Reyyan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

REYYAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Reyyan

Reyyan Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Reyyan isminin anlamı erkekler ve kadınlar için aynıdır: Suya kanmış, suya doymuş.



REYYAN İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir isim olan Reyyan, suya kanmış ya da suya doymuş anlamına gelir. Hem kadın hem de erkeklerde kullanılan üniseks isimlerden biridir. Reyyan ismi İslam dini açısından aynı zamanda sadece oruçluların gireceği bir cennet kapısının ismi olarak da tarif edilmektedir.

REYYAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Reyyan ismi ihtiyat, atılganlık ve zarafete işaret eder. İlerici, güçlü, vizyon sahibi, maceracı, özgürlüğü seven, maneviyatı güçlü bir kişiliği temsil eder. Özgürlüğüne çok düşkündür. Kısıtlanmaya hiç gelemez. Merak ve öğrenme isteği onu entelektüel biri olmasını sağlar. Çok hızlı karar alarak eyleme geçer. Çok yönlülük, liderlik, seyahat en heyecan verici özellikleri arasındadır. Adaptasyon yeteneği yüksektir, girdiği ortamlara veya yeni gelişmelere kolay uyum sağlar. Zekasıyla alışılmışın dışında ve pratik çözümler üretme yeteneğine sahiptir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

REYYAN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bu isme sahip herhangi bir ünlümüz bulunmamaktadır.

Reyyan ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aslıhan, Aycan, Aydan, Reyhan, Beyhan, Canan, Eyşan, Fidan, Handan, Hicran, Leman, Nalan, Sultan, Türkan, Vildan, Zeyşan (Daha fazla benzer isim için tıklayın: R harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA REYYAN İSMİ GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir isim olan Reyyan, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. İçerdiği anlam güzelliğiyle en çok kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

R: Bu harf kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır

E: Bu harflin içinde olduğu isimler, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

Y: “Y” harfi, kişiye gençlik ve yaşam enerjisi getirir. Öyle ki bu enerji ömürlerinin sonuna kadar onlarla birlikte kalır.

Y: İsmin içinde yer alan “Y” harfi, büyük işler başarmaya işaret eder.

A: İsmin içinde yer alan “A” harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

N: İsmin sonunda yer alan “N” harfi kişiye kıvrak zeka ve öz farkındalık kazandırır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Reyyan İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Güzel Sanatlar, İnsan Kaynakları, Spor Eğitmenliği veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 sayısının enerjisi, kişiye bilgelik özelliği katar. 7 enerjisine sahip olan insanların dünyadaki görevi ruhsal olan ile dünyevi olan arasında köprü görevi görmektir. Bu enerji kişiye sağlamlık, bilgelik, erdem, geçmişe yatkınlık ve özlem gibi duyguları katabileceği gibi mükemelliyetçilik özelliği ile kişinin kendini ön plana çıkarmasını ve yeterlilik duygusunu hissetmesini de engelleyebilir. 7 enerjisine sahip Defneler, yaşamları boyunca öğrenme arzusu içinde olacak ve bilimselliğin peşinden gideceklerdir

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 7 sayısı, kolay kolay güvenemeyen ve karşısındakinin sadakatini sınayan fakat güvendiğinde ise ömür boyu sürecek, sağlamlık ve güveni inşa eden bir partnerlik ilişkisini işaret eder. Duygularını bastırma eğiliminde olan 7 bir defa karşısındakine güvenip açıldığında tüm yeteneklerini ve güzelliğini korkusuzca partnerine sunacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “R” ile başlayan kişiler, motivasyonları yüksek, enerji dolu kişilerdir. Bir işi başlatmak için gerekli motivasyona ve isteğe sahiptirler. İsimleri “N” harfi ile bitenler, ilişkilerinde açıklık ve şeffaflığa dikkat eden, başkalarının onlar hakkındaki düşüncelerini önemseyen kişiler olacaklardır.

REYYAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mor

Mor renkle ilişkili olan Reyyan ismindeki insanlar, düşünceli ve sezgisel olurlar. Karar verirken fazla ayrıntılı düşündükleri ve garantici oldukları için zorlanabilirler. Mor rengi bereketin, paranın rengidir. Mor rengin enerjisine sahip olan kişiler para ve finans konularına hakim, tutumlu kişiler olurlar

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 8, 10, 14, 24 ve 32'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Temmuz

Temmuz ayı, yeniden inşa etme ve kesinliğin ayıdır. Şanslı ayı temmuz olan kişiler bu ay içerisinde insanlarla kopan bağlarını yeniden onarmak için büyük bir fırsat yakalarlar. Hoşgörü ve toleransın gücünü hissettiklerinde, temmuz ayının başkalarına yardım etme ve onarma enerjisini doğru kullanmış olacaklardır.