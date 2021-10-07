Kübra İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

KÜBRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Kübra

Kübra Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Arapça kökenli bir isim olan Kübra'nın anlamı en büyük, çok büyük olandır.





KÜBRA İSMİNİN ANLAMI

Kübra ismi Arapçada en büyük, çok büyük olan anlamına gelmektedir.

KÜBRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Kübra ismi bağlılık, gerçekçilik ve samimiyeti çağrıştırır. Tevazu, güvenilirlik ve merakı simgeler. Analitik, anlayışlı, bilgili, çalışkan, bağımsız, korkusuz, araştırmacı, kanıt odaklı ve pratiktir. Kübra ismi, etrafındaki her şeyde gerçeği arama arzusunu ve dürtüsünü yansıtır. Felsefi niteliklere sahiptir ve çoğu zaman etraftaki şeyleri analiz etmeye çalışan gizemli bir tavırla hareket eder. Belirgin bir farkındalık ve dikkati sayesinde derin bir sezgiye sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

KÜBRA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Kübra Siyahdemir, Kübra Akman

Kübra ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Ahra, Afra, Alara, Almira, Azra, Büşra, Efra, Sahra, Sira, Mira, Hira, Mısra, İsra, Kübranur, İsra, Zehra, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: K harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA KÜBRA İSMİ GEÇİYOR MU?

Kübra ismi Kur'an-ı Kerimde geçen isimlerden biridir. TDV'ye göre Batşe-i KÜBRÂ ifadesi Kur’ân-ı Kerîm’de Bedir Gazvesi veya kıyamet günü için kullanılan bir tabirdir ve ansiklopedide şu şekilde yer alır: “Şiddet kullanarak tutmak, yakalamak, sımsıkı tutmak” mânasına gelen batşın diğer bir masdarı olan batşe ile “büyük, en büyük” anlamındaki kübrâ kelimelerinden oluşan “el-batşetü’l-kübrâ” tabiri Duhân sûresinin 16. âyetinde geçmektedir" Hz. Muhammed (s.a.v)'in ilk eşinin adı Haticetü’l-Kübra' dır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

K: İsmin ilk hecesinde bulunan “K” harfi, saflığı ve sezgiselliği gösterir. Geçmişi affeden, yüzünü geleceğe dönen kişilerdir.

Ü: İsmin içinde yer alan “Ü” harfi, kişiye anlayış ve sabır getirir. Kendisini başkasının yerine koyabilme, empati yeteneğine sahiptirler.

B: Bu harfli içeren isimler, kolayca aşık olabilen ve başkalarının hayatlarına fazla müdahale edebilen kişilerdir.

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

A: A harfi numerolojide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Kübra İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Yapay Zeka Teknolojileri, Ticari Hizmetler, Bilgisayar Programlama veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi K ile başlayan kişiler, içgüdülerine güvenen, saf ve sezgisel insanlardır. İsmi a ile biten kişiler, kolay kolay pes etmeyen, sıra dışı fikirleri olan lider ruhlu kişilerdir.

KÜBRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Kübra ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Pembe rengi şifalandırmada kullanılan, yaşamdaki güzellikleri gören, kalp çakrasının da rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 9, 13, 26 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve meditasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Ağustos

Ağustos ayı, sıcaklık ve hoşgörüyü sembolize eder. Harekete geçmek ve yenilenmek için en uygun aydır. Bu ayın enerjisi kişiyi daha organize olmaya ve daha incelikli planlar yapmaya teşvik eder.