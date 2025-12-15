Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy 2 katlı villasının kapılarını açtı

Ersoy bu villayı sadece bir konut olarak değil, aynı zamanda profesyonel hayatını sürdürdüğü bir ofis olarak da değerlendiriyor. Sanatçı, misafirlerini ağırlamaktan büyük keyif aldığı bu alanda, özellikle yemyeşil ve görenleri kendine hayran bırakan bahçeyi kullanmayı tercih ediyor.