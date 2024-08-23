Tek çocuklu annelere asla söylememeniz gereken 5 şey

Yıllar sonra beklediğiniz çocuğunuza kavuştunuz ya da hemen sahip oldunuz... Ancak ikinci bir çocuk yapma düşüncesine oldukça uzaksınız. Kariyer planınıza devam etmek istiyor olabilir ya da artan maliyetlerden dolayı ikinci bir çocuk istemiyor olabilirsiniz. Ya da ikinci bir çocuğu büyütmek için yardım alacak kimseniz olmayabilir. İnsanlara bunu açıklamak zorunda değilsiniz. Fakat toplum baskısı bu açıklamaları yapmanızı gerektirebilir. İşte tek çocuk annelerine söylememeniz gereken 5 şey..

"Ona bir kardeş vermek istemiyor musunuz?"

Bir ebeveynin çocuğunu doğurmak için neler yaşadığını bilemezsiniz. Benim ve kocamın sonunda "sadece" bir çocuğa sahip olmamız dört yıl, on doktor, dokuz tüp bebek tedavisi ve dört düşük yapmamızı aldı (on binlerce dolara mal oldu!). Bir kişinin ne kadar doğurganlığı ya da parası olduğunu bilmiyorsunuz, bu yüzden isteseler bile başka bir çocuk sahibi olabileceklerini varsayamazsınız.

Ayrıca, bir kardeşe sahip olmak, kardeşlerin büyüdüklerinde anlaşacakları veya birbirleriyle konuşacakları anlamına gelmez.

"Yalnız değil mi?"

Bu bana, bekar olduğumda evli insanların bana sorduğu soruları hatırlatıyor. 40 yaşında evlendim. Yine de hayatımın çoğunda bekar olmaktan mutluydum ve gerçek aşkımla tanışana kadar evlenmeye istekli değildim. Bu, birçok tek çocuk için de aynıdır: bu şekilde mutludurlar.

Örneğin kızım tek çocuk olmayı çok seviyor ve bunu bana sık sık söylüyor. Beni, babasını ve köpeğini seviyor. Kendisiyle aynı yaşta olan kız kardeşimin oğlunu haftada bir ve tatilde görüyor. Bana, "Kuzenimi istediğim zaman görebiliyorum," diyor, "sonra da eve gidebiliyorum."

"Tek çocuklar bencildir"

İnsanların bunu yüzünüze söyleyeceğine inanmak zor ancak ebeveynlerin ağzından kaçırdığı asırlık bir klişe.

Kızımın sınıfında üç tane daha tek çocuk var ve kişilikleri bencillikten iyilikseverliğe kadar değişiyor. (Kızımın bu spektrumda nerede olduğunu söylemiyorum!)

Ebeveynlik söz konusu olduğunda "bencil" kelimesini emekliye ayıralım çünkü annelere çok sık atılıyor: Birçok ebeveyn, ilk çocuğu eğlendirmek için ikinci bir çocuğa sahip olmanın "bencil" olduğuna inanıyor. Ve çocuk yapmayan birçok insan da, genel olarak çocuk sahibi olma girişiminin bencil olduğunu düşünüyor.

"Yaşlandığında sana kim bakacak?"

Bazı insanlar gerçekten uzun vadeli düşünürler ve yaşlı bakımı yükünün tek bir çocuğun üzerine binmesini istemezler. Bu güzel bir düşüncedir ancak birden fazla çocuğa sahip olmak, ebeveynlerinin bakım yükünü paylaşacaklarının garantisi değildir.

Birçok ebeveyn daha fazla çocuğa bakamayacaklarına karar vermiş ve mali kaynaklarını kontrol ederek tek bir çocuğa odaklamak istemektedir. Bu, yaşlandıklarında kendi geçimlerini sağlayabilecekleri ve böylece çocuklarına bakım yükü yüklemeyecekleri anlamına da gelebilir.

"Sen gerçek bir anne değilsin"

"Birisi bana daha fazla çocuğum olmadığı sürece gerçek bir anne olamayacağımı söyledi," diye yazdı yaklaşık 40.000 üyesi olan bir Facebook grubunda. Bunun hiçbir mantığı yok, çünkü biz de hamile kaldık, bir bebek doğurduk (veya evlat edindik), emzirdik (veya biberonla besledik), geceleri uyanık kaldık, endişelendik ve bir çocuk yetiştirmek için mali kaynaklarımızı, kariyerimizi ve kendimizi feda ettik.

Belki kardeş rekabeti veya karmaşık araç paylaşımı hesap tablolarıyla uğraşmak zorunda değiliz ancak kesinlikle daha fazla çocuğu olanlar kadar anne sayılırız.