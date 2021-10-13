Rabia İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

RABİA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Rabia

Rabia Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Rabia isminin 3 farklı anlamı bulunuyor: 1. Dördüncü. 2. Saatteki salisenin altmışta biri. 3. Tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe.



RABİA İSMİNİN ANLAMI

Rabia ismi dördüncü anlamına gelir. Saatteki salisenin altmışta birine de denir. Tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe için de kullanılır.

RABİA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Rabia ismi kararlılığa, sevgiye ve şehvete ilham verir. İşbirlikçi, uyumlu, mükemmel bir ortak, kibar, dengeli, arkadaş canlısı, ince düşüncelidir. Arkadaş canlısıdırlar. Genel olarak, yalnız kalmayı sevmezler. Hayattaki partnerini seçme konusunda çok titizdir. Herkesle işbirliği yapar ve doğası gereği çok yardımseverdir. Davranışlarında oldukça sabırlı ve kibardır. Zarif davranışı ve çekici görünümüyle hayranlık uyandırır. Kendine güvenen ve çekici insanlardır. Birçok konuda bilgilidir ve becerilerini çeşitli alanlarda ifade edebilir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

RABİA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Rabia Sultan.

Rabia ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Bedia, Lamia, Reyhan, Refia, Beyhan, Handan, Afra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: R harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA RABİA İSMİ GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir isim olan Rabia, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Hz. Rabia’nın ismi olduğu için Müslümanlar tarafından yaygın olarak tercih edilen kız isimlerinin başında yer almaktadır. TDV Ansiklopedisi'nde şu bilgiler yer almaktadır: "95 (714) veya 99 (718) yılında Basra’da doğdu. Fakir bir ailenin dördüncü kızı olduğu için “Râbia” ismi verilmiştir" (Ecrin isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır

A: Bu harfi barındıran isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

B: İsmin ikinci hecesinde yer alan “B” harfi, kişiye kolayca aşık olabilen ve başkalarının hayatlarına fazla müdahale edebilen özellikler katar.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

A: İsmin ilk hecesinde yer alan “A” harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Rabia İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Tıbbi Hizmetler, Matematik Öğretmeni, Denetmenlik veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Bir aşık olarak, 4 numara rahat ve maceracıdır, ancak diğerlerine ciddiyet ve sadakatle yaklaşacaktır. Bu, bir ilişki kurmak için çok çabalarlar. Bu nedenle çiftleriyle çok ilgilenir, eşlerinin duygularının farkında olmaya çalışır. 4 numaralar, huzurunda gerçekten kendileri olabilecekleri birini bulduklarında hayatlarını inşa etmeye başlarlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “R” ile başlayan kişiler, motivasyonları yüksek, enerji dolu kişilerdir. Bir işi başlatmak için gerekli motivasyona ve isteğe sahiptirler. İsmi “A” ile biten kişiler, kolay kolay pes etmeyen, farklı bir düşünme şekline sahip lider karakterde insanlardır.

RABİA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil renkle parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak yardımcı olmasını sağlayabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 8, 20, 28 ve 34'tür.

Şanslı Günü:

Perşembe

Entelektüellik ve refah gezegeni Jüpiter'in günü olan Perşembe, bu isim için şanslı gündür. Perşembe günlerinin enerjisini en iyi şekilde kullanmak için, başkalarıyla sosyalleşmek, manevi ve maddi şeyleri tartışmak iyi gelebilir.

Şanslı Ayı:

Kasım

Kasım ayı nezaket ve sağduyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlarına karşı dikkatli olmanız için harika bir zaman olduğunu gösterir. Kasım ayının enerjisi, kişinin seçimlerine olan güvenini ve kendine değer verme duygusunun artmasını sağlar.