eril adından Angelus'tan (Yunanca ἄγγελος - angelos) kelimesinden türetilmiştir. Fransızcada Ange, İspanyolca Ángel, İtalyancada Angelo olarak yaygın olarak kullanılır.

MELEK İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Melek ismi sebat, esneklik ve dürüstlüğü çağrıştırır. Eylem odaklı, öncü, doğal lider, bağımsız, güçlü iradeli, pozitif, enerjik, girişimci, coşkulu, cesur ve yenilikçidir. Bağımsız, son derece hırslı, yaratıcı ve biraz bencildir. Çok bağımsız olduğundan, genellikle başkalarının duygularını ihmal etme eğilimindedir. Herhangi bir işte yönlendirilmekten veya yardım edilmekten hoşlanmaz, kendi başına bir şeyler yapmayı sever. Bu yüzden liderlik özelliklerine sahiptir. Ayrıca bilge, kararlı, iyimser ve cömerttir. Kendine güvenen, çekici ve çekici insanlardır. Kendini ifade etmesi için kanallar verildiğinde, en şaşırtıcı başarıları yaratabilirler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

MELEK İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Melek Baykal, Melek Mosso, Melek Kobra

Melek ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Meltem, Meliha, Mila, Melis (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA MELEK İSMİ GEÇİYOR MU?

Kuran’da en çok geçen isimlerden birisi Melek'tir. Taşıdığı manevi değer nedeniyle Müslümanlar tarafından en yaygın kullanılan isimler arasındadır. TDV ansiklopedisine göre Melek isminin anlamı şöyledir: Melek kelimesi (çoğulu melâike) Ugaritçe, Habeşçe, İbrânîce ve Arapça gibi Sâmî dillerde bulunan “göndermek” anlamındaki “lʾek” kökünden olup “haberci, elçi; güçlü kuvvetli, tasarrufta bulunan, yöneten” mânalarına gelmektedir. Kelime Grekçe’ye aggelos (angelos), Latince’ye angelus, nuncius (elçi) ve legatus (mesajcı), Batı dillerine ange (Fr.), angel (İng.) ve engel (Alm.) şeklinde geçmiştir. İbrânîce mal‘ahın (mal‘akh) Sanskritçe’deki karşılığı angiras (ilâhî ruh), Pers dilindeki karşılığı angarostur.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, başarının çok çalışmak ve sabretmekle elde edileceğine inanan kişiler olurlar.

E: İsmin içinde yer alan e harfi, kişinin yardımsever ve pratik biri olduğuna işaret eder. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

L: ismin içinde yer alan L harfi kendinden emin ve mantıksal bir yapıya sahiptir. İsminde l harfi olan kişiler duygularından çok akıllarıyla kendilerini ifade ederler.

E: İsmin son hecesinde yer alan e harfi, sezgilerin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

K: İsmin son harfinde bulunan k harfi, saflığı ve sezgiselliği gösterir. Geçmişi affeden, yüzünü geleceğe dönen kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Melek İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Ulaşım Sektörü, Muhasebe, Danışmanlık veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı, şehvetli ve çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi M ile başlayan kişiler, önemli kararlar almaya alışkın, finansal sorunları hızlıca çözebilme yeteneğine sahip kişilerdir. Son harfi K olan kişiler ütopik derecede pozitif düşüncelere sahip olan, bu düşünceler neticesinde zaman zaman yaşamın getirilerini doğru yorumlayamayan kişiler olabilirler.

MELEK İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Melek ismindeki insanlar, cinselliğini ve duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 6, 8, 16, 30 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Salı

Mars gezegeninin şanslı günü olan Salı, kişisel potansiyelin ve azmin sembolüdür. Hayattaki beklentilerimizi netleştirmek ve doğru karar verebilmek için en uygun günlerden biridir. Tiyatral yetenekleri sergilemek için ideal gündür.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.