Şarkıcı Alya ile Yılmaz Kunt barıştı

Alya Şahinler ile Yılmaz Kunt, 1,5 yıl süren aşklarını geçtiğimiz eylül ayında noktalamıştı.

"2 AYDIR KURTARMA EVRESİNDEYDİK"

Şarkıcı; "Ayrılığı ben istedim. 2 aydır kurtarma evresindeydik ama her ilişkide olan bir şey bu. Denedik, aynı fikirlerde buluşamadık geleceğe dair. Bu yüzden de vazgeçtik bu işten. İletişimimiz devam ediyor, arada köpeklerimiz var. Konuşuyoruz, asla küslük yok. Onun da benim de yolumuz açık olsun. Sosyal medyadan birbirimizi çıkarttık o kadar da modern değiliz" demişti.

Ancak ikili ayrılığa fazla dayanamadı. Yaşadıkları sorunları geride bırakarak ilişkilerindeki buzları eritti. Çiftin dün akşam bir düğüne el ele katıldığı öğrenildi.