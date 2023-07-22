Tuğba İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

TUĞBA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Tuğba ya da Tuba

Tuğba ya da Tuba Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Türkçe

TUĞBA İSMİNİN ANLAMI

Tuğba ya da TDK'da geçtiği şekliyle Tuba ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Arapça kökenli bir isimdir. Kökeni Arapça ṭūbā'dır. Farklı kaynaklarda kelimenin Arapça “ṭyb” kökünden türeyip “güzellik, hoşluk, iyilik, göz aydınlığı” gibi mânalara geldiği, cennetteki bir ağacı ifade ettiği, Habeş veya Hint dillerinde cennetin ismi olarak kullanıldığı belirtiliyor. TDK'ye göre Tuğba (Tuba) isminin 2 anlamı vardır:

Güzellik, iyilik, hoşluk. Cennette bulunduğuna inanılan, kökü yukarıda, dalları aşağıda büyük bir ağaç.

TUĞBA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Tuğba, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyan, sevgi dolu ve ilgili bir bireydir. Adalet ve dürüstlüğe yüksek saygı ile güçlü bir sorumluluk ve güvenilirlik duygusuna sahiptirler. Tuğba sanatçıdır ve hayatta uyumu ve güzelliği ön planda tutar. Zamandan ve zevkten ödün vermeleri sonucunda yaratıcı yetenekleri bazen gelişmemiş veya bastırılmış olsa da, yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve serbest bırakmaları için hiçbir zaman geç değildir. (Daha fazla isim önerisi için bebek isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)

TUĞBA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Tuğba Özay, Tuğba Altıntop, Tuğba Özerk, Tuğba Ekinci, Tuğba Yurt, Tuğba Coşkun, Tuba Büyüküstün, Tuba Ünsal.

Tuğba ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Tuğsem, Tuğçe, Tuba, Tuğra, Tuncay, Tuna, Tunç, Tugay, Turgay, Turan, Tufan, Tuğrul, Tolga, Tayga, Tunga, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: T harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, T harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

T: İsminin ilk harfi T olan kişiler yakınlarından çok şey bekler ama aynı zamanda da çok şey sunarlar. Çevresindeki herkesi daha iyi duruma getirme arzusuyla hareket ederler.

U: 'U', harfli kişiler genellikle ilgi odağı olurlar.

Ğ: Mantıklı düşünmenin aksine duygularıyla karar verirler.

B: 2 sayısı ile aynı enerjiye sahiptir. Ailesine düşkün olan bireyleri anlatırlar.

A: İsmin sonunda yer alan A harfi, başkalarından beklemek yerine, her türlü şansı kendi başın yakalama prensibini simgeler.

TUĞBA İSMİNİN AŞK HAYATI

Heyecan verici fikirlerle dolu ama duygularını açıkça gösteremeyen kişilerdir. Uyum onlar için ikinci planda kalır. Finansal istikrar bu kişiler için daha önemlidir.

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★





TUĞBA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Indigo

Şanslı Numaraları: 3, 10, 14, 30 ve 36.

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Mayıs

Şanslı Taşı: Ametistm