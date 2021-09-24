Tuana İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

TUANA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Tuana

Tuana Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça

Farsça TDK sözlüğüne göre: Türk Dil Kurumu sözlüğünde Tuana kelimesi yer almaz. Ancak TDK'nin kişi adları sözlüğünde 'Tuvana' ismi yer almaktadır. Hem erkek hem kızlar için kullanılabilen Tuvana isminin anlamı ise şöyledir: Köken: Farsça, Güçlü, kuvvetli.



TUANA İSMİNİN ANLAMI

Tuana ismi Türk Dili Kurumu İsimler Sözlüğünde yer almamaktadır. Bazı kaynaklara göre 'cennetten gelen ilk yağmur damlası', 'Yer yüzüne düşen ilk yağmur damlası', bazı kaynaklara göre ise 'Cennet bahçelerine düşen yağmur' anlamına gelmektedir. Ancak bu bilgiyi teyit eden bir kaynak görülmemiştir. Bazı kaynaklara göre ise Tuana ismi, eski toplumlarda kadın hükümdarlar ya da hükümdarların eşleri için kullanılan bir sözcüktür. TDK'da Tuvana ismi yer almaktadır, anlamı ise 'güçlü, kuvvetlidir'.

Tuana ismi ünlü sanatçı Levent Yüksel'in MedCezir albümündeki unutulmaz şarkılardan 'Tuana' ile de karşımıza çıkar. Tuana, Paco de Lucia'nın parçası Palenque'nin başarılı bir aranjmanıdır. Parçanın orijinalindeki “Suena” ise “Tuana” olmuştur.

TUANA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Tuana adı sağduyu, kararlılık ve saygıya işaret eder. Esprili, mizah anlayışı kuvvetli, dışavurumcu, son derece sosyal, eğlenceyi seven ve hayattan zevk alan, yaratıcı, hayal gücü kuvvetli ve kariyer odaklıdır. Güçlü bir kişiliğe sahiptir. Yetenekli, becerikli, sanatçı kişiliklidir. Arkadaş canlısı doğası ile geniş bir sosyal çevreye sahip olurlar. İş hayatında kariyer ve başarı odaklı, takım çalışmasına açık, işbirlikçidir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

TUANA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Tuvana Türkay, Tuana Naz Tiryaki

Tuana ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Aleyna, Almina, Arya, Asena, Aymina, Berna, Sena, Tuna, Tuvana, Türkan, Almila, Turna, Lina (Daha fazla benzer isim için tıklayın: T harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA TUANA İSMİ GEÇİYOR MU?

Tuana ismi Kuran’da geçmez.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

T: T harfi numerolojide 2 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminde t harfi olan kişiler, denge ve uyumluluğa inanan, işbirliği yapmayı seven kişilerdir.

U: İsmin içinde yer alan u harfi, kişiye anlayış ve sabır getirir. Kendisini başkasının yerine koyabilme, empati yeteneğine sahiptirler.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde a harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

N: Bu harfin içinde olduğu isimler, hayalci kişilerdir. Bu harfe sahip kişiler her şeyi analitik çerçevede düşünür, duygularıyla çok az hareket eder, mantıksal kararlar verirler. Bu harf kişinin karar vermesinde zorluk yaşatabilir fakat aynı zamanda çok yönlü düşünme özelliğini de beraberinde getirir.

A: Son harfi a olan kişiler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Tuana İsminin Numerolojisi: 3

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Halkla İlişkiler, Mimarlık, Moda Sektörü veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

3 sayısının enerjisi, kişiye iyilik ve neşe özellikleri katar. Bu enerjiye sahip olan insanlar etraflarında gördükleri mutsuzluk ve huzursuzluğu, neşeleri ve iyilik güçleriyle dönüştürmek, bulundukları ortamı huzurlu hale getirmek isterler. 3 enerjisi arkadaşlığı, misafirperverliği, komikliği temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 3 sayısı, kişinin flört etmekten keyif aldığını gösterir. Girdiği ortamda herkesin gözdesi olmak isteyen 3 enerjisi, kendisini tavrı ve tarzıyla ortamın popüler kişisi haline getirir. Coşkulu ve heyecanlı aşklar yaşamaktan çok zevk alır. Zaman zaman çocukça beklentilere sahip olabilen 3, beklentilerini gerçekçi hale getirdiği takdirde mutlu olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi T ile başlayan kişiler, atılgan ve dışa dönük kişilerdir. Başkalarını takip etmekten hoşlanmayan kendi yollarını çizen insanlardır. İsmi A ile biten kişiler, kolay kolay pes etmeyen, farklı bir düşünme şekline sahip lider karakterde insanlardır.

TUANA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Sarı

Sarı renk idealizmi ve oyuncu olmayı sembolize eder. Sarı renktekiler, hayattan zevk almayı öncelik haline getirseler de büyüme ve olgunlaşma arzusu ile de doludurlar. Renk terapisinde sarı renk, zihnin harekete geçirilmesi için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 2, 15, 30 ve 40'tır.

Şanslı Günü:

cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Mayıs

Mayıs ayı neşe ve bolluğu sembolize eder. Yeni dostluklar kurmak ve yeni işler denemek için en uygun aydır. Bu ay enerjisi itibariyle birçok fırsatı da beraberinde getirir.