Elif İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ELİF İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Elif

Elif Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ya göre anlamı: Güncel Türkçe Sözlüğü'te 'Elif'in anlamı şu şekilde yer alır: Arap alfabesinin ilk harfinin adı. TDK'nin ad anlamları sözlüğünde ise Elif isminin anlamı şu şekilde yer alır:

1. Arap alfabesinin ilk harfi. 2. İnce uzun boylu kız. 3. Alışmış, alışkın.

ELİF İSMİNİN ANLAMI

Arap alfabesinin ilk harfidir, yukarıdan aşağı düz uzun bir çizgi çekilerek yazılması sebebiyle uzun boylu, zarif kız anlamında kullanılır. Bununla birlikte iyi huylu ve ağır başlı anlamına gelmektedir. Elif isminin diğer anlamları da dostluk eden, arkadaşın yanı sıra alışmış ve alışkındır. (Zeynep isminin anlamı için de ilgili habere bakabilirsiniz)

ELİF İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İyi huylu ve ağırbaşlılığı temsil ederler, vefalı ve sadıktırlar. Çalışkan ve güvenilir oldukları için herkes tarafından sevilen kimselerdir. Bunlara ek olarak ikna kabiliyetleri oldukça yüksektir ve cesur olmalarıyla tanınırken canlarını kimsenin ve hiçbir şeyin sıkmasına izin vermezler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ELİF İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Elif Karlı, Elif Şafak, Elif Ece Uzun, Elif Turan

Elif ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Elis, Eliz, Elya (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ELİF İSMİ GEÇİYOR MU?

Kuran’da bazı surelere giriş anlamını veren “elif, lam, mim” şeklinde ayetlerde geçmektedir. Bundan dolayı kız çocuklara yaygın olarak verilen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bu harfle başlayan isimler, yaşamlarında her konuyu inceleme ve öğrenme isteği içinde olan meraklı bir yapıya sahip insanlar olurlar. Girdikleri her ortamda herkesle kolaylıkla kaynaşabilen e harfi, sıcakkanlı ve sosyaldir.

L: İsmin ikinci harfi olarak yer alan l harfi, aşkı yoğun bir şekilde yaşayan, kalıcı duygular arayan insanlardır.

İ: İsmin içinde yer alan i harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

F: İsmin sonunda yer alan f harfi numerolojik olarak 6 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler görev ve sorumluluklarını çok iyi bilen, huzurlu kişilerdir. Süslenmeyi, çocukları ve doğada huzurlu zaman geçirmeyi severler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Elif İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Eğlence sektörü, Reklamcılık, Oyunculuk veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Elif ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adapstasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret eder. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi E ile başlayan kişiler, yaptıkları işlerde pozitif yaklaşım sergilerler. Her şeyin özünü araştırma eğilimde olurlar ve keşfetmek onlar için öncelikli duygudur. İsmi F harfiyle biten Elifler, kendilerini başkalarının yerine koyabilen, süslü, huzurlu, doğada zaman geçirmeyi seven kişilerdir.

ELİF İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Elif ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 7, 9, 20, 24 ve 33'tür.

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiter’in şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Haziran

Haziran ayı canlılık ve enerjinin sembolüdür. Şanslı ayı haziran olan kişilerin bu ay içerisinde ruhsal dersleriyle ilgili gelen işaretleri görmeleri ve yapmaları gereken değişiklikleri fark etmeleri gerekir. Şanslı ayı haziran olan kişiler, bir kez işaretleri doğru okuduklarında, yaşamlarında gereken değişimler kolaylıkla gerçekleşecektir.