Süt dişine kaplama yapılır mı? Çocuklara kaplama yapılır mı?

“Günümüzde ise, hem akran zorbalığı dediğimiz, maalesef çok küçük yaşlara gerileyen sosyal çevre baskısının önüne geçebilmek, hem de düzgün konuşmanın geliştirilebilmesi için, çocuklarda da özellikle görünür bölgede bulunan keser dişlerin tedavisinde pediatrik zirkonyum kaplamaları sıklıkla uyguluyoruz.” diyen Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir ‘Çocuklara kaplama mı yapılır? Süt dişi değil mi kaplamaya ne gerek var? Ben kendi kaplamalarıma alışamadım çocuk için ağır bir tedavi değil mi?’ gibi çok merak edilen soruların cevabını yanıtladı.

Süt dişlerin, çocukların imza niteliğindeki gülümsemelerine olan tatlı etkilerinin yanı sıra; çiğnemeye, düzgün beslenmeye katkıda bulunduğunu söyleyen Dt. Nurgül Demir “Aynı zamanda konuşma fonksiyonlarının ve yüz çene bölgesine ait kas-iskelet yapısının gelişmesinde görev alırlar. Süt dişlerinin bir diğer önemli görevi de daimî dişler gelene kadar, çenede daimi dişlerin geleceği bölgelerde yer tutma görevi üstlenmeleri ve yeni gelecek dişler için rehberlik etmeleridir. Uzun süre tedavi edilmediği için genişleyerek dişte boyut kaybına sebep olan diş çürükleri veya enfeksiyon, başka bir sebeple düşme yaşı gelmeden yapılan erken süt dişi çekimleri; daimi dişlerin dizileceği çene arkı üzerinde yer kaybına sebep olarak, daimi diş diziliminde çapraşıklıklara ve dişlerin gömülü kalmasına sebep olabilir. Bu yer kaybı, dişlerinde çapraşık dizilim, çenelerinde kapanış bozukluğu olan ya da genetik yatkınlık sebebiyle olması beklenen bir hastanın probleminin şiddetlenmesine de sebep olabilir.” açıklamasında bulundu.

ZİRKONYUM KAPLAMALAR DİŞ SAĞLIĞINI KORUYOR

Pediatrik kaplamaların kompleks bir tedavi seçeneği olmadığını ifade eden Nurgül Demir “Uygulama süreçleri yetişkinlere uygulanan kaplamalara göre oldukça farklı ve basittir. Pediatrik kaplamalar, prefabrik olarak farklı boylarda üretilmiş ve kullanıma hazır olarak satılan, işlem sırasında yaptığımız provalarla dişe uygun boyutta olanını seçerek, dişe adaptasyonunu sağladığımız uygulamalardır. Diş eti sağlığını korumadaki özellikleri ve üstün temizlenebilirlikleri zirkonyum kaplamaların önemli avantajları olarak karşımıza çıkar. Tedavi başarısının arttırılmasında, işlemlerden sonra hastanın ağız hijyeni alışkanlıklarına özen gösterilmesi ve rutin kontrollerin aksatılmaması büyük önem taşır. Özellikle erken çocukluk çağı çürükleri nedeniyle tedavi planladığımız hastalarda, en az diş kaybıyla tedaviyi tamamlamak; hastamızın estetik görüntüsünü, çiğneme ve konuşma fonksiyonunu, daimi dişlerin yerleşebilmesi için gereken boşlukları kendi dişleri ile korumasını sağlar.” dedi.

DİŞ ETİ BÜTÜNLÜĞÜNE ZARAR VERMEDEN KORUYOR

“Pediatrik kaplamaların dişe bağlanmasında kullanılan biyouyumlu ajanlar ise, temasta bulundukları diş yüzeylerini diş çürüklerine karşı koruyarak, güçlendirir. Prefabrik kaplamaların başarısında rol oynayan en temel faktör, sızdırmazlık özelliğidir.” İfadelerini kullanan Nurgül Demir “Uygulandığı bölgede sızdırmazlığı sağlayabilen kaplamalar, ikincil bir çürük oluşumuna karşı dişleri korur. Çiğneme, kırılma kuvvetlerine karşı dayanıklı olması ve uygulandıktan sonra diş eti bütünlüğüne zarar vermeden dişleri korumaya devam etmesi göz önünde bulundurulması gereken önemli özelliklerdendir. Tıbbi çelikten imal edilmiş olmaları nedeniyle eskiden “paslanmaz çelik kaplamalar” olarak bilinen ve halen bu klasik isimle de anıldığına zaman zaman tanık olduğumuz biyolojik alaşımlı prefabrik metal kaplamalar ise, hala Amerikan Çocuk Diş Hekimliği Akademisi’nin altın standardı konumundadır. Çiğneme, kırılma kuvvetlerine karşı dayanıklı olması ve uygulandıktan sonra diş eti bütünlüğüne zarar vermeden dişleri korumaya devam etmesi, estetik olmayan görüntüsüne rağmen, sıklıkla tercih etmemizi sağlayan önemli özellikleridir. Çürük riski yüksek, mevcut diş çürüklerinin dişlerin birden fazla yüzeyini etkilediği belirlenen, ağzında yemek tutma alışkanlığı olan veya ağız hijyeni alışkanlıklarının düzenli olarak idame ettirilemediği çocuklarda zirkonyum veya paslanmaz çelik pediatrik kaplamalar en uzun ömürlü tedavi seçeneği olacaktır. Doğru teşhis, ideal materyal seçimi ve etkili ağız bakımı tedavide başarıyı getirecektir.” diyerek kaplamalar ile ilgili önemli detayları şu 5 başlıkta özetledi;

1-Erken süt diş kaybının önüne geçebilmek için, pediatrik zirkonyum kaplamalar estetiğin ve dayanıklılığın ön planda olduğu hastalarımızda en popüler tedavi alternatifidir.

2-Çiğneme, kırılma kuvvetlerine karşı dayanıklı olması ve uygulandıktan sonra diş eti bütünlüğüne zarar vermeden dişleri korumaya devam etmesi, pediatrik kaplamaları, standart dolgu malzemelerine göre avantajlı konuma taşır.

3-Pediatrik kaplamaların dişe bağlanmasında kullanılan biyouyumlu ajanlar, temasta bulundukları diş yüzeylerini diş çürüklerine karşı koruyarak, güçlendirir.

4-Çürük riski yüksek, mevcut diş çürüklerinin dişlerin birden fazla yüzeyini etkilediği belirlenen, ağzında yemek tutma alışkanlığı olan veya ağız hijyeni alışkanlıklarının düzenli olarak idame ettirilemediği çocuklarda pediatrik kaplamalar en uzun ömürlü tedavi seçeneğidir.

5-Doğru teşhis, ideal materyal seçimi ve etkili ağız bakımı tedavide başarıyı getirir.