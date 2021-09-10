Bade İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BADE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Bade

Bade Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça

Farsça TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'na göre Bade isminin anlamı şöyle: Şarap, içki.



BADE İSMİNİN ANLAMI

Bade şarap ve içki anlamına gelen bir isimdir. Bade, Divan edebiyatında aşk şarabı, insanları aşık eden duygunun ya da kontrolsüz gücün ifadesidir.

BADE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Bade adı bağlılık, keskinlik ve kendiliğindenliği çağrıştırır. Dışavurumcu, son derece sosyal, eğlenceyi seven ve hayattan zevk alan, yaratıcı, hayal gücü kuvvetli, yaratıcı, sanatsal ve kariyer odaklıdır. Bade ismi güçlü kişiliği yansıtır. Büyülü yeteneklere ve harika yaratıcı becerilere sahiptir. Çok uyumlu, girişken ve sanatseverdir. Benlik saygısı yüksek olan bade, başkalarının dikkatini çekmek için her türlü çabayı gösterir. Arkadaş canlısı doğası, hayatta birçok arkadaş edinmenize yardımcı olur. Ayrıca sosyal beceriler iyi bir çevre oluşturmaya yardımcı olur. Çok heveslidir ve hüsrana uğramış insanları hayatta ilerlemeye teşvik etme gibi doğal bir yeteneğe sahiptir. Doğal olarak yaratıcıdır. Ayrıca sık sık meseleleri düzene sokmak veya uzlaştırmak için destek alınan insandır. Son derece zekidir. Uyumlu bir mizaca sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

BADE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bade İşçil

Bade ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Badem, Sare, Deren, Beren, Asude, Hande, Gözde, Dide, Halide, Hanzade, Sevde, Sude (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA BADE İSMİ GEÇİYOR MU?

Bade Farsça kökenli bir isimdir, Kuran’da geçmemektedir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: Bu harfle başlayan isimler, kolayca aşık olabilen ve başkalarının hayatlarına fazla müdahale edebilen kişilerdir.

A: Bu harfi içeren isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

D: Bu harfi içeren isimler, fiziksel dengeye sahip, katı pragmatist, içine kapanık kişilerdir.

E: İsmin içinde yer alan e harfi, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Bade İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Danışman, Mimar, Arkeolog veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

3 sayısının enerjisi, kişiye iyilik ve neşe özellikleri katar. Bu enerjiye sahip olan insanlar etraflarında gördükleri mutsuzluk ve huzursuzluğu, neşeleri ve iyilik güçleriyle dönüştürmek, bulundukları ortamı huzurlu hale getirmek isterler. 3 enerjisi arkadaşlığı, misafirperverliği, komikliği temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 3 sayısı, kişinin flört etmekten keyif aldığını gösterir. Girdiği ortamda herkesin gözdesi olmak isteyen 3 enerjisi, kendisini tavrı ve tarzıyla ortamın popüler kişisi haline getirir. Coşkulu ve heyecanlı aşklar yaşamaktan çok zevk alır. Zaman zaman çocukça beklentilere sahip olabilen 3, beklentilerini gerçekçi hale getirdiği takdirde mutlu olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi B ile başlayan kişiler, sıcakkanlı, arkadaş canlısı, anlayışlı kişilerdir. Birlikte çalışmaktan keyif alır ve huzursuzluklardan kaçınır. İsminin son harfi e olan kişiler, becerikli ve başına buyruk kişilerdir. Emir almaktan hiç hoşlanmazlar ve aksine kendileri emir vermeyi arzularlar.

BADE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Sarı

Sarı renk idealizmi ve oyuncu olmayı sembolize eder. Sarı renktekiler, hayattan zevk almayı öncelik haline getirseler de büyüme ve olgunlaşma arzusu ile de doludurlar. Renk terapisinde sarı renk, zihnin harekete geçirilmesi için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 7, 10, 13, 22 ve 34'tür.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Mayıs

Mayıs ayı neşe ve bolluğu sembolize eder. Yeni dostluklar kurmak ve yeni işler denemek için en uygun aydır. Bu ay enerjisi itibariyle birçok fırsatı da beraberinde getirir.