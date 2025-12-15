Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy 2 katlı villasının kapılarını açtı
Asiye Acar'ın pazar gezmesi bu hafta Türk Sanat Müziğinin dev sesi Muazzez Ersoy'un 30 yıldır ofis olarak kullandığı iki katlı villasına konuk oldu. Ersoy, bu villayı sadece bir konut olarak değil, aynı zamanda profesyonel hayatını sürdürdüğü bir ofis olarak da değerlendiriyor.
Magazin D'nin deneyimli ve başarılı habercisi Asiye Acar'ın sunumuyla gerçekleşen "Pazar Gezmesi" programı, izleyicileri ünlü isimlerin özel ve profesyonel yaşamlarına konuk ediyor. Asiye Acar bu hafta Türk Sanat Müziğinin dev sesi Muazzez Ersoy'un 30 yıldır ofis olarak kullandığı iki katlı villasına konuk oldu.
Türk sanat müziğinin zirvedeki isimlerinden, gönüllere taht kurmuş "Nostalji Kraliçesi" unvanlı büyük sanatçı Muazzez Ersoy'un yaşam ve çalışma alanı olarak kullandığı iki katlı villası, adeta sanatçının ruhunu yansıtan bir mekan olarak dikkat çekiyor.
Ersoy bu villayı sadece bir konut olarak değil, aynı zamanda profesyonel hayatını sürdürdüğü bir ofis olarak da değerlendiriyor. Sanatçı, misafirlerini ağırlamaktan büyük keyif aldığı bu alanda, özellikle yemyeşil ve görenleri kendine hayran bırakan bahçeyi kullanmayı tercih ediyor.
Sanatçının, misafirlerini ağırladığı ve büyük bir keyifle zaman geçirdiği villasında, bahçe ile ilgilenmeye duyduğu büyük tutku öne çıkıyor. Muazzez Ersoy'un mevsimine uygun olarak çiçekler ekerek bahçesini sürekli canlı tuttuğu anlaşılıyor.