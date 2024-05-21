Prematüre bebekler için bir anne-bebek uyum odası daha

2021 yılında Yataş Bedding ve El Bebek Gül Bebek Derneği iş birliği ile hayata geçirilen Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar projesi, premature hayata gelmiş bebeklerin yaşama sarılmalarını kolaylaştırmak ve anne-babalara destek olmak için devlet hastanelerindeki anne-uyum odalarını yeniliyor.

Türkiye genelinde 1600 bebeğin ve annenin hayatına destek olan projede bir yeni anne uyum odası da Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yenilendi.

Türkiye genelindeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerine Yataş, 858 nest ve 174 kuvöz örtüsü bağışladı, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’daki anne-bebek uyum odalarını yeniledi. Bunun yanı sıra nevresim, battaniye, bebek yatağı ve Juno Yeni Doğan Yatağı gibi uyku ürünlerini de temin etti. Ayrıca, prematüre bebeklerin yoğun bakımlarda aldıkları tedavilere destek olmak için El Bebek Gül Bebek Derneği ile bir fon oluşturuldu.

Anne-Bebek Uyum odası nedir, neden önemlidir?

Anne-bebek uyum odaları; yenidoğan yoğun bakımda, anne karnından hayata zamanından önce ve travmatik bir şekilde geçiş yapan prematüre bebeğin, annesi ve ailesi ile yaşayacağı yeni hayata uyumunu kolaylaştırmak için hazırlanmış özel odalardır. Bu odalarda annelere prematüre bebeğin bakımından beslenmesine ve emzirmesine kadar her şey doğru bir şekilde öğretiliyor. Dış dünyaya çıkmadan önce anne ve bebeği hazırlayan bu özel odalar, annelerin lohusalık sendromunun da kolaylıkla atılmasını yardımcı oluyor. Maalesef anne-bebek uyum odaları yeterli sayıda bulunmuyor. Bunun yanı sıra yaşanan büyük deprem sonrası; çevre illerdeki yenidoğan yoğun bakım üniteleri deprem bölgesinden gelen bebeklere de hizmet vermekte ve yoğunluk daha da artırıyor.

Prematüre bebekler, doğumdan sonraki ilk günlerin büyük bir kısmını uykuyla geçiriyor. Günde ortalama 15- 22 saat uyuyan prematüre bebeklerin yatağının da özel olması gerekiyor. Bu yatağın sert, ayrıca bebeğin cildi çok hassas ve narin olduğu için yatakla ilgili tüm ürünlerin pamuklu olması büyük önem taşıyor. Prematüre bebekler ‘ani bebek ölümü sendromu’ riski yüzüstü ve yan yatanlarda daha fazla görüldüğünden sırtüstü yatırılması şart. Ayrıca bebeğin yatağın içinde oyuncak, battaniye olmamalı, çarşaf gergin olmalı, kundak yapılmamalı ve yastık kullanılmamalıdır.