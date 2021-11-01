Merve İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MERVE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Merve

Merve Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça



MERVE İSMİNİN ANLAMI

Mekke yakınlarında Safa dağının karşısındaki kırmızı renkli tepenin ismi Merve'dir. Bunun yanı sıra çakıl taşı anlamına da gelir. Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde Merve isminin 2 anlamı şu şekilde yer alır:

1. Çakıl taşı.

2. Mekke’de hacıların yedi kez gidip geldikleri kutsal dağın adı.

TDV Ansiklopedisinde Merve'nin anlamı için şu ifadeler yer alır:

Merve “yumuşak ve esmer, kırmızımtırak volkanik kökenli, parçalanıp etrafı incelmiş sert ya da yumuşak her türlü taş” anlamına gelir. Hac ve umre tavaflarından sonra Kâbe’ye daha yakın olan Safâ’dan Merve’ye dört gidişle üç gelişten ibaret olan sa‘y ibadetinden dolayı önem kazanan bu iki tepeye Merveteyn adı da verilir"

MERVE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Merve ismi nezaket, hareketliliği ve dürüstlüğü çağrıştırır. Merhametli, hoşgörülü, uyumlu, mükemmel bir eş olurlar. Kibar, dengeli, arkadaş canlısı, ince düşünceli ve diplomatiktir. Arkadaş canlısı, yalnız kalmayı sevmeyen, sosyal kişiliklidir. Bağımsızlıklarına düşkün oldukları için başkalarının özgür alanlarına saygı duyarlar. Partnerlerini seçme konusunda çok titizdirler. İşbirlikçi ve doğası gereği yardımseverdir. Zarif davranışı ve çekici görünümüyle çevresinde hayranlık uyandırır. Birçok konuda bilgilidir ve yeteneklerini çeşitli alanlarda ifade edebilirler. Güçlü yönlerini sağlıklı bir şekilde kullanırsa, liderlik yönü de oldukça kuvvetlidir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

MERVE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Merve Oflaz, Merve Aydın, Merve Boluğur

Merve ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Bade, Dide, Buse, Merva, Erva, Mersa, Mine, Sude ve ayrıca Elif, Zeynep isimleri de ilginizi çekebilir. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA MERVE İSMİ GEÇİYOR MU?

Merve ismi Kur-an'ı Kerim’de geçen isimler arasında yer alır. TDV Ansiklopedisinde şu bilgi yer alır: "Kur’ân-ı Kerîm’de Safâ ile Merve’nin Allah tarafından konulmuş sembollerden (şeâir) ve hac ile umre ibadetinin yapıldığı yerlerden olduğu belirtilir" Hacca gidenler Merve ile Safa arasında 7 defa gidip gelirler yani Sa'y ederler. Müslümanlar tarafından kız çocuklarına verilen isimler arasında yer alır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Bu harfle başlayan isimler, başarının çok çalışmak ve sabretmekle elde edileceğine inanan kişiler olurlar.

E: “E” harfine sahip kişiler, yaşamlarında her konuyu inceleme ve öğrenme isteği içinde olan meraklı bir yapıya sahip insanlardır. Girdikleri her ortamda herkesle kolaylıkla kaynaşabilen “E” harfi, sıcakkanlı ve sosyaldir.

R: Bu harfe sahip olan kişiler, yumuşak başlı ve güzel huyludur. Çok ince düşünceli olmaları sebebiyle zaman zaman duygusallıklarına yenik düşebilirler.

V: Bu harfe sahip insanlar sezgileri çok kuvvetli kişilerdir. Spiritüel dünyadan gelen mesajları rahatlıkla alabilen, sadık ve hizmetkar kişilerdir.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Merve İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Öğretmen, Antropolog, Danışman veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “M” ile başlayan kişiler, önemli kararlar almaya alışkın, finansal sorunları hızlıca çözebilme yeteneğine sahip kişilerdir. İsmi “E” ile biten kişiler, yaptıkları işlerde pozitif yaklaşım sergilerler. Her şeyin özünü araştırma eğilimde olurlar ve keşfetmek onlar için öncelikli duygudur.

MERVE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Merve ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 8, 14, 23 ve 32'dir.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve medistasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Kasım

Kasım ayı nezaket ve sağduyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlarına karşı dikkatli olmanız için harika bir zaman olduğunu gösterir. Kasım ayının enerjisi, kişinin seçimlerine olan güvenini ve kendine değer verme duygusunun artmasını sağlar.