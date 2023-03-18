Tuna İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

TUNA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Tuna

Tuna Cinsiyet: Uniseks

Uniseks Köken: Türkçe

TUNA İSMİNİN ANLAMI

Tuna ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Türkçe kökenli bir isimdir. TDK'ye göre Tuna ismi hem erkekler hem kadınlar için kullanılır. Tuna isminin 3 anlamı ise şöyledir:

Çok, bol. Yavru. Görkemli, gösterişli.

TUNA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Tüm sayıların en etkileyici olanı seninki. Güçlü fikirler, içsel sezgiler ve hatta tahmin edilemeyen psişik güçler... Sen kendisinin farkında olmayan güçlü bir varlıksın. Duygusal ve psikolojik açıdan kendi huzurun için bu enerjiyi yönlendirmeyi öğrenmen gerekir (Daha fazla isim önerisi için bebek isimleri sözlüğüne bakabilirsiniz)

TUNA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Tuna Kiremitçi, Tuna Üzümcü.

Tuna ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Tunç, Tugay, Turgay, Turan, Tufan, Tuğrul, Tolga, Tayga, Ertunga, Tunga, Tolunay, Toktamış, Tonguç, Toprak, Toygar, Toygun, Toraman (Daha fazla benzer isim için tıklayın: T harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, T harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

T: İsminin ilk harfi T olan kişiler yakınlarından çok şey bekler ama aynı zamanda da çok şey sunarlar. Çevresindeki herkesi daha iyi duruma getirme arzusuyla hareket ederler.

U: 'U', harfli kişiler genellikle ilgi odağı olurlar. Ve 'U' harflileri özel kılan şey onların şeytan tüyüdür.

N: Bu kişiler duygularıyla çok uyumludurlar. Mantıklı düşünmenin aksine duygularıyla karar verirler.

A: İsmin sonunda yer alan A harfi, başkalarından beklemek yerine, her türlü şansı kendi başın yakalama prensibini simgeler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Tuna İsminin Numerolojisi: 11

TUNA İSMİNİN AŞK HAYATI

Bir partner olarak çok sadık ve sevecendir. İlişkilerinde sadık kalacaklarına kesinlikle güvenilebilir. Bu insanlar rahatlık ve istikrar ararlar, bu nedenle partnerleri mantıklı ve pratik olmalıdır, tutku bazen ikinci sırada yer alır. Aşkla karşılaştıklarında hemen harekete geçmezler ve analiz ederler ama sonra güveni sağladıktan sonra ilişkiye başlarlar.

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★





TUNA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Turuncu

Şanslı Numaraları: 6, 9, 11, 23 ve 40

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Ekim

Şanslı Taşı: Zümrüt