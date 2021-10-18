Reyhan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

REYHAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Reyhan

Reyhan Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Arapça 'reyḥān'dan gelir ve anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde fesleğen olarak geçer. Reyhan'ın isim olarak anlamı ise şöyledir: Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.



REYHAN İSMİNİN ANLAMI

Reyhan ismi fesleğen ve güzel koku anlamına gelir. Reyhan isminin bir diğer anlamı ise rızık, geçimlik ve rahmettir.

REYHAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Reyhan ismi maneviyata, çok yönlülüğe ve sebat etmeye ilham verir. İşbirlikçi, uyumlu, mükemmel bir ortak, nazik, dengeli, arkadaş canlısı, düşünceli ve diplomatiktir. Reyhan ismindekiler çok iyi arkadaşlardır. Oldukça sabırlı ve kibardır, zarif davranışı ve çekici görünümüyle ilgi çekicidir. Seyahat etmekten hoşlanır, rutini sevmez ve yeniliklere kolay uyum sağlar. Alışılmışın dışında çözümler ve zeka ile zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

REYHAN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Reyhan Karaca, Reyhan Ayyüzlü

Reyhan ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aycan, Berivan, Beyhan, Ceylan, Fidan, Handan, Nilhan, Nihan, Reyyan, Suzan, Vildan (Daha fazla benzer isim için tıklayın: İ harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA REYHAN İSMİ GEÇİYOR MU?

Reyhan ismi, Kur'an-ı Kerim’de geçen isimler arasındadır. Vakıa Suresi'nin 89. ayetinde ve Rahman Suresi'nin 12. ayetinde bu kelime yer alır. Türkiye'de de kızlar için tercih edilen isimler arasında yer alır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır

E: Bu harfin içinde olduğu isimler, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

Y: İsmin ilk harfi olarak yer alan “Y” harfi, kişiye gençlik ve yaşam enerjisi getirir. Öyle ki bu enerji ömürlerinin sonuna kadar onlarla birlikte kalır.

H: Bu harf maddi dünya ile manevi dünya arasındaki köprü görevini görür. Bereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.

A: İsmin ilk hecesinde yer alan “A” harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

N: İsmin sonunda yer alan “N” harfi kişiye kıvrak zeka ve öz farkındalık kazandırır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Reyhan İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

İç Mimar, Takı Tasarımı, Mobilya Tasarımı, Satış Temsilcisi veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı, acımasız olarak görülebilecek bir tarafsızlıkla birlikte güçlü bir komuta ve titiz karar vermeyi ortaya koymaktadır. 8'in karakteri, gerçekleri ve olağanüstü sezgilerini takip etmeyi tercih eder. 8 sayısının enerjisinin ardındaki amaç, başkalarının kendi dayanıklılıklarını keşfetmelerine ve bir yaşam alanında kişisel tatmin elde etmelerine yardımcı olmaktır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

8 numaralı aşıklar, diğerleriyle oldukça zorlayıcı olabilir, ancak en azından olduğu gibi söylemekten çekinmez. Bu, tüm arzularını gerçekleştirebilecek, belki de sadece aşk değil, iş hayatında da bir hayat kurabilecek birine ihtiyacı olan bir kişidir. Güvenilir ve pratik, ilk kelebekler bir kez söndüğünde, 8'ler romantik yönlerden daha pragmatik olanlarla ilgilenmeye başlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “R” ile başlayan kişiler, motivasyonları yüksek, enerji dolu kişilerdir. Bir işi başlatmak için gerekli motivasyona ve isteğe sahiptirler. İsimleri “N” harfi ile bitenler, ilişkilerinde açıklık ve şeffaflığa dikkat eden, başkalarının onlar hakkındaki düşüncelerini önemseyen kişiler olacaklardır.

REYHAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renk ile çağrışım, Reyhan ismindeki kişilerin sistemli ve organize oldukları için gerçekten hiçbir şeyi şansa bırakmadıklarına işaret ediyor. Pembe rengin, kişisel kararlarda eylemi ve güveni teşvik ettiği bilinmektedir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 3, 12, 30 ve 37'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Bu isimle ilişkilendirilen şanslı gün olan Pazar, Güneş'in günüdür ve cömertlik ve ifadeye ilham verir. Bu günün enerjisi, uzun bir haftanın ardından toparlanıp dinlenmesi gereken, zindelik tazelemeye odaklanan Reyhan isimli kişiler için faydalıdır.

Şanslı Ayı:

Ekim

Ekim ayı, ihtiyat ve öngörü odaklı bir anlamla, karmanızı iyiliklerle temizlemek için en uygun bir ay olarak kabul edilir. Ekim ayının manevi enerjisi, grup faaliyetlerine katılımı teşvik eder.